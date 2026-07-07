Ông Trump gọi điện yêu cầu xóa án cho cầu thủ Mỹ, Chủ tịch FIFA giải thích

(VTC News) -

Ngày 6/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã đề nghị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xem xét lại án treo giò sau thẻ đỏ của tiền đạo Folarin Balogun, trước khi cơ quan này đảo ngược quyết định và cho phép chân sút số một của tuyển Mỹ ra sân trong trận gặp Bỉ.

“Tôi đã đề nghị FIFA xem xét lại vụ việc”, ông Trump trả lời câu hỏi của một phóng viên trong sự kiện diễn ra tại Phòng Bầu dục hôm 6/7. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng ông “không liên quan gì đến quyết định cuối cùng”.

Ông Trump cũng xác nhận đã trao đổi với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và gọi người đứng đầu tổ chức bóng đá thế giới là “một nhân vật rất đáng kính”. Ông cho biết bản thân “hiểu thể thao rất rõ” và không cho rằng pha bóng của Balogun xứng đáng bị thổi phạt.

“Tình huống đó đâu phải kiểu một người đấm thẳng vào mặt đối phương hay hành vi nghiêm trọng tương tự”, ông Trump khẳng định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã đề nghị FIFA xem xét lại án treo giò sau thẻ đỏ của Folarin Balogun. (Ảnh: AP)

Ông cũng phản đối việc một cầu thủ bị cấm thi đấu ở trận kế tiếp chỉ vì thẻ đỏ trong trận trước: “Phạt ngay trong trận đấu thì là một chuyện, nhưng tại sao lại tiếp tục phạt ở một trận chưa diễn ra? Điều đó rất bất công. Không thể làm như vậy được. Vì thế, đúng là tôi đã đề nghị FIFA xem xét lại”.

Khi được hỏi liệu hành động của mình có tạo tiền lệ để các nhà lãnh đạo quyền lực can thiệp nhằm bảo vệ đội tuyển quốc gia hay không, ông Trump tiếp tục khẳng định rằng mình “không liên quan gì đến quyết định đó”.

“Tối nay sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Cả đội Mỹ lẫn đội Bỉ đều sẽ có đội hình mạnh nhất. Và bạn biết sao không? Nếu họ đánh bại chúng ta thì họ hoàn toàn có quyền tự hào nhưng ở khía cạnh khác, tôi sẽ nói trận đấu bị dàn xếp, giống như cuộc bầu cử năm 2020 từng bị dàn xếp vậy”, ông nói.

Trong khi đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về án treo giò sau thẻ đỏ của tiền đạo Folarin Balogun, đồng thời giải thích rằng quyết định cuối cùng sẽ do các cơ quan tư pháp độc lập của FIFA đưa ra.

Tiền đạo Folarin Balogun được đỉnh chỉ án phạt. (Ảnh: AP)

“Đúng vậy, tôi thường xuyên trao đổi với Tổng thống Mỹ về các vấn đề liên quan đến World Cup. Trong trường hợp này, tôi có nhận được cuộc gọi từ Tổng thống Donald Trump, cũng giống như tôi vẫn nhận các cuộc gọi từ nguyên thủ quốc gia, quan chức chính phủ, các bên liên quan trong bóng đá và lãnh đạo doanh nghiệp trên khắp thế giới về nhiều vấn đề khác nhau”, ông Infantino viết trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 6/7.

Chủ tịch FIFA nói thêm rằng trong cuộc trao đổi, ông đã giải thích với ông Trump “đây là một quy trình pháp lý đang được các cơ quan tư pháp độc lập của FIFA xử lý và vụ việc sẽ được cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định theo đúng quy trình”.