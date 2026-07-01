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Xuất bản ngày 01/07/2026 09:42 AM
Cập nhật lúc 09:42 AM ngày 01/07/2026

Phổ điểm trung bình khối A01 là 18,41, không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối

Hoa Trà
Hoa Trà
(VTC News) -

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận 143.177 thí sinh dự thi tổ hợp A01, mặt bằng điểm của tổ hợp này giảm nhẹ so với năm trước.

Phổ điểm tổ hợp A01 năm 2026 giảm nhẹ so với năm trước. Điểm trung bình đạt 18,41, thấp hơn mức 18,87 của năm 2025; điểm trung vị cũng giảm từ 18,75 xuống 18,5. Phổ điểm tập trung chủ yếu trong khoảng 17,5–21 điểm, với đỉnh ở khoảng 19 điểm. Đáng chú ý, năm 2026 không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối 30/30.

Phổ điểm trung bình khối A01 là 18,41, không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối - 1

Môn Toán có 1.192.437 thí sinh dự thi. Điểm thi trung bình 5,65, trung vị 5,5. Có 452.838 bài thi đạt điểm dưới trung bình (37,76%). Số bài thi lớn hơn và bằng 7 có 352.014 bài (29.52%). Có 4.208 bài thi đạt điểm 10.

Môn tiếng Anh: Có 334.547 thí sinh dự thi. Điểm trung bình 5,07, trung vị 4,75. Có 168.105 bài thi dưới điểm trung bình (50,249%). Số bài thi lớn hơn hoặc bằng 7 là 53.107 (15,874%). Có 311 bài thi đạt điểm 10.

Môn vật lý: Có 383.930 thí sinh dự thi. Điểm trung bình 5,56, trung vị 5,5. Có 151.937 bài thi dưới điểm trung bình (39,369%). Số bài thi lớn hơn và bằng 7 là 100.595 (26,066%). Có 189 bài thi điểm 10. Có 2 bài thi điểm 0.

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