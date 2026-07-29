Nước ngập đến cổ mà nhân viên vẫn đi làm, ông chủ kinh hãi nhờ người giải cứu

(VTC News) -

Dưới tác động của các hình thái thời tiết cực đoan, thành phố Lang Phường (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) vừa phải hứng chịu những đợt mưa lớn trên diện rộng, dẫn đến tình trạng ngập úng nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, việc một nam nhân viên cố gắng đi làm khi nước đã ngập đến cổ thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, phản ánh chân thực ranh giới mong manh giữa rủi ro thiên tai và áp lực mưu sinh của người lao động.

Theo Sina, chàng trai 18 tuổi là nhân viên cơ sở kinh doanh đồ nướng tại Lan Phường vẫn quyết tâm đi làm bất chấp tình trạng ngập lụt sau bão. Cho rằng lượng mưa chủ yếu trút xuống từ ngày hôm trước, mực nước ngập ngang hông tại khu vực xuất phát vẫn nằm trong ngưỡng an toàn để lội bộ, anh quyết định rời nhà.

Tuy nhiên, địa hình trũng thấp và lượng nước tích tụ phức tạp của đô thị khiến tình huống nhanh chóng vượt tầm kiểm soát. Càng di chuyển về phía nhà hàng nơi anh làm việc, mực nước càng dâng cao, có lúc nước lũ dâng lên đến cổ, trực tiếp đe dọa tính mạng.

Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chàng trai chỉ có thể nỗ lực giơ cao chiếc điện thoại thông minh khỏi mặt nước, tự quay lại khung cảnh cả cơ thể chìm trong biển nước đục ngầu, chỉ còn lộ phần đầu và vai gáy để gửi tin nhắn xin ông chủ cho phép nghỉ làm.

Khi nước ngập đến gần cổ, nam nhân viên mới quay video xin chủ cửa hàng cho nghỉ làm. (Ảnh cắt từ clip: Sina)

Đoạn video mang tính chất “báo cáo tình hình” này khiến ông chủ nhà hàng hoảng hốt. Lúc đó ông đang có việc ở ngoại tỉnh. Ông biết thông tin về đợt mưa lớn tại Lang Phường nhưng hoàn toàn không lường trước được mức độ tàn phá và độ sâu của mực nước ngập tại khu vực nhân viên mình di chuyển.

Ngay khi tiếp nhận hình ảnh nhân viên đang chới với giữa biển nước, ông chủ lập tức phát đi chỉ đạo khẩn cấp, yêu cầu anh không đi tiếp mà tìm cách quay lại hoặc đứng yên tại vị trí an toàn. Nhận thức được tính mạng của cấp dưới đang bị đe dọa, ông nhanh chóng kích hoạt mạng lưới quan hệ cá nhân, liên hệ ngay với người bạn có xuồng máy tại địa phương để tiếp ứng.

Cuộc giải cứu diễn ra suôn sẻ; nam thanh niên được xuồng của người dân địa phương hỗ trợ và đưa đến khu vực an toàn.

Giải thích về nguyên nhân nhà hàng vẫn hoạt động giữa thời tiết khắc nghiệt, người chủ bộc bạch rằng quán đồ nướng đã phải đóng cửa 3 ngày liên tiếp trước đó do mưa bão. Quyết định mở cửa trở lại xuất phát từ mong muốn đảm bảo thu nhập và sinh kế cho đội ngũ nhân viên; ông không ngờ tình trạng ngập sau mưa bão lại nghiêm trọng đến vậy.

Trước tính kỷ luật và sự thật thà có phần thái quá của chàng nhân viên trẻ tuổi, ông chủ quyết định trao tặng khoản tiền thưởng trị giá 500 NDT (khoảng 1,9 triệu VND) để động viên tinh thần. Ông gọi cậu nhân viên chăm chỉ bằng biệt danh “Lãng Lý Bạch Điều của Hà Bắc”, mượn hình tượng Trương Thuận, nhân vật có tài bơi lội xuất chúng trong danh tác “Thủy hử”.

Ngoài ra, ông chủ cũng gửi lời căn dặn: “Lần sau đừng đợi nước ngập đến cổ mới xin nghỉ, chúng ta không cần phải liều mạng như vậy”, với ý nhắc nhở rằng sự tận tâm với công việc là đáng quý, nhưng đánh giá đúng mức độ rủi ro của môi trường và đặt an toàn sinh mạng lên hàng đầu mới là nguyên tắc tối thượng.