Ông Phạm Nhật Vượng lập thêm công ty vốn gần 80.000 tỷ đồng

Theo thông tin từ hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Công ty cổ phần VinEnergo Holding được thành lập ngày 20/5/2026 với hai ngành nghề chính là tư vấn quản lý kinh doanh và tư vấn quản lý khác; nghiên cứu thị trường - thăm dò dư luận.

Địa chỉ trụ sở chính ở đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng là cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp này, nắm hơn 66% vốn. Bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng, vợ và em gái ông Vượng, lần lượt sở hữu 4,9% và 5% vốn của VinEnergo Holding. Tập đoàn Vingroup cũng góp 19% số cổ phần vào doanh nghiệp.

Hai cổ đông còn lại của VinEnergo Holding là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và bà Bùi Thị Hải Hà. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy sinh năm 1970, là vợ của tỷ phú Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, sở hữu 4,5% vốn.

Tổng Giám đốc VinEnergo Holding là ông Nguyễn Anh Khoa (sinh năm 1989), người hiện đồng thời giữ vị trí Tổng giám đốc tại Công ty CP Năng lượng VinEnergo.

Tính từ đầu năm 2025, ông Phạm Nhật Vượng đã thành lập nhiều doanh nghiệp có vốn trên 1 tỷ USD (khoảng 26.400 tỷ đồng), như: VinSpeed, VinEnergo, GSM Holdings...Tỷ phú này đều nắm quá bán số cổ phần của các công ty trên.

Trong phiên họp thường niên năm ngoái của Vingroup, ông Vượng cho biết tập đoàn sẽ mở rộng kinh doanh sang mảng hạ tầng và năng lượng, bên cạnh "3 chân kiềng" có sẵn gồm công nghệ - công nghiệp, bất động sản, thiện nguyện xã hội. Tỷ phú khẳng định mảng nào rủi ro cao thì mình đầu tư, còn mảng "ngon" sẽ do Vingroup đảm nhiệm.

Theo số liệu từ Forbes, ông Phạm Nhật Vượng vẫn đang là người giàu nhất Việt Nam, sở hữu khối tài sản 34,5 tỷ USD, xếp thứ 63 thế giới. Trong gia đình ông còn hai tỷ phú USD khác cũng lọt danh sách xếp hạng của Forbes là bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng.