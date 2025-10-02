Dân mạng đua nhau kể kỷ niệm trận ngập lịch sử năm 2008 ở Hà Nội

(VTC News) -

Hai ngày sau trận ngập úng nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài nhiều giờ, Hà Nội hiện vẫn còn nhiều điểm ngập, vì thế đây vẫn là chủ đề được bàn luận rôm rả trên mạng xã hội. Hình ảnh Thủ đô chìm trong vòng xoáy mưa – ngập – tắc lần này khiến nhiều người liên tưởng đến trận lụt lịch sử cuối tháng 10/2008.

Trên các nền tảng, dân mạng liên tục so sánh hai trận lụt với nhau: "Tôi là cái lứa học sinh 2008 từng được bố mẹ cõng đi học về ngày lụt. Giờ lớn tướng, có con cái rồi, lại chính thức nối nghiệp lội nước cõng con mình vượt qua biển nước. Thời tới cản không kịp, may trường cách nhà có khoảng 1km"; "Đứa trẻ nghịch nước nước mưa năm 2008, nay lại khóc trên xe vào năm 2025".

"Năm 2008 mình được nghỉ học vì lụt, nhưng năm 2025 lại phải chấp nhận dầm mưa, lội nước để đến cơ quan làm việc. Đúng là càng trưởng thành thì cuộc sống càng khó khăn"; "Mình trải qua hai đợt, chỉ khác là trận lụt trước dắt xe đạp còn trận lụt này dắt xe máy"...

Cảnh Hà Nội ngập hôm 30/9 khiến nhiều người liên tưởng đến trận lụt năm 2008. (Ảnh: Thành Vĩnh)

Nhiều cư dân mạng so sánh rất chi tiết về mức độ nghiêm trọng của hai trận ngập cách nhau 17 năm và cho rằng, lụt năm 2008 vẫn là "đỉnh" cả về lượng mưa lẫn thời gian kéo dài.

Minh Anh chia sẻ: "Năm 2008, nhà mình ngập nước hết cả tầng 1, còn năm 2025 này nhà chỉ bị ngập nửa tầng 1 thôi. Năm nay chưa thể bằng 17 năm trước được. Về mặt số liệu, năm 2025 một số điểm ở Hà Nội có lượng mưa hơn 200mm, đặc biệt có nơi vượt 300mm. Thế nhưng năm 2008, lượng mưa phổ biến từ 350 – 550mm, vượt xa cả mức kỉ lục mưa trước đó là năm 1984 chỉ có 394mm".

Trang Anh bình luận: "Nói gì thì nói, cứ nhắc đến lụt là cả thế hệ 8x, 9x lại rùng mình nhớ về trận lụt 2008 huyền thoại. Hồi đó, mưa 3 ngày xong nước ngập cả Thủ đô thêm 3 ngày nữa, lụt cứ lì ra đó vài hôm không chịu rút. Trạm bơm nước Yên Xá không hoạt động nên gây ra tình cảnh ngập úng. Chứ như năm 2025 là đến sáng 2/9 thì nước rút gần hết, nhiều nơi cũng khô ráo rồi. Hôm trước ngập đi về thấy mình khổ, nhìn các anh giao thông làm lại càng thương".

Những kỷ niệm nhớ đời về đợt ngập lụt năm 2008 được nhiều người kể lại một cách sinh động. "Lụt 2008 thì phố Tân Mai lúc đó chính là Venice phiên bản Hà Nội. Kỷ niệm nhớ đời nhất là các chuyến sơ tán ngay trong đêm. Cả ba mẹ con ngồi co ro trên thuyền, nhìn phố phường biến thành sông mênh mông không lối thoát. Đặc biệt đoạn trước cổng trường cấp 3 Tân Mai thì thôi, như biển hồ luôn", Anh Tài viết.

Mai Chi chia sẻ: "Năm 2008, tôi còn nhớ như in cảnh ở ngõ 192 phố Lê Trọng Tấn, dân tình lội nước mà thấy thương, nước ngập tận nửa người, đến ngang hông luôn, đúng nghĩa là bơi. Dân Kim Giang nhà tôi thì nhờ có sông Tô Lịch gồng gánh chứa hết nước cho cả khu, nên cả khu may mắn thoát cảnh ngập lụt, rủ nhau ra bắt cá".

Huyền Anh viết: "Hà Nội năm 2008 ngập lụt ròng rã 3 ngày, rau thịt cũng đều không còn. Anh trai mình mới quyết định ra vườn hái quả đu đủ xanh xào. Ai ngờ, cây bị úng rễ, vừa bẻ một quả thì đổ cả cây. Thế là cả nhà phải chế biến hết 20-30 quả đu đủ xanh. Món đu đủ xanh xào/hầm trở thành món ăn chủ đạo suốt cả tuần lễ đó. Mình ăn đến mức mà giờ nhìn thấy đu đủ xanh thôi là thấy ám ảnh tuổi thơ".

Lộc Nguyễn kể: "Năm 2008, nhà mình phải trải qua một tuần lễ sống chung với quán ăn của mẹ. Nước ngâm cả quán cả tuần trời không rút, cảm giác như sống trong một cái bể bơi khổng lồ vậy. Nước cạn xong thì bệnh tật bủa vây, tôi sốt li bì luôn. Mẹ đi mua tía tô về nấu cháo mà cũng tận 30 nghìn đồng/bó".

Nhắc sự kiện cũ, một số người bày tỏ hy vọng không có thêm một thế hệ lội nước. Một cư dân mạng tuổi 7X viết: "Năm 2008 tôi cõng con lội nước, năm 2025 con tôi đi khám thai buổi sáng, đến đêm mới về; chắc Hà Nội mười mấy năm sau thoát nước tốt hơn rồi, đứa cháu trong bụng sẽ không mất 7-8 tiếng để đi từ trường về nhà nữa".