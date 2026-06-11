Nụ hôn, cái ôm và những khoảnh khắc xúc động trước cổng trường thi tốt nghiệp

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Anh hùng Lao động Thái Hương, nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu giai đoạn 2011-2026 Anh hùng Lao động Thái Hương là một trong bốn nữ Anh hùng Lao động được tôn vinh là Nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu giai đoạn 15 năm (2011-2026) sáng 9/6 tại Hà Nội.

Cựu sao Man Utd nói lý do đội tuyển Anh không thể vô địch World Cup 2026 Hai cựu cầu thủ Manchester United là Gary Neville và Roy Keane phân tích lý do đội tuyển Anh không thể vô địch World Cup 2026.

Giá cà phê hôm nay 11/6: Đảo chiều tăng Giá cà phê hôm nay 11/6/2026 trên thị trường thế giới đảo chiều tăng mạnh trên tất cả các sàn giao dịch.

Hơn 104 triệu đồng thắp hy vọng cho chàng trai đối mặt tử thần hai lần Chàng trai 18 tuổi từng gửi lại mảnh xương sọ ở bệnh viện nhận hơn 104 triệu đồng từ bạn đọc Báo điện tử VTC News, tiếp thêm hy vọng vượt qua bệnh tật.

Vì sao sân Azteca khai mạc World Cup 2026 được gọi là 'Thánh địa' bóng đá Azteca đi vào lịch sử khi trở thành sân vận động đầu tiên đăng cai ba kỳ World Cup, nơi Pele đăng quang và Diego Maradona tạo nên những khoảnh khắc huyền thoại.

Gợi ý đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2026 Các thí sinh dự thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 theo hình thức trắc nghiệm trong 90 phút, dưới đây là gợi ý đáp án môn Toán từ các chuyên gia.

Bộ Xây dựng có 30 đơn vị sự nghiệp công lập Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1038 của Thủ tướng ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Hà Nội dự kiến chỉ hỗ trợ người nghèo chuyển đổi xe xăng sang điện Theo dự thảo mới nhất, Hà Nội lược bỏ chính sách hỗ trợ bằng tiền cho cá nhân chuyển đổi xe xăng sang xe điện, đối tượng được áp dụng là hộ nghèo trên địa bàn.

Nam Cực nóng bất thường hơn 15°C giữa mùa đông Nhiệt độ Nam Cực vượt 15°C trong tháng 6, phá vỡ kỷ lục mùa đông trước đó tại nơi vốn quanh năm băng giá, làm dấy lên lo ngại về tốc độ biến đổi khí hậu toàn cầu.

Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2026 Chiều 11/6, thí sinh cả nước dự thi môn Toán – một trong hai môn bắt buộc của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với thời gian 90 phút, dưới đây là đề thi chính thức.

Nữ sinh 16 tuổi mang hai khối u buồng trứng gần 15kg Bệnh viện K phẫu thuật thành công cho nữ sinh 16 tuổi mang hai khối u buồng trứng khổng lồ với tổng trọng lượng gần 15kg, chiếm gần 1/3 trọng lượng cơ thể.

Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 11/6/2026 - XSTN 11/6 XSTN 11/6, trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 11/6/2026, xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 11/6/2026, xổ số Tây Ninh 11/6.

Cựu thủ môn Thể Công từng vô địch quốc gia, nay là diễn viên phim giờ vàng VTV Từng là thủ môn vô địch U16 quốc gia trong màu áo Thể Công, nam nghệ sĩ này hiện là MC, diễn viên quen thuộc trên sóng VTV.

Steve Jobs: Người đưa Apple từ garage nhỏ đến biểu tượng công nghệ toàn cầu Steve Jobs được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đến lịch sử công nghệ hiện đại.

Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 11/6/2026 - XSBTH 11/6 XSBTH 11/6, trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 11/6/2026, xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 11/6/2026, xổ số Bình Thuận 11/6.

Từ 1/7, thủ tục quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe do UBND tỉnh, thành cấp phép Từ ngày 1/7/2026, thẩm quyền cấp phép quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe được chuyển từ cơ quan trung ương về UBND các tỉnh, thành phố.

Hiện trường quy tập hơn 150 tiểu quách nghi liên quan thai nhi ở Ninh Bình Theo người dân địa phương, khu vực phát hiện hơn 150 túi bọc nghi chứa hài cốt thai nhi trước đây là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình và nằm gần nhiều nghĩa trang.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đưa đối ngoại trở thành động lực mở ra không gian phát triển mới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đưa đối ngoại trở thành động lực mở ra không gian phát triển mới, gắn kết hữu cơ với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội.

Tái hiện hồn quê miền Tây bằng những ngôi nhà thu nhỏ vạn người mê Những ngôi nhà lá, mái tôn cũ kỹ, khoảng sân quê được vợ chồng trẻ ở Cà Mau tái hiện sinh động trong các mô hình thu nhỏ đầy hoài niệm.

Cách sử dụng đá khô cho quạt hơi nước Sử dụng đá khô giúp quạt hơi nước hạ nhiệt sâu trong ngày hè, mẹo này sẽ giúp bạn vận hành thiết bị an toàn, tiết kiệm và đạt hiệu suất cao nhất.

XSMB 11/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 11/6/2026 (VTC News) - XSMB 11/6, cập nhật kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 11/6/2026, KQXSMB thứ 5, trực tiếp xổ số miền Bắc 11/6, tra cứu kết quả XSMB hôm nay.

XSMT 11/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 11/6/2026 (VTC News) - XSMT 11/6, cập nhật kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 11/6/2026, KQXSMT thứ 5, trực tiếp xổ số miền Trung 11/6, tra cứu kết quả XSMT hôm nay.

Bí thư Chi bộ 36 tuổi ở Lào Cai đi thi tốt nghiệp THPT Sau 13 năm kể từ lần dự thi tốt nghiệp THPT đầu tiên không thành công, anh Sùng A Chúng (36 tuổi) trở lại phòng thi với quyết tâm hoàn thành việc học còn dang dở.

XSMN 11/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 11/6/2026 (VTC News) - XSMN 11/6, cập nhật kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 11/6/2026, theo dõi trực tiếp XSMN thứ 5 KQXSMN mới nhất hôm nay.

Tin thế giới nổi bật trong ngày 11/6 Tổng hợp tin tức thế giới ngày 11/6, cập nhật sự kiện quốc tế đáng chú ý về xung đột Mỹ - Iran, eo biển Hormuz, lạm phát Mỹ và vụ án mạng chấn động tại Campuchia.

TP Solar theo đuổi giá trị 'mua chắc - dùng bền' trên thị trường đèn NL mặt trời Trong thị trường đèn năng lượng mặt trời cạnh tranh, TP Solar tập trung vào minh bạch sản phẩm, hiệu năng thực tế và dịch vụ hậu mãi bền vững.

Trọng tài World Cup bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, chủ tịch FIFA khuyên 'thư giãn' Trước vụ việc trọng tài Somalia đầu tiên dự World Cup bị Mỹ từ chối nhập cảnh, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino kêu gọi dư luận 'hãy thư giãn' và chờ giải pháp.