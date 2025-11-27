Xúc động em nhỏ còng lưng đạp xe, đẩy xe người khuyết tật khi mưa to, đường ngập

(VTC News) -

Clip em bé giúp đẩy xe của người khuyết tật đi qua đoạn đường ngập dưới cơn mưa to, khiến dân mạng xúc động. (Nguồn @quocvinh)

Một tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh em nhỏ (nhiều người đoán là cỡ tuổi tiểu học) đang vừa gồng mình đạp xe giữa trời mưa gió trên con đường ngập nước vừa cố dùng một tay đẩy chiếc xe của người khuyết tật. Sự việc xảy ra tại xã Đức Hoà, tỉnh Tây Ninh. Chủ tài khoản ghi dòng chú thích ngắn gọn: "10 điểm không có nhưng! Đã biết làm việc tốt từ khi còn bé, lớn lên em nhất định sẽ thành công".

Những bài đăng lại clip này trên các nhóm cộng đồng đều thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ. Hành động hết mình vì người khác của em nhỏ khiến ai xem cũng xúc động và thán phục.

"Tương lai chưa biết có thành công không, nhưng trước mắt em đã thành nhân rồi. Thật đáng ngưỡng mộ"; "Mỗi cá nhân cần phải luôn tử tế ngay cả trong bất kỳ hoàn cảnh dù khó khăn đến nhường nào. Mình xem clip mà không khỏi rưng rưng xúc động"; "Con gái mà có tinh thần hào hiệp quá. Nhiều người lớn còn không được vậy, chúc em bình an"...

Diệu Anh bình luận: "Ai đẻ được đứa con như vậy mát lòng, mát dạ ghê. Giữa trời mưa to như trút nước vậy mà em vẫn không ngại khó khăn gian khổ. Em nhỏ không chỉ có hành động đẹp, nhân văn mà còn thể hiện rằng bản thân được giáo dục rất tốt. Mọi em nhỏ đều như vậy thì tương lai đất nước chắc chắn sẽ vươn xa".

Mỹ Hoa viết: "Mất tiền mạng để xem những clip ý nghĩa như này. Ai trong xã hội cũng cần có trách nhiệm giúp đỡ người khuyết tật. Người nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Xem clip mà mình rơm rớm nước mắt, hình ảnh mưa ướt hết người em nhỏ, nước ngập nhưng vẫn gắng sức đi chậm đẩy xe thật khiến mọi người lớn cảm phục".

Nhiều người dùng mạnh nhấn mạnh, giúp đỡ người khuyết tật là tấm lòng và trách nhiệm của mỗi công dân. "Con người ta sinh ra ai cũng muốn được lành lặn, khỏe mạnh, nhưng vì nhiều nguyên nhân, có những mảnh đời luôn mang trên mình khuyết tật. Người khuyết tật trong clip phải di chuyển bằng một chiếc xe tự chế, vô cùng đáng thương. Hy vọng ai cũng như em bé kia luôn biết cách giúp đỡ mọi người", Quang Dũng bình luận.

Hoàng Anh chia sẻ: "Việt Nam có khoảng 7 triệu người khuyết tật, chiếm 7% dân số. Đây không phải một con số nhỏ. Việc giúp đỡ người khuyết tật có ý nghĩa quan trọng, giúp họ vượt qua khó khăn để hòa nhập cuộc sống, phát triển bản thân, và được tôn trọng như những người bình thường. Mỗi hành động nhỏ như giúp sang đường đều rất đáng quý, đáng trân trọng".

Bên cạnh đó, không ít người khi xem clip rất lo lắng cho sức khỏe của em nhỏ khi một mình di chuyển trong thời tiết xấu: "Trời mưa to gió lớn vậy sao gia đình lại để em bé đạp xe đi một mình mà không có áo mưa. Chắc quãng đường cũng không quá xa nhưng như vậy là không nên. Mong em không bị ốm sau khi học về".

Đào Anh viết: "Nhìn em bé ướt sũng mà tội nghiệp quá, chẳng may có gì xảy ra thì khổ thân. Người lớn thấy cảnh này cũng nên ra giúp đỡ để tránh rủi ro đáng tiếc ập đến".