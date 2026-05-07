Sau hơn 1 tháng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm gần 10 tỷ USD

Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, tính đến sáng 7/5, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đạt 35,1 tỷ USD, xếp thứ 62 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh. Đáng chú ý, so với tháng 3, khối tài sản của Chủ tịch Vingroup đã tăng thêm gần 10 tỷ USD.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu 35,1 tỷ USD. (Ảnh chụp màn hình)

Với khối tài sản này, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục giữ vững vị trí giàu nhất Đông Nam Á, bỏ xa tỷ phú Prajogo Pangestu của Indonesia đứng thứ 2 với 23,4 tỷ USD, xếp thứ 115 thế giới.

Trước đó, trại thời điểm cuối năm 2025, ông Phạm Nhật Vượng xếp thứ hai trong số những người giàu nhất khu vực Đông Nam Á, sau ông Prajogo Pangestu.

Tổng tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng cũng vượt qua Chủ tịch Pinduoduo Colin Huang, người đang xếp thứ 66 (34,1 tỷ USD) và Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, xếp thứ 76 (31,3 tỷ USD). Tỷ phú Colin Huang từng là người giàu nhất Trung Quốc năm 2024.

Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh nhờ đà bứt phá của cổ phiếu VIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup trong thời gian qua. Kết thúc phiên giao dịch 6/5, cổ phiếu VIC đạt 219.500 đồng/cp, tăng khoảng 11 lần so với đầu năm 2025.

Ngoài tỷ phú Phạm Nhật Vượng, các thành viên trong gia đình ông cũng ghi nhận mức tăng tài sản đáng kể. Cụ thể, bà Phạm Thu Hương (vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Phó chủ tịch Vingroup) sở hữu 3,8 tỷ USD (xếp thứ 1.133 thế giới) và bà Phạm Thúy Hằng (em bà Hương, Phó Chủ tịch Vingroup) sở hữu 2,7 tỷ USD (xếp thứ 1.561 thế giới).

Trong khi đó, vị trí của các tỷ phú USD Việt Nam trên bảng xếp hạng của Forbes như sau: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT VietJet Air - sở hữu 4,2 tỷ USD, xếp thứ 1.028 thế giới.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát - hiện sở hữu 2,8 tỷ USD, xếp thứ 1.530.

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Techcombank - sở hữu 2,4 tỷ USD và hiện đứng thứ 1.788 thế giới.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank, sở hữu khối tài sản 1,2 tỷ USD, xếp thứ 3.128 thế giới.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan, hiện sở hữu 1,1 tỷ USD, xếp thứ 3.187 thế giới.