(VTC News) -

Nước lá ổi có chứa dưỡng chất gì?

Lá của cây ổi được nghiên cứu về lợi ích sức khỏe, chứa nhiều hợp chất thực vật, như quercetin, avicularin, apigenin, guaijaverin, kaempferol, hyperin, myricetin, axit gallic, catechin, epicatechin, axit chlorogenic, epigallocatechin gallate và axit caffeic.

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết, chiết xuất từ lá ổi đã được nghiên cứu về các hoạt động sinh học của chúng, gồm các hoạt động chống ung thư, chống tiểu đường, chống oxy hóa, chống trị tiêu chảy, kháng khuẩn, hạ lipid và bảo vệ gan.

Nước lá ổi rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khoẻ

Ngoài ra, lá ổi còn có các chất dinh dưỡng sau:

- Vitamin C: Lá ổi chứa vitamin C, chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do và tăng cường hệ miễn dịch.

- Vitamin A: Lá ổi cũng chứa vitamin A, chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe của mắt, da và hệ thống miễn dịch.

- Folate: Lá ổi cung cấp folate, một loại vitamin B giúp duy trì sức khỏe tim mạch và hệ thần kinh.

- Kali: Lá ổi cũng là nguồn giàu kali, một khoáng chất cần thiết cho cơ bắp, hệ thần kinh và cân bằng nước, điện giải trong cơ thể.

- Chất chống oxy hóa: Lá ổi chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid, giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào do oxy hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tật.

Lưu ý khi sử dụng trà lá ổi

Trà lá ổi tuy tốt cho sức khoẻ nhưng cần sử dụng hợp lý. Báo Lao động dẫn nguồn trang Aboluowang cho biết, chỉ nên uống từ 1–2 cốc nước lá ổi mỗi ngày, không nên lạm dụng để tránh ảnh hưởng đến chức năng gan hoặc thận.

Nước lá ổi chỉ hỗ trợ, cần kết hợp cùng chế độ ăn uống cân bằng và tập luyện thể dục để đạt hiệu quả tối ưu.

Phụ nữ mang thai, người có bệnh lý mãn tính hoặc đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nước lá ổi.