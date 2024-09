Ông Trump sẽ gặp ông Zelensky

(VTC News) -

Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết vào 26/9 rằng ông sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào sáng 27/9 tại Trump Tower ở New York.

Trước đó, Tổng thống Ukraine đã có cuộc họp với cả Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Cả Trump và người bạn đồng hành của ông, Thượng nghị sĩ JD Vance của Ohio, đều chỉ trích viện trợ của Mỹ cho Ukraine.

Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết vào 26/9 rằng ông sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào sáng 27/9 ở Trump Tower ở New York.

Trong chuyến thăm gần nhất tới Mỹ, ông Zelensky đã đến Nhà Trắng gặp Tổng thống Biden chỉ vài tuần trước khi người kế nhiệm ông sẽ được xác định trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.

Ông Biden đã công bố gói hỗ trợ gần 8 tỷ USD mới cho Ukraine. Tổng thống Zelensky gọi đây là "một sự giúp đỡ lớn". Khoản viện trợ này bao gồm 5,5 tỷ USD do tổng thống chỉ đạo Bộ Quốc phòng "phân bổ toàn bộ số tiền hỗ trợ an ninh còn lại đã được phân bổ cho Ukraine vào cuối nhiệm kỳ", cũng như 2,4 tỷ USD hỗ trợ an ninh quốc gia. Tổng thống cũng cho biết Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Ukraine vũ khí tấn công chung, có khả năng tấn công tầm xa, cùng với các biện pháp an ninh khác.

"Tôi xin nói rõ: Nga sẽ không thắng thế trong chiến tranh", Biden nói trước cuộc gặp với Zelensky. "Nga sẽ không thắng thế. Ukraine sẽ thắng thế, và chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng các bạn trong mọi bước đi".

Chuyến thăm Nhà Trắng đã nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ đối với Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Trong cuộc tranh luận tổng thống vào tháng 9, Trump được hỏi hai lần liệu ông có muốn Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến hay không. Cả hai lần ông đều né tránh câu hỏi, tránh nói rằng ông muốn đồng minh của Hoa Kỳ giành chiến thắng. Thay vào đó, ông nói, "Tôi muốn chiến tranh chấm dứt".

Ông Zelensky đã có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, trong đó ông kêu gọi sự ủng hộ. "Tôi muốn hòa bình cho người dân — hòa bình thực sự và hòa bình công bằng. Và tôi đang yêu cầu sự ủng hộ của các bạn, từ tất cả các quốc gia trên thế giới. Chúng tôi không chia rẽ thế giới", ông nói.

Ông Biden và ông Zelensky sẽ gặp lại nhau vào ngày 12 tháng 10 tại Đức, theo Nhà Trắng.