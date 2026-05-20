Triệt phá đường dây buôn 100.000 chai nước nước hoa giả, doanh thu 200 tỷ đồng

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn bán nước hoa giả quy mô lớn hoạt động trên không gian mạng, thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Chanel, Dior, Gucci, Versace…

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều hội nhóm Zalo kín mang tên “Dương Vũ”, “Kho sỉ Dương Vũ”, “Mai Vũ” thường xuyên đăng tải hình ảnh, video quảng cáo các loại nước hoa “hàng hiệu” với giá rẻ bất thường.

Các loại nước hoa giả bị thu giữ tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Cơ quan điều tra xác định, Vũ Hồng Dương (SN 1993, trú xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) và Vũ Thị Yến Mai (SN 1990, trú phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) là hai kẻ cầm đầu đường dây này.

Theo cơ quan công an, các đối tượng thường tìm hiểu những dòng nước hoa nổi tiếng đang được ưa chuộng trên thị trường như Chanel, Dior, Gucci, Versace… rồi thông qua mạng xã hội đặt mua hàng hóa từ nước ngoài đưa qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Để mở rộng thị trường, nhóm đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, tạo các hội nhóm kín để quảng cáo, livestream bán hàng và tuyển cộng tác viên tiêu thụ sản phẩm tại nhiều địa phương trên cả nước. Các sản phẩm nước hoa giả được làm nhái khá tinh vi từ kiểu dáng chai, bao bì, tem nhãn đến mã vạch nên rất khó phân biệt bằng mắt thường.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Từ năm 2025 đến nay, đường dây này đã bán ra thị trường khoảng 100.000 sản phẩm nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng, với tổng số tiền giao dịch khoảng 200 tỷ đồng.

Ngày 12/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triển khai các biện pháp đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án.

Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng cùng nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động mua bán hàng giả trên không gian mạng.

Ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Hồng Dương, Vũ Thị Yến Mai và Tao Thị May (SN 1997, trú xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) về tội “Buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục làm rõ nhiều đầu mối tiêu thụ hàng giả tại TP.HCM, gồm: Lê Thị Tố Loan (SN 1989), Phạm Thị Mỹ (SN 1998) và Trần Ngọc Thanh (SN 1994).

Nhóm người này thông qua Facebook, Zalo đặt mua nước hoa giả từ các tài khoản của Vũ Hồng Dương và Tao Thị May với giá từ 160.000 - 250.000 đồng/sản phẩm, sau đó bán ra thị trường với giá từ 1 - 1,5 triệu đồng/sản phẩm để hưởng chênh lệch.

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố bị can đối với Lê Thị Tố Loan, Phạm Thị Mỹ và Trần Ngọc Thanh về tội “Buôn bán hàng giả” theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.