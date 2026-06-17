'Phía bên kia thành phố' tập 14: Lan thuyết phục mẹ thay đổi cái nhìn về Cương

(VTC News) -

Trích đoạn "Phía bên kia thành phố" tập 14.

Trong tập trước, cuộc cạnh tranh ngầm diễn ra trong giờ Toán khi Cương (Võ Hoài Vũ) và Thái (Nguyên Thành) cùng xung phong lên bảng giải bài tập. Kết quả, Cương giành điểm 10 tuyệt đối trong khi Thái chỉ đạt điểm 9, dẫn đến sự đố kỵ và những lời miệt thị nghề nghiệp của mẹ Cương từ phía Thái.

Theo kế hoạch của Phi Yến (Hà Linh), Thái giăng bẫy nhắn tin thách thức khiến Cương nổi nóng và xảy ra xô xát sau nhà thể chất. Đoạn video Cương đánh bạn bị Phi Yến quay lại và phát tán khiến cả hai bị đưa lên phòng giám hiệu.

Tại đây, dù Thái giả vờ bị thương nặng nhưng Khuê (Thái Vũ) kịp thời đưa ra bằng chứng Thái từng bắt nạt và xúc phạm mình để minh oan cho bạn.

Sóng gió cũng ập đến với Tuyết Lan (Tú Quyên) khi bí mật chơi thân với Cương bị Phi Yến mách lẻo với bà Nhung (Thùy Dương) ngay tại trường.

Mẹ Tuyết Lan phát hiện bí mật của con gái.

Trong tập 14 Phía bên kia thành phố, những xung đột giữa hai tầng lớp gia đình chính thức bùng nổ trong cuộc họp phụ huynh. Bố của Thái một mực khẳng định con trai mình là nạn nhân của bạo lực học đường và yêu cầu nhà trường phải kỷ luật nghiêm khắc kẻ hành hung.

Tuy nhiên, thầy chủ nhiệm lên tiếng phản bác, trình bày kết quả tìm hiểu cho thấy Thái thường xuyên bắt nạt bạn bè ở lớp, cụ thể là Khuê. Sự việc này khiến bà Xuân (Huyền Sâm) vô cùng đau đớn.

Trước thái độ bao che thái quá của phụ huynh Thái, bà Xuân quyết liệt đứng lên cảnh cáo: "Chị đừng bao che cho con chị, con chị bắt nạt con tôi, tôi đã nắm hết bằng chứng rồi, tôi sẽ không để yên vụ này đâu".

Ở một diễn biến khác, tình bạn của nhóm F4 (Khuê, Cương, Lan, Tiến) đang đứng trước thử thách lớn. Cương lo lắng cho Lan vì thấy không khí giữa cô và mẹ khá căng thẳng sau khi bí mật bị bại lộ, nhưng Lan vẫn kiên quyết ở lại sân trường cùng các bạn để chờ kết quả cuộc họp.

Buổi tối, Lan cho mẹ xem video Thái đánh bạn để bà thấy rõ bản chất thật của "con nhà giáo dục" mà trước đó bà từng khen ngợi. Cô khẳng định mẹ cũng không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá Cương. Trước những lý lẽ sắc bén của con gái, bà Nhung đành phải thỏa hiệp. Lan cho rằng hành động bảo vệ bạn thân khỏi kẻ bắt nạt của Cương là hành động tuy chưa đúng nhưng lại rất dũng cảm.

Hai mẹ con có cuộc nói chuyện thẳng thắn.

Liệu những bằng chứng từ phía gia đình Khuê và lời giải thích của Lan có giúp Cương thoát khỏi án kỷ luật? Mối quan hệ giữa bà Nhung và nhóm bạn của Lan sẽ thay đổi ra sao sau sự việc này?

Tập 14 “Phía bên kia thành phố” sẽ lên sóng lúc 21h00 ngày 17/6 trên VTV1.