CSGT 'hỏa tốc' 20 km lấy giấy dự thi cho sĩ tử để quên tại nhà

(VTC News) -

CSGT lái xe chuyên dụng 'hỏa tốc' 20 km lấy giấy dự thi cho sĩ tử quên tại nhà

Ngày 11/6, tại buổi thi môn Ngữ văn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ kịp thời cho một thí sinh để quên giấy dự thi ở nhà.

Thí sinh tên Ngô Mỹ Uyên (SN 2008, trú thôn Đầm Tròn) đến điểm thi thì phát hiện bị quên giấy dự thi ở nhà. Lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tại đây lập tức về nhà cách điểm thi khoảng 20km để lấy giấy dự thi cho thí sinh.

Sau khi nhận được giấy dự thi, Thiếu tá Trần Tiến lập tức chạy nhanh trở lại điểm thi để đưa cho thí sinh.

Thiếu tá Trần Tiến, Tổ trưởng Tổ công tác số 14, đội CSGT Đường bộ số 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo dùng xe chuyên dụng để về nhà lấy giấy dự thi cho thí sinh. Để kịp thời gian trước giờ thi, xe chuyên dụng liên tục hú còi xin đường nhằm hỗ trợ thí sinh nhanh nhất có thể. Sau khi nhận được giấy dự thi, Thiếu tá Trần Tiến đã lập tức chạy nhanh trở lại điểm thi để đưa cho thí sinh.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Quảng Ninh, trong sáng nay, số lượng thí sinh dự thi là 20.495, tỷ lệ dự thi đạt 99,18%. Số lượng vắng thi 168 thí sinh (54 miễn thi, 60 ốm, 54 bỏ thi không lý do trong đó 51 là thí sinh tự do). Không có thí sinh và cán bộ tham gia tổ chức thi vi phạm quy chế thi.