Phổ điểm trung bình khối A01 là 18,41, không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối

(VTC News) -

Phổ điểm tổ hợp A01 năm 2026 giảm nhẹ so với năm trước. Điểm trung bình đạt 18,41, thấp hơn mức 18,87 của năm 2025; điểm trung vị cũng giảm từ 18,75 xuống 18,5. Phổ điểm tập trung chủ yếu trong khoảng 17,5–21 điểm, với đỉnh ở khoảng 19 điểm. Đáng chú ý, năm 2026 không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối 30/30.

Môn Toán có 1.192.437 thí sinh dự thi. Điểm thi trung bình 5,65, trung vị 5,5. Có 452.838 bài thi đạt điểm dưới trung bình (37,76%). Số bài thi lớn hơn và bằng 7 có 352.014 bài (29.52%). Có 4.208 bài thi đạt điểm 10.

Môn tiếng Anh: Có 334.547 thí sinh dự thi. Điểm trung bình 5,07, trung vị 4,75. Có 168.105 bài thi dưới điểm trung bình (50,249%). Số bài thi lớn hơn hoặc bằng 7 là 53.107 (15,874%). Có 311 bài thi đạt điểm 10.

Môn vật lý: Có 383.930 thí sinh dự thi. Điểm trung bình 5,56, trung vị 5,5. Có 151.937 bài thi dưới điểm trung bình (39,369%). Số bài thi lớn hơn và bằng 7 là 100.595 (26,066%). Có 189 bài thi điểm 10. Có 2 bài thi điểm 0.