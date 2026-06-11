Nụ hôn, cái ôm và những khoảnh khắc xúc động trước cổng trường thi tốt nghiệp

Anh hùng Lao động Thái Hương là một trong bốn nữ Anh hùng Lao động được tôn vinh là Nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu giai đoạn 15 năm (2011-2026) sáng 9/6 tại Hà Nội.
Hai cựu cầu thủ Manchester United là Gary Neville và Roy Keane phân tích lý do đội tuyển Anh không thể vô địch World Cup 2026.
Giá cà phê hôm nay 11/6/2026 trên thị trường thế giới đảo chiều tăng mạnh trên tất cả các sàn giao dịch.
Chàng trai 18 tuổi từng gửi lại mảnh xương sọ ở bệnh viện nhận hơn 104 triệu đồng từ bạn đọc Báo điện tử VTC News, tiếp thêm hy vọng vượt qua bệnh tật.
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Azteca đi vào lịch sử khi trở thành sân vận động đầu tiên đăng cai ba kỳ World Cup, nơi Pele đăng quang và Diego Maradona tạo nên những khoảnh khắc huyền thoại.
Các thí sinh dự thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 theo hình thức trắc nghiệm trong 90 phút, dưới đây là gợi ý đáp án môn Toán từ các chuyên gia.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1038 của Thủ tướng ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.
Theo dự thảo mới nhất, Hà Nội lược bỏ chính sách hỗ trợ bằng tiền cho cá nhân chuyển đổi xe xăng sang xe điện, đối tượng được áp dụng là hộ nghèo trên địa bàn.
Nhiệt độ Nam Cực vượt 15°C trong tháng 6, phá vỡ kỷ lục mùa đông trước đó tại nơi vốn quanh năm băng giá, làm dấy lên lo ngại về tốc độ biến đổi khí hậu toàn cầu.
Chiều 11/6, thí sinh cả nước dự thi môn Toán – một trong hai môn bắt buộc của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với thời gian 90 phút, dưới đây là đề thi chính thức.
Bệnh viện K phẫu thuật thành công cho nữ sinh 16 tuổi mang hai khối u buồng trứng khổng lồ với tổng trọng lượng gần 15kg, chiếm gần 1/3 trọng lượng cơ thể.
XSTN 11/6, trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 11/6/2026, xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 11/6/2026, xổ số Tây Ninh 11/6.
Từng là thủ môn vô địch U16 quốc gia trong màu áo Thể Công, nam nghệ sĩ này hiện là MC, diễn viên quen thuộc trên sóng VTV.
Steve Jobs được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đến lịch sử công nghệ hiện đại.
Em L.N.T (SN 2009) ngụ xã Núi Cấm, tỉnh An Giang đã tạo ra hình ảnh con cá sấu thông qua hệ thống Gemini (ứng dụng AI) và hình ảnh được phát tán từ đây.
XSBTH 11/6, trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 11/6/2026, xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 11/6/2026, xổ số Bình Thuận 11/6.
Từ ngày 1/7/2026, thẩm quyền cấp phép quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe được chuyển từ cơ quan trung ương về UBND các tỉnh, thành phố.
Theo người dân địa phương, khu vực phát hiện hơn 150 túi bọc nghi chứa hài cốt thai nhi trước đây là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình và nằm gần nhiều nghĩa trang.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đưa đối ngoại trở thành động lực mở ra không gian phát triển mới, gắn kết hữu cơ với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội.
Những ngôi nhà lá, mái tôn cũ kỹ, khoảng sân quê được vợ chồng trẻ ở Cà Mau tái hiện sinh động trong các mô hình thu nhỏ đầy hoài niệm.
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Sau 13 năm kể từ lần dự thi tốt nghiệp THPT đầu tiên không thành công, anh Sùng A Chúng (36 tuổi) trở lại phòng thi với quyết tâm hoàn thành việc học còn dang dở.
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