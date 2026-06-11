Phóng viên Hàn Quốc mỉa mai Son Heung-min không đi nghĩa vụ quân sự

(VTC News) -

Truyền thông Hàn Quốc vừa dính vào lùm xùm không đáng có khi một số lời lẽ mỉa mai về Son Heung-min vô tình bị lọt vào micro thu âm sân tập. Cụ thể, trong thời điểm mà Son Heung-min và đồng đội đang chạy khởi động, một vài người được cho là phóng viên đã có lời nói không đúng mực với tuyển thủ Hàn Quốc và... quên tắt micro, âm thanh lọt vào video trực tiếp.

"Anh ta chạy như đang dẫn cả trung đội vì anh ta đang là đội trưởng? Trông giống cách trong quân đội đấy, vì tôi đoán anh ta là đội trưởng", một giọng nói cất lên. "Mấy người này thậm chí chưa từng vào quân đội, thậm chí không biết quân đội nghĩa là gì", một giọng nói khác xuất hiện.

Son Heung-min vướng vào ồn ào không đáng có.

Giọng nói khác tiếp tục câu chuyện và cười: "Có lẽ là biết một chút đấy".

Sự việc xuất phát từ khoảnh khắc Son Heung-min cũng một huấn luyện viên của đội tuyển Hàn Quốc chạy trước để toàn đội chạy phía sau trong buổi tập. Đây là thông lệ quen thuộc của bất kì đội bóng nào khi một thành viên ban huấn luyện cùng đội trưởng sẽ chạy dẫn đầu để thể hiện sự quyết tâm cũng như kỉ luật đội bóng.

Son Heung-min được miễn nghĩa vụ quân sự sau khi giành huy chương vàng môn bóng đá nam ASIAD 2018, trong đó có chiến thắng trước Olympic Việt Nam. Đây thậm chí là cơ hội duy nhất để tiền đạo sinh năm 1992 có thể tiếp tục sự nghiệp tại châu Âu.

Theo quy đinh, tất cả những nam thanh niên Hàn Quốc khỏe mạnh buộc phải hoàn thành 21 tháng nghĩa vụ quân sự trong quân đội, 23 tháng trong hải quân hoặc 24 tháng trong không quân. Ngoài ra họ có thể chọn để phục vụ trong lực lượng cảnh sát, lực lượng tuần duyên, cứu hỏa hay trong một số trường hợp đặc biệt, các cơ quan chính phủ.

Tuy nhiên, Hiến pháp Hàn Quốc có quy định ngoại lệ dành cho các công dân đạt thành tích thể thao tốt - như huy chương vàng Olympic hay Thế vận hội Châu Á.

Chính phủ Hàn Quốc cũng từng miễn nghĩa vụ quân sự ngoại lệ cho các vận động viên thể thao, chẳng hạn như khi nước này đăng cai World Cup 2002 và đội chủ nhà vào tới vòng bán kết.