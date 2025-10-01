Loạt hình ảnh xúc động pha chút hài hước trong ngày Hà Nội ngập nặng

(VTC News) -

Trận mưa lớn kéo dài cả ngày 30/9 khiến đường phố và các khu dân cư ở Hà Nội chìm trong nước. Người dân vật lộn trở về nhà trong cảnh tắc đường, ngập úng, có người đi từ chiều nhưng đến tận nửa đêm vẫn chưa về tới nhà, nhiều phụ huynh phải mất 5-6 tiếng mới đón được con.

Giữa những khó khăn, lo lắng và mệt mỏi ấy, nhiều hình ảnh hài hước xen lẫn xúc động được cư dân mạng lan truyền trên Facebook, TikTok như một cách động viên nhau bằng nụ cười và sự đồng cảm. Đó là khoảnh khắc thầy cô kê bàn thành cầu cho học sinh ra về, có em nhỏ được đặt trong thùng xốp để di chuyển, hay người chơi vẫn “quyết tâm” đánh pickleball trên sân ngập nước, cô gái mở máy tính "chạy deadline" khi ngồi trên xe máy giữa dòng người tắc nghẽn trên phố...

Lấy thân làm lá chắn, ngăn nước tràn vào hầm

Trong ngày mưa ngập 30/9, clip ghi lại cảnh 5-6 thanh niên khỏe mạnh hợp sức đưa lưng chặn tấm chắn lớn để ngăn dòng nước ào ạt tràn vào hầm của tòa nhà khiến cộng đồng mạng vừa buồn cười vừa xúc động. Nước dâng cao gần tới đầu, chảy cuồn cuộn, họ phải gồng mình để đọ sức với lực nước.

Video nhanh chóng thu hút hơn 3,7 triệu lượt xem, hơn 3 nghìn bình luận. Ở phần bình luận, nhiều người gửi lời cảm ơn và gọi đó là những người hùng thầm lặng giữa biển nước Hà Nội. Không ít người tỏ ý hồi hộp, lo lắng chẳng biết họ có thể trụ được bao lâu, liệu cuối cùng có thắng được dòng nước và bảo vệ hầm nhà khô ráo...

Người dân làm lá chắn chặn nước tràn vào hầm. (Nguồn: @gialam24h)

Thầy cô biến bàn ghế, thùng xốp thành cầu cho học sinh

Nhiều trường học ở Hà Nội ngập nặng sau những trận mưa lớn liên tiếp; hình ảnh các thầy cô giáo xoay xở để đưa học sinh ra về được chia sẻ lên mạng gây xúc động. Khi sân trường biến thành sông, những chiếc bàn học nhanh chóng được xếp nối lại cầu dã chiến để học sinh có thể bước đi an toàn, không phải lội trong nước bẩn.

Ở một số nơi, thầy cô còn sáng tạo đến mức cho các bé tiểu học ngồi vào chậu nhựa lớn, xe đẩy hay thậm chí cả thùng xốp, rồi cẩn thận kéo, đẩy từng em một ra cổng trường để phụ huynh đón.

Trường Tiểu học Thực hành Nguyễn Tất Thành bắc cầu cho học sinh ra ngoài. (Ảnh: Cẩm Lai)

Các thầy cô còn dùng chậu, xe đẩy để đưa học sinh ra ngòi. (Ảnh: Cẩm Lai)

Chứng kiến thầy cô áo quần ướt sũng, lom khom vừa dìu vừa bê, quyết không để học trò dính nước, nhiều phụ huynh rưng rưng. Có em nhỏ hồn nhiên cười khúc khích vì thích thú khi ngồi trong thùng xốp được thầy cô đẩy đi, ai xem cảnh này cũng phải nở nụ cười theo, vừa thương vừa ấm lòng.

Học sinh tiểu học được thầy cô cho ngồi vào thùng xốp để di chuyển ra ngoài. (Video: @hatinque)

Tại một trường mầm non tư thục, nước bất ngờ tràn vào khiến sàn ngập lênh láng. Cô giáo vẫn bình tĩnh, kiên trì đứng lớp và hướng dẫn các em nhỏ, không hề nao núng trước hoàn cảnh. Các bé vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, lắng nghe và làm theo hiệu lệnh của cô. Một vài em thích thú nghịch nước, vô tư vỗ tay, té nước tung tóe, tạo nên khung cảnh vừa hài hước vừa cảm động.

Các bé mầm non lần đầu được trải nghiệm nước ngập. (Ảnh: Chuan Trieu)

Cô gái “chạy deadline” giữa biển nước Hà Nội

Giữa khung cảnh mưa ngập hỗn loạn ở Hà Nội, một hình ảnh được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội khiến nhiều người bật cười: Cô gái trẻ mặc áo mưa ngồi trên xe máy giữa dòng người tắc nghẽn, trước mặt là màn hình laptop đang bật. Bất chấp đường phố ngập nước, giao thông hỗn loạn, cô tranh thủ hoàn thành nốt công việc còn dang dở trên máy tính.

Khoảnh khắc “bất chấp vì deadline” ấy khiến nhiều người đồng cảm, khi áp lực công việc còn cao hơn áp lực của tình trạng ngập lụt, giao thông tắc nghẽn. Mặt khác, trách nhiệm với công việc, với tập thể, buộc người ta phải cố gắng trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi xung quanh là biển nước mênh mông.

Bất chấp mưa ngập, cô gái vẫn mở máy "chạy deadline" giữa phố. (Nguồn: @alinhvuong.109)

Học sinh "cứu" lá cờ trong dòng nước ngập

Không hề có sắc thái hài hước, đây là khoảnh khắc gây xúc động mạnh mẽ và được cư dân mạng đồng loạt chia sẻ. Trong lúc nước ngập lênh láng, một lá cờ đỏ sao vàng bất ngờ rơi xuống và bị cuốn trôi theo dòng. Không do dự, một em học sinh đạp xe quay lại, lội nước nhặt lá cờ lên rồi phất cao trên tay.

Nhiều người bình luận rằng khoảnh khắc giản dị ấy khiến họ rưng rưng. Trong khung cảnh hỗn loạn vì mưa ngập, ai cũng mệt mỏi, mong chóng về nhà, hình ảnh lá cờ tổ quốc thiêng liêng vẫn được nâng niu, trân trọng nhất. Hành động nhỏ nhưng gợi nhắc về tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc, khiến ai xem clip cũng thấy tự hào.

Xúc động cảnh em học sinh "cứu"lá cờ rơi trong nước ngập.