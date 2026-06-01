Phim có NSND Lê Khanh, Quốc Trường doanh thu bết bát, bán được 5 vé/ngày

Sau 2 tuần ra rạp, Một thời ta đã yêu - bộ phim của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa có sự tham gia diễn xuất của Quốc Trường đang đứng trước nguy cơ rời rạp sớm. Theo Box office Vietnam, tác phẩm đang đứng thứ 29 bảng xếp hạng với doanh thu chỉ hơn 2 tỷ đồng. Con số này khiến bộ phim nắm chắc phần lỗ.

Trước đó trong ngày đầu mở bán, Một thời ta đã yêu chỉ thu hơn 150 triệu đồng, trên khoảng 300 suất chiếu. Đứa con tinh thần của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa chưa tạo được sức hút ngoài rạp, thậm chí không lọt vào top 10 bảng tổng sắp phòng vé.

Một thời ta đã yêu xoay quanh bộ ba Bảo (Quốc Huy/Phát Đạt), Quỳnh (Quỳnh Thy) và Toàn (Quốc Trường). Lấy bối cảnh thành phố biển những năm 2000, phim mở đầu bằng câu chuyện của Bảo ở tuổi 18 gặp gỡ Quỳnh - một cựu người mẫu trưởng thành, quyến rũ. Những rung động đầu đời bắt đầu, nhưng cũng là nơi khởi nguồn cho những dằn vặt kéo dài nhiều năm sau đó.

Từ đó, mối quan hệ giữa các nhân vật dần kéo theo những lựa chọn sai lầm và ảnh hưởng đến cuộc đời Bảo suốt nhiều năm sau đó. Ngoài Quốc Trường, phim còn có sự tham gia của dàn nghệ sĩ gạo cội như NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc, NSND Lê Khanh…

Điểm khiến bộ phim gặp thế khó chính là phần kịch bản hạn chế. Dù được mô tả là một phim tâm lý tình cảm, song Một thời ta đã yêu lại bất ngờ gây chú ý theo hướng trái ngược. Hàng loạt phân cảnh trong phim bị khán giả chê "sến", thiếu tự nhiên.

Phân đoạn Quốc Trường hái hoa cho Quỳnh Thy đang gây sốt trên mạng xã hội theo chiều hướng tiêu cực. Nhiều bình luận cho rằng lời thoại và cách xử lý tình huống "giả trân", "như AI viết kịch bản". Ngoài ra, màu sắc khung hình cho tới kỹ thuật quay phim cũng bị cho là cũ kỹ, không bắt kịp thị hiếu khán giả hiện đại.

Tại buổi công chiếu phim, đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết phản ứng chân thực của khán giả về Một thời ta đã yêu sẽ giúp ông hiểu hơn về khán giả Việt và làm cơ sở cho những dự án tiếp theo.

Còn nhà sản xuất - diễn viên của phim Quỳnh Thy chia sẻ rằng Một thời ta đã yêu là phim Việt mà cô dành nhiều thời gian và tâm huyết.

"Tôi đã vắng mặt khỏi showbiz Việt khá lâu, nên Một thời ta đã yêu là một cơ hội để tôi trở lại với nghệ thuật. Mong là khán giả sẽ đón nhận phim để chúng tôi có cơ hội làm tốt hơn nữa ở các dự án sau", cô nói.