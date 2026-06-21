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Xuất bản ngày 21/06/2026 06:43 PM
Xuất bản ngày 21/06/2026 06:43 PM

Nhan sắc đời thực của con gái 'ông trùm' gây sốt phim cảnh sát hình sự trên VTV

Việt Hoa đang gây chú ý với vai Mai - con gái ông trùm trong phim cảnh sát hình sự "Lửa trắng", ngoải đời cô sở hữu vẻ đẹp nữ tính, quyến rũ khác hẳn trên phim.

Sau "Gió ngang khoảng trời xanh", Việt Hoa vừa trở lại với vai Mai trong phim cảnh sát hình sự "Lửa trắng" đang phát sóng trên VTV1.

Sau "Gió ngang khoảng trời xanh", Việt Hoa vừa trở lại với vai Mai trong phim cảnh sát hình sự "Lửa trắng" đang phát sóng trên VTV1.

Mai là con gái ông trùm Lão Công nhưng vì hoàn cảnh mà lưu lạc. Nhân vật gây chú ý với vẻ ngoài cá tính, bụi bặm khác hẳn tạo hình những nhân vật trước đây của Việt Hoa.

Mai là con gái ông trùm Lão Công nhưng vì hoàn cảnh mà lưu lạc. Nhân vật gây chú ý với vẻ ngoài cá tính, bụi bặm khác hẳn tạo hình những nhân vật trước đây của Việt Hoa.

Mai là cô gái thông minh, gan lì và có khả năng ứng biến nhanh. Bên ngoài, Mai có vẻ ngang bướng, thực dụng nhưng không dễ bị bắt nạt. Nhưng ẩn dưới vẻ bất cần ấy là một nội tâm phức tạp, nhiều tổn thương, giàu bản lĩnh và luôn biết quan sát để sinh tồn trong thế giới nguy hiểm.

Mai là cô gái thông minh, gan lì và có khả năng ứng biến nhanh. Bên ngoài, Mai có vẻ ngang bướng, thực dụng nhưng không dễ bị bắt nạt. Nhưng ẩn dưới vẻ bất cần ấy là một nội tâm phức tạp, nhiều tổn thương, giàu bản lĩnh và luôn biết quan sát để sinh tồn trong thế giới nguy hiểm.

Tại sự kiện ra mắt phim "Lửa trắng", Việt Hoa chia sẻ vào vai Mai khiến cô khá áp lực bởi khác hẳn các nhân vật nữ diễn viên từng đóng do nhân vật quá cá tính. Đây cũng là bộ phim cảnh sát hình sự thứ 2 sau "Độc đạo" mà Việt Hoa góp mặt.

Tại sự kiện ra mắt phim "Lửa trắng", Việt Hoa chia sẻ vào vai Mai khiến cô khá áp lực bởi khác hẳn các nhân vật nữ diễn viên từng đóng do nhân vật quá cá tính. Đây cũng là bộ phim cảnh sát hình sự thứ 2 sau "Độc đạo" mà Việt Hoa góp mặt.

Để chuẩn bị cho vai diễn, cô phải tìm hiểu nhiều và thường xuyên phải phát triển nhân vật ở nhà trước khi ra hiện trường. Chưa kể Việt Hoa phải đi học võ để phục vụ cho các cảnh hành động. Cô cho biết phải rất cố gắng thực hiện các cảnh hành động để không bị thương và đảm bảo tiến độ sản xuất.

Để chuẩn bị cho vai diễn, cô phải tìm hiểu nhiều và thường xuyên phải phát triển nhân vật ở nhà trước khi ra hiện trường. Chưa kể Việt Hoa phải đi học võ để phục vụ cho các cảnh hành động. Cô cho biết phải rất cố gắng thực hiện các cảnh hành động để không bị thương và đảm bảo tiến độ sản xuất.

Thời gian quay "Lửa trắng" cũng là lúc Việt Hoa chuẩn bị cho đám cưới với diễn viên Trọng Trí nhưng cô vui vì được đoàn làm phim tạo điều kiện.

Thời gian quay "Lửa trắng" cũng là lúc Việt Hoa chuẩn bị cho đám cưới với diễn viên Trọng Trí nhưng cô vui vì được đoàn làm phim tạo điều kiện.

Việt Hoa và Trọng Trí từng là bạn học, yêu nhau từ khi còn học ĐH Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội từ năm 2016. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn từ năm 2021 nhưng vì dịch COVID-19 và lịch trình làm phim dày đặc của Việt Hoa nên tới nay họ mới tổ chức đám cưới.

Việt Hoa và Trọng Trí từng là bạn học, yêu nhau từ khi còn học ĐH Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội từ năm 2016. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn từ năm 2021 nhưng vì dịch COVID-19 và lịch trình làm phim dày đặc của Việt Hoa nên tới nay họ mới tổ chức đám cưới.

Việt Hoa sinh năm 1996, là gương mặt quen thuộc trên sóng giờ vàng. Cô tạo ấn tượng nhờ nhan sắc xinh đẹp, khả năng ứng biến với nhiều loại vai qua các phim: Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân, Mình yêu nhau bình yên thôi, Gió ngang khoảng trời xanh, Độc đạo...

Việt Hoa sinh năm 1996, là gương mặt quen thuộc trên sóng giờ vàng. Cô tạo ấn tượng nhờ nhan sắc xinh đẹp, khả năng ứng biến với nhiều loại vai qua các phim: Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân, Mình yêu nhau bình yên thôi, Gió ngang khoảng trời xanh, Độc đạo...

Diễn viên Việt Hoa và Trọng Trí từng tiết lộ rằng mẹ chồng của nữ diễn viên thường xuyên xem phim con dâu đóng. Tuy nhiên gia đình chồng Việt Hoa hiểu đặc thù công việc của cô.

Diễn viên Việt Hoa và Trọng Trí từng tiết lộ rằng mẹ chồng của nữ diễn viên thường xuyên xem phim con dâu đóng. Tuy nhiên gia đình chồng Việt Hoa hiểu đặc thù công việc của cô.

Việt Hoa đang được xếp vào lứa diễn viên nổi bật nhất của VTV với nhiều vai chính trong các dự án dài hơi. Cô cũng được khán giả yêu mến nhờ nhan sắc rạng rỡ cùng đời tư không scandal.

Việt Hoa đang được xếp vào lứa diễn viên nổi bật nhất của VTV với nhiều vai chính trong các dự án dài hơi. Cô cũng được khán giả yêu mến nhờ nhan sắc rạng rỡ cùng đời tư không scandal.

(Nguồn: Vietnamnet)

Link: https://vietnamnet.vn/nhan-sac-doi-thuc-cua-con-gai-ong-trum-dang-gay-sot-tren-phim-canh-sat-hinh-su-2527888.html

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