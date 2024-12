Phú Quốc đông khách dịp cuối năm

(VTC News) -

Cuối năm là thời điểm được chiêm ngưỡng diện mạo rực rỡ nhất của thiên nhiên đảo Ngọc. Nhưng những tháng cuối năm 2024, TP đảo còn đồng thời chứng kiến những chỉ số “làm nên lịch sử” của ngành du lịch.

Thống kê, hàng ngày có hơn 60 chuyến bay đến sân bay Phú Quốc. Thậm chí, có thời điểm cứ mỗi 5 phút lại có 1 chuyến bay đáp. Trong đó, có hơn 30 chuyến bay quốc tế với 10.000 lượt khách/ngày - gấp 5 lần cùng kỳ.

Giai đoạn này, Phú Quốc mỗi ngày cũng có hơn 30 chuyến tàu cao tốc từ đất liền ra đảo. Để phục vụ nhu cầu di chuyển tăng cao, TP còn phải mở rộng khung giờ hoạt động của các tàu, phà cao tốc đến 22h thay vì 14h như trước đây.

Ước tính, nếu mỗi tàu vận chuyển khoảng 100 hành khách thì lượng khách đến đảo bằng đường biển đạt xấp xỉ 3.000 người/ngày. Đó là chưa kể khách đến bằng những tàu du lịch trọng tải lớn, như đoàn 2.000 khách quốc tế cập cảng Dương Đông vào tháng 12 vừa qua. Tính tổng trên tất cả các phương tiện, khách đến Đảo Ngọc vào ngày cao điểm hoàn toàn có thể vượt mốc 15.000 lượt.

Trái ngọt dễ thấy nhất của việc khách tăng mạnh không chỉ là lượng tìm kiếm về Phú Quốc trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến dịp Tết cả trong lẫn ngoài nước đều đứng Top 2, Top 3, mà còn là lượng cầu với dịch vụ cũng đang vù vù đi lên.

Tại những hệ sinh thái vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng tỷ đô như thị trấn Hoàng hôn - Sunset Town, hay khu vực Bãi Kem thì vài tháng gần đây hoạt động hết công suất đã trở thành mẫu số chung của hầu hết cơ sở kinh doanh, điểm vui chơi giải trí.

Thị trấn Hoàng Hôn ước tính đón xấp xỉ 15.000 lượt khách mỗi ngày.

Khung cảnh nhộn nhịp cũng diễn ra tương tự tại Sun World Hon Thom. Theo đại diện khu du lịch, lượng khách đến đây ước đạt xấp xỉ 7.000 lượt/ngày.

Đến gần 21h mỗi ngày, mọi ngả đường dẫn đến sân khấu của show diễn do người Pháp dàn dựng Nụ hôn của biển cả - Kiss of The Sea sẽ luôn tắc cứng khi có đến hàng ngàn du khách đổ về.

Thống kê, đã 1 tháng nay, gần như toàn bộ hơn 40 cơ sở lưu trú từ các khu nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc Resort, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay hay La Festa Phu Quoc, khách sạn 3-4 sao đến các mini hotel tại Thị trấn Hoàng Hôn và Bãi Kem… đều có tỷ lệ lấp đầy trên 90%. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, phân khúc khách sạn 5 sao tại Phú Quốc dự kiến đạt công suất trung bình 85%, trong khi phân khúc 4 sao gần như kín sạch các ngày chính lễ.

"Tỷ lệ khách nghỉ tại cơ sở của chúng tôi tháng 12 và tháng 1/2025 đều trên 90%, thậm chí có những ngày là 100%. Khách năm nay gấp ba, gấp bốn lần năm ngoái, đặc biệt khách nước ngoài phải chiếm đến 70%”, chia sẻ về tình hình kinh doanh đầy lạc quan, ông Vũ Cường, chủ khách sạn Times Corner tại Sunset Town, cũng bật mí về kế hoạch mở thêm một cơ sở lưu trú thứ 2 trong năm nay tại trung tâm thị trấn.

Không hề kém cạnh ngành khách sạn, dịch vụ F&B cũng đang vào độ “thu hoạch” khi theo anh Việt Hùng quản lý nhà hàng Cái Mâm Bistro tại chợ đêm Vui Phết: “Giai đoạn cuối năm, lượng khách đến Thị trấn Hoàng hôn phải gấp 2, gấp 3 giữa năm. Tại cửa hàng chúng tôi, những ngày này hầu như chạy với 100% công suất. Nhiều khi khách đến không có chỗ ngồi.”

Chia sẻ của anh Việt Hùng cũng là nhận định chung của phần lớn chủ cửa hàng tại Thị trấn Hoàng hôn hi kgần 50 cơ sở kinh doanh F&B tại khu vực thị trấn luôn phục vụ trên 80% công suất trong suốt những tháng gần đây.

Đặc biệt, với những nhà hàng “ngôi sao” như nhà hàng bia thủ công Sun Bavaria GastroPub - nơi thết đãi những dinner show độc đáo, cùng vị trí được ví như khán đài hạng VIP để chiêm ngưỡng màn trình diễn của những quán quân, á quân Jetski và flyboard thế giới cùng pháo hoa đỉnh cao, lượt đặt bàn đêm Giao thừa đạt gần 1.000 chỗ.

Có thể nói, du lịch Phú Quốc có một năm 2024 đầy bận rộn theo cả nghĩa đen về lượng khách lẫn nghĩa bóng đối với tần suất đều đặn chảy vào của những nguồn thu.

Năm 2030, lượng khách đến Phú Quốc dự kiến tăng gấp 4 lần. Đồng nghĩa, lượng cầu về dịch vụ sẽ còn lên theo cấp số nhân. Do đó, theo các chuyên gia, đây chính là thời điểm vàng để đầu tư vào Đảo Ngọc.