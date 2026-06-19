'Phía bên kia thành phố' tập 16: Khuê kiên quyết đuổi Tuyết Lan ra khỏi nhóm

(VTC News) -

Trích đoạn "Phía bên kia thành phố" tập 16.

Trong tập trước, hình phạt dọn vệ sinh trường học không giúp mối quan hệ giữa Cương (Võ Hoài Vũ) và Thái (Nguyên Thành) bớt căng thẳng. Nhờ sự can thiệp cứng rắn của lớp trưởng Mai Hiên (Nguyên Châu), cả hai mới chịu quay lại làm việc nghiêm túc.

Trong chuyến cắm trại bên bờ sông, Khuê (Thái Vũ) dần trở nên mất bình tĩnh khi vô tình nhìn thấy ảnh nền điện thoại của Tuyết Lan (Tú Quyên) chụp cùng người anh trai song sinh đã khuất - Huy; bức ảnh gợi lại những tổn thương tâm lý sâu sắc mà bấy lâu nay Khuê vẫn luôn tìm cách lảng tránh.

Khuê vô tình nhìn thấy ảnh trên điện thoại Tuyết Lan.

Tập 16 Phía bên kia thành phố, thái độ của Khuê đối với Tuyết Lan bỗng thay đổi chóng mặt. Sáng hôm sau tại lớp, Khuê đến sớm học một mình; khi Lan bắt chuyện thì cậu cố tình đeo tai nghe, không muốn nói chuyện với Lan.

Buổi tối, Khuê thẳng thừng nói với Cương (Võ Hoài Vũ) rằng cậu không muốn học chung nhóm với Tuyết Lan nữa. Khuê khẳng định đây là chuyện vô cùng nghiêm túc và yêu cầu Lan rời nhóm. Trước nỗ lực níu kéo của Cương, Khuê vẫn giữ thái độ không mấy thiện chí và tuyên bố: nếu Tuyết Lan không rời nhóm thì chính Khuê sẽ là người ra đi.

Chuyển sang phân cảnh khác, tại bờ sông, khi bị Cương trách móc là ích kỷ và trẻ con, Khuê tiết lộ một sự thật chấn động: cậu làm vậy là để bảo vệ Cương.

Khuê nhắc lại ký ức về Huy - anh trai của Tuyết Lan - chính là kẻ ở phía bên kia thành phố từng bắt nạt Khuê, và Cương từng đánh hắn để bảo vệ bạn mình. Cương hoàn toàn sững sờ khi nghe Khuê nói rằng người đó hiện đã chết.

Ký ức đau thương hiện về trong tâm trí Khuê: trên một cây cầu cao, Huy liên tục chặn đường, sỉ nhục Khuê là "đứa con hoang" và "dị hợm", Huy uất ức khi luôn bị mẹ đem ra so sánh với sự xuất sắc của Khuê.

Huy và Khuê đã từng có mâu thuẫn trước đó.

Liệu Cương sẽ đối diện với Tuyết Lan như thế nào khi biết cô là em gái của kẻ từng thù hằn với mình? Tuyết Lan sẽ làm gì để hàn gắn tình bạn đang đứng trước bờ vực tan vỡ?

Tập 16 “Phía bên kia thành phố” sẽ lên sóng lúc 21h00 ngày 19/6 trên VTV1.