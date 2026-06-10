Top 10 phim Việt Nam có doanh thu cao nhất mọi thời đại

(VTC News) -

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, điện ảnh Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về chất lượng lẫn doanh thu. Nếu trước đây, một bộ phim đạt doanh thu 100 tỷ đồng được xem là hiện tượng thì hiện nay, nhiều tác phẩm đã vượt xa cột mốc này, thậm chí tiến gần hoặc vượt ngưỡng 500 tỷ đồng.

Theo số liệu tổng hợp từ Box Office Vietnam, bảng xếp hạng phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại liên tục thay đổi trong những năm gần đây khi nhiều tác phẩm vượt các cột mốc doanh thu kỷ lục. Trong nhóm dẫn đầu, đạo diễn Trấn Thành là cái tên nổi bật với hàng loạt tác phẩm như Mai, Nhà bà Nữ và Bố già góp mặt trong danh sách những phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Việt.

Top 10 phim Việt có doanh thu cao nhất

1. Mưa đỏ – 714 tỷ đồng

Ra mắt năm 2025, "Mưa đỏ" nhanh chóng tạo nên cơn sốt phòng vé khi trở thành bộ phim Việt đầu tiên vượt mốc 700 tỷ đồng doanh thu. Tác phẩm lấy bối cảnh lịch sử chiến tranh, tái hiện những năm tháng khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị. Thành công của bộ phim cho thấy khán giả Việt ngày càng quan tâm đến những tác phẩm lịch sử được đầu tư nghiêm túc.

Ra mắt năm 2025, "Mưa đỏ" nhanh chóng tạo nên cơn sốt phòng vé khi trở thành bộ phim Việt đầu tiên vượt mốc 700 tỷ đồng doanh thu.

2. Mai – 551 tỷ đồng

"Mai" của đạo diễn kiêm diễn viên Trấn Thành từng giữ kỷ lục phim Việt ăn khách nhất lịch sử trước khi bị "Mưa đỏ" vượt qua. Bộ phim khai thác câu chuyện về thân phận người phụ nữ lao động với nhiều cảm xúc đời thường, chạm đến trái tim khán giả và tạo nên hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ.

3. Lật mặt 7: Một điều ước – 483 tỷ đồng

Là phần thứ bảy trong thương hiệu "Lật mặt" của Lý Hải, bộ phim ghi dấu ấn với câu chuyện gia đình giàu cảm xúc. Không sở hữu kỹ xảo hoành tráng hay dàn sao đình đám, tác phẩm vẫn chinh phục khán giả bằng nội dung gần gũi và thông điệp nhân văn.

4. Nhà bà Nữ – 475 tỷ đồng

Trước khi "Mai" xuất hiện, "Nhà bà Nữ" từng là hiện tượng phòng vé lớn nhất của điện ảnh Việt. Bộ phim khai thác những xung đột trong gia đình hiện đại, phản ánh nhiều vấn đề xã hội gần gũi với người xem.

Trước khi "Mai" xuất hiện, "Nhà bà Nữ" từng là hiện tượng phòng vé lớn nhất của điện ảnh Việt

5. Thỏ Ơi!! – 449 tỷ đồng

Tác phẩm ra mắt dịp Tết 2026 tiếp tục giúp Trấn Thành khẳng định vị thế "ông vua phòng vé". Chỉ sau vài tuần công chiếu, bộ phim đã gia nhập nhóm những tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt và nhanh chóng leo lên top 5.

6. Bố già – 427 tỷ đồng

Ra mắt năm 2021, "Bố già" là bộ phim Việt đầu tiên vượt mốc 400 tỷ đồng doanh thu. Thành công của tác phẩm được xem là cột mốc quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới cho điện ảnh thương mại Việt Nam. Câu chuyện về tình cha con trong khu lao động nghèo đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

7. Bộ tứ báo thủ – 332 tỷ đồng

Bộ phim hài tình cảm phát hành dịp Tết 2025 ghi nhận doanh thu hơn 330 tỷ đồng. Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều về nội dung, tác phẩm vẫn chứng minh sức hút lớn nhờ hiệu ứng thương hiệu của Trấn Thành và dàn diễn viên nổi tiếng.

8. Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh – 273 tỷ đồng

Trước khi "Lật mặt 7" lập kỷ lục mới, "Lật mặt 6" từng là bộ phim thành công nhất trong loạt phim của Lý Hải. Tác phẩm kết hợp yếu tố hài hước, hành động và tâm lý, tạo nên sức hút mạnh mẽ tại phòng vé.

"Lật mặt 6" từng là bộ phim thành công nhất trong loạt phim của Lý Hải

9. Tử chiến trên không – 249 tỷ đồng

Đây là một trong những hiện tượng phòng vé năm 2025. Bộ phim khai thác đề tài hành động – lịch sử với quy mô đầu tư lớn, góp phần đa dạng hóa thể loại phim Việt trên màn ảnh rộng.

10. Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu – 249 tỷ đồng

Bộ phim trinh thám, hành động này gây chú ý nhờ kịch bản hấp dẫn cùng cách xây dựng không khí bí ẩn. Thành công của tác phẩm cho thấy khán giả Việt ngày càng cởi mở với các thể loại ngoài hài và tâm lý gia đình vốn từng thống trị phòng vé.

Trấn Thành và Lý Hải thống trị phòng vé Việt

Nhìn vào danh sách 10 bộ phim kể trên có thể thấy hai cái tên nổi bật nhất là Trấn Thành và Lý Hải. Riêng Trấn Thành sở hữu nhiều tác phẩm nằm trong nhóm doanh thu cao nhất gồm "Mai", "Nhà bà Nữ", "Bố già", "Bộ tứ báo thủ" và "Thỏ Ơi!!". Trong khi đó, thương hiệu "Lật mặt" của Lý Hải liên tục gặt hái thành công với hai đại diện góp mặt trong top 10.

Trần Thành và Lý Hải là 2 đạo diễn có nhiều bộ phim điện ảnh đạt top doanh thu cao nhất

Sự thành công của các bộ phim này cho thấy khán giả Việt ngày càng sẵn sàng chi tiền cho những tác phẩm nội địa chất lượng. Đây cũng là tín hiệu tích cực để các nhà làm phim tiếp tục đầu tư vào kịch bản, công nghệ sản xuất phim chuyên nghiệp hơn.

Với việc nhiều bộ phim liên tục phá vỡ các kỷ lục doanh thu trong những năm gần đây, giới chuyên môn nhận định điện ảnh Việt đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Không chỉ dừng ở các bộ phim hài hay tình cảm gia đình, nhiều tác phẩm lịch sử, hành động, trinh thám và chiến tranh cũng bắt đầu tạo được dấu ấn tại phòng vé.

Nếu duy trì được đà tăng trưởng hiện tại, việc xuất hiện thêm những bộ phim cán mốc 700 – 1.000 tỷ đồng trong tương lai không còn là điều quá xa vời đối với điện ảnh Việt Nam.