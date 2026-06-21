Nhan sắc đời thực của con gái 'ông trùm' gây sốt phim cảnh sát hình sự trên VTV

Để chuẩn bị cho vai diễn, cô phải tìm hiểu nhiều và thường xuyên phải phát triển nhân vật ở nhà trước khi ra hiện trường. Chưa kể Việt Hoa phải đi học võ để phục vụ cho các cảnh hành động. Cô cho biết phải rất cố gắng thực hiện các cảnh hành động để không bị thương và đảm bảo tiến độ sản xuất.