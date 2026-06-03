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Xuất bản ngày 03/06/2026 03:43 PM
Xuất bản ngày 03/06/2026 03:43 PM

Nữ diễn viên Gen Z đóng vai tiểu tam đang gây sốt phim giờ vàng VTV là ai?

Ngọc Thanh
Ngọc Thanh
(VTC News) -

Nhân vật Trang trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn" trên VTV đang nhận được nhiều chú ý của khán giả.

Bộ phim truyền hình "Dưới ô cửa sáng đèn" trên VTV đang gây chú ý với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ. Đặc biệt nhân vật Trang do diễn viên Lê Trần Thanh Tâm cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Bộ phim truyền hình "Dưới ô cửa sáng đèn" trên VTV đang gây chú ý với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ. Đặc biệt nhân vật Trang do diễn viên Lê Trần Thanh Tâm cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Trong những tập gần đây, cuộc hôn nhân giữa Dương (Tiến Lộc) và Diệu (Quỳnh Châu) ngày càng căng thẳng sau hàng loạt mâu thuẫn. Đúng lúc ấy, Trang xuất hiện khiến không ít người xem cảm thấy khó chịu.

Trong những tập gần đây, cuộc hôn nhân giữa Dương (Tiến Lộc) và Diệu (Quỳnh Châu) ngày càng căng thẳng sau hàng loạt mâu thuẫn. Đúng lúc ấy, Trang xuất hiện khiến không ít người xem cảm thấy khó chịu.

Nhân vật này bị nhận xét là hội tụ đầy đủ những đặc điểm điển hình của một "tiểu tam" trên màn ảnh khi trẻ trung, dịu dàng, biết lắng nghe và luôn có mặt khi người đàn ông đang tổn thương.

Nhân vật này bị nhận xét là hội tụ đầy đủ những đặc điểm điển hình của một "tiểu tam" trên màn ảnh khi trẻ trung, dịu dàng, biết lắng nghe và luôn có mặt khi người đàn ông đang tổn thương.

Lê Trần Thanh Tâm sinh năm 2005 tại Thanh Hóa. Cô đang là một trong những gương mặt diễn viên trẻ nhận được nhiều sự chú ý trên màn ảnh Việt.

Lê Trần Thanh Tâm sinh năm 2005 tại Thanh Hóa. Cô đang là một trong những gương mặt diễn viên trẻ nhận được nhiều sự chú ý trên màn ảnh Việt.

Sở hữu chiều cao 1m68 cùng lợi thế nhan sắc, cô sớm được bạn bè động viên theo đuổi nghệ thuật từ thời còn học phổ thông.

Sở hữu chiều cao 1m68 cùng lợi thế nhan sắc, cô sớm được bạn bè động viên theo đuổi nghệ thuật từ thời còn học phổ thông.

Dù xuất thân trong gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật, Thanh Tâm vẫn quyết định thử sức với kỳ thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội khi vừa tròn 18 tuổi.

Dù xuất thân trong gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật, Thanh Tâm vẫn quyết định thử sức với kỳ thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội khi vừa tròn 18 tuổi.

Khi học năm thứ ba, Thanh Tâm có bước tiến lớn trong sự nghiệp khi được giao vai chính Công Chúa Tiên Dung trong phim điện ảnh cổ trang "Huyền Tình Dạ Trạch".

Khi học năm thứ ba, Thanh Tâm có bước tiến lớn trong sự nghiệp khi được giao vai chính Công Chúa Tiên Dung trong phim điện ảnh cổ trang "Huyền Tình Dạ Trạch".

Ngoài đời, Thanh Tâm sở hữu vẻ đẹp mong manh, thuần khiết. Nhiều khán giả liên tưởng đến hình tượng "bạch nguyệt quang" trong các bộ phim thanh xuân châu Á.

Ngoài đời, Thanh Tâm sở hữu vẻ đẹp mong manh, thuần khiết. Nhiều khán giả liên tưởng đến hình tượng "bạch nguyệt quang" trong các bộ phim thanh xuân châu Á.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, Thanh Tâm còn sở hữu gu thời trang trẻ trung, đa dạng đúng lứa tuổi. Nữ diễn viên sinh năm 2005 ưu tiên những thiết kế đơn giản, tông màu trung tính và cách phối đồ năng động, dễ ứng dụng trong đời thường.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, Thanh Tâm còn sở hữu gu thời trang trẻ trung, đa dạng đúng lứa tuổi. Nữ diễn viên sinh năm 2005 ưu tiên những thiết kế đơn giản, tông màu trung tính và cách phối đồ năng động, dễ ứng dụng trong đời thường.

Nhiều khán giả nhận xét nét đẹp dịu dàng tự nhiên, không quá sắc sảo giúp Thanh Tâm dễ tạo thiện cảm. Đây cũng là lợi thế giúp cô toả sáng trên màn ảnh.

Nhiều khán giả nhận xét nét đẹp dịu dàng tự nhiên, không quá sắc sảo giúp Thanh Tâm dễ tạo thiện cảm. Đây cũng là lợi thế giúp cô toả sáng trên màn ảnh.

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