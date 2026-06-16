'Phía bên kia thành phố' tập 13: Tuyết Lan bị mẹ phát hiện bí mật

(VTC News) -

Trích đoạn "Phía bên kia thành phố" tập 13.

Trong tập trước, sau những biến cố gia đình, bà Xuân (Huyền Sâm) đổ bệnh khiến Khuê (Thái Vũ) và Cương (Võ Hoài Vũ) phải thay mẹ đi giao hàng. Biết tin, Tuyết Lan (Tú Quyên) bất ngờ đến thăm nhà Khuê, khiến bà Xuân và bà Phúc (Khánh Linh) vô cùng ngạc nhiên vì đây là lần đầu Khuê đưa bạn gái về nhà.

Tại phòng của Khuê, Lan lần đầu hé lộ về người anh trai song sinh quá cố tên Huy, người duy nhất có thể đọ sức toán học với Khuê. Cảm động trước sự chân thành của Lan khi thú nhận rất vui khi được học cùng nhóm, Cương hạ quyết tâm sẽ học hành thật giỏi để Lan có thể tự tin nói với mẹ về tình bạn của cả hai.

Trong khi đó, Thái (Nguyên Thành) phũ phàng từ chối Phi Yến (Hà Linh) nhưng lại diễn vở kịch con ngoan trò giỏi để lừa dối bố mình.

Tuyết Lan thừa nhận cô rất vui khi được chung nhóm với Cương.

Trong tập 13 Phía bên kia thành phố, Cương có những thay đổi tích cực trong học tập. Vào giờ toán, khi thầy giáo yêu cầu xung phong lên bảng, Thái giơ tay. Về phía Cương, cậu nhận được ánh nhìn khích lệ từ Tuyết Lan, do đó mạnh dạn đứng lên xin giải bài, bắt đầu một cuộc cạnh tranh ngầm với Thái.

Sự tiến bộ của Cương khiến Thái nóng mắt. Một tin nhắn ẩn danh được gửi tới Cương, thách thức cậu ra sau nhà thể chất "nói chuyện". Với bản tính nóng nảy, Cương một mình đến điểm hẹn và xảy ra ẩu đả với Thái. Toàn bộ sự việc đã bị Phi Yến đứng trên lan can quay lại và video này nhanh chóng lan truyền trên confession của trường. Kết quả là cậu bị đưa lên phòng giám hiệu để xử lý kỷ luật.

Sóng gió không chỉ dừng lại ở đó khi mẹ Tuyết Lan (Thùy Dương) bất ngờ đến trường để trao đổi hướng nghiệp. Tại đây, Lan vô tình chạm mặt mẹ và định che giấu những rắc rối ở lớp. Thế nhưng, Phi Yến và bạn thân đã cố tình tiếp cận, tiết lộ bí mật về mối quan hệ giữa Tuyết Lan và Cương, đây là điều mà Lan luôn nỗ lực giấu kín vì sợ sự ngăn cấm của mẹ.

Việc Tuyết Lan học cùng nhóm với Cương đã bị mẹ phát hiện.

Liệu Cương sẽ phải đối mặt với hình phạt nào từ nhà trường? Tuyết Lan sẽ giải thích với mẹ ra sao khi bí mật chơi với Cương bị bại lộ?

Tập 13 “Phía bên kia thành phố” sẽ lên sóng lúc 21h00 ngày 16/6 trên VTV1.