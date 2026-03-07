Công an tìm người mua nước hoa giả trong đường dây bán hàng 50 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phát đi thông báo tìm bị hại là các tổ chức, cá nhân đã mua sản phẩm nước hoa giả do hai hộ kinh doanh Ivy Parfum và Ivy Emarat (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) sản xuất, buôn bán.

Những người liên quan được đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai - địa chỉ: 1034, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài hoặc điều tra viên Phạm Hùng Anh - số điện thoại: 0982.681.989 để trình báo, cung cấp tài liệu để giải quyết theo quy định của pháp luật. Thời hạn tiếp nhận trình báo của bị hại đến ngày 20/3/2026 để được giải quyết trong cùng vụ án.

Tang vật vụ án. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, đơn vị đang điều tra vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả là nước hoa” xảy ra trong các năm 2023 - 2024 tại hai hộ kinh doanh Ivy Parfum và Ivy Emarat do các bị can Lưu Hoàng Long, Lại Thị Tuyết, Lại Chí Tính cùng một số đồng phạm thực hiện.

Quá trình điều tra xác định, Long, Tuyết và Tính đã thành lập hai hộ kinh doanh nói trên để tổ chức sản xuất nước hoa giả, sau đó quảng cáo và bán cho nhiều cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok Shop và Shopee với các thương hiệu tự đặt như “Taif Emarat”, “Ivy Dubai”, “Ivy Parfum”.

Trước đó, đầu năm 2024, lực lượng chức năng phát hiện một số tài khoản mạng xã hội đăng bán nước hoa có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc xuất xứ. Qua xác minh, các tài khoản này được xác định do nhóm đối tượng sinh sống tại khu vực thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước cũ) quản lý.

Ngày 23/5/2024, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp các lực lượng liên quan đồng loạt kiểm tra 4 địa điểm gồm 2 kho chứa nguyên liệu, hóa chất và các điểm sang chiết, pha chế, sản xuất, đóng gói nước hoa tại phường Tân Đồng và xã Tiến Hưng (TP Đồng Xoài cũ).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 chai nước hoa thành phẩm, hàng chục nghìn vỏ chai chờ sang chiết cùng số lượng lớn hóa chất, nguyên liệu và nhiều tang vật liên quan. Tổng trị giá số hàng hóa bị thu giữ ước tính khoảng 16 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng Lại Thị Tuyết (35 tuổi), Lưu Hoàng Long (32 tuổi) và Lại Chí Tính (24 tuổi) cùng khai nhận toàn bộ hóa chất, nguyên liệu, tem nhãn, vỏ hộp nước hoa...đều được mua trên mạng xã hội.

Theo lời khai, Long chịu trách nhiệm pha chế nước hoa theo phương thức thủ công. Các loại hóa chất và nguyên liệu được cho vào nồi lớn, sau đó dùng máy đánh trứng đánh đều để hòa trộn dung dịch. Hỗn hợp này tiếp tục được chiết vào các chai nhỏ dung tích từ 10 - 50 ml bằng ống bơm xi lanh hoặc máy hỗ trợ.

Sau khi sang chiết, các chai nước hoa được dán nhãn mác, đóng hộp với thông tin giả mạo như “Made in Dubai (UAE)”, mã vạch và các chi tiết nhận diện nhằm tạo lòng tin với người mua trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Theo thống kê bước đầu của cơ quan điều tra, tổng giá trị hàng hóa mà nhóm này đã bán ra thị trường lên tới khoảng 50 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.