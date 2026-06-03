Nữ diễn viên Gen Z đóng vai tiểu tam đang gây sốt phim giờ vàng VTV là ai?

Top 4 Vietnam Idol 2012: Người đăng quang quốc tế, người về quê kín tiếng
Sau 14 năm bước ra từ "Vietnam Idol", mỗi thí sinh trong top 4 của mùa giải năm 2012 đều có ngã rẽ riêng trong sự nghiệp.
Nhóm V.Music sau 12 năm tan rã: Người vướng lao lý, người rút khỏi showbiz
Từng là nhóm nhạc nam được yêu thích, V.Music nay có ngã rẽ khác biệt sau hơn một thập kỷ tan rã, người kín tiếng rời showbiz, người vướng vòng lao lý.
Noo Phước Thịnh tiết lộ về khoảng thời gian tăm tối, từng muốn 'dừng lại tất cả'
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Nhân vật Trang trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn" trên VTV đang nhận được nhiều chú ý của khán giả.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức
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