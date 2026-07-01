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Xuất bản ngày 01/07/2026 09:35 AM
Cập nhật lúc 10:08 AM ngày 01/07/2026

Phổ điểm tổ hợp A00 thi tốt nghiệp THPT: Một thí sinh đạt điểm tuyệt đối

Hoa Trà
Hoa Trà
(VTC News) -

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận 1 thí sinh đạt 30/30 điểm ở tổ hợp A00; điểm trung bình của tổ hợp này đạt 19,41, tăng nhẹ so với năm trước.

Theo công bố phổ điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ hợp A00 thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có phổ điểm khá ổn định và nhỉnh hơn so với năm trước. Điểm trung bình đạt 19,41, tăng nhẹ so với 19,37 của năm 2025; điểm trung vị cũng tăng từ 19,25 (năm 2025) tăng lên 19,75. Phổ điểm tập trung nhiều nhất trong khoảng 20–24 điểm, với đỉnh ở khoảng 22,5 điểm.

Phổ điểm tổ hợp A00 thi tốt nghiệp THPT: Một thí sinh đạt điểm tuyệt đối - 1

Sau khi biết điểm, thí sinh có 5 ngày để phúc khảo nếu có nhu cầu. Hạn cuối là ngày 5/7. Từ 2/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ, kéo dài đến 17h ngày 14/7.

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