Nhan sắc đời thực của con gái 'ông trùm' gây sốt phim cảnh sát hình sự trên VTV

(Nguồn: Vietnamnet)
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Sau thời gian khá kín tiếng và tập trung cho cuộc sống riêng, Cao Thái Sơn bất ngờ tái xuất trên sân khấu.
Người đẹp này từng là Hoa khôi Tây Đô, thủ khoa Báo chí và gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt trước khi chọn cuộc sống bình yên bên đạo diễn trăm tỷ.
Trang Pháp tiếp tục có tiết mục được khen ngợi ở Công diễn 5 của Đạp gió, nữ ca sĩ chính thức lọt vòng chung kết.
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Sau một tháng công chiếu, "Doraemon Movie 45: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu.
Argentina khánh thành tượng Lionel Messi cao 26 m, nặng 70 tấn, tái hiện khoảnh khắc siêu sao 38 tuổi nâng chiếc cúp World Cup 2022 trong màu áo Argentina.
Va chạm liên hoàn giữa 6 ô tô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tuy không gây thương vong nhưng khiến dòng xe ùn ứ kéo dài trong thời điểm cuối tuần.
Theo lời hàng xóm, trước khi gây ra vụ thảm án, Nguyễn Văn Tuyên từng nhiều lần mâu thuẫn, thậm chí đánh đập chị N. - một trong 3 nạn nhân bị sát hại.
Tổng thống Iran cho biết khoảng 6 tỷ USD tài sản của nước này đang bị đóng băng tại Qatar sẽ hoàn trả theo điều khoản của thỏa thuận sơ bộ giữa Tehran và Washington.
Theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán tuần tới vẫn có thể sẽ tiếp diễn trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" khi đa số cổ phiếu vẫn kém tích cực.
Sau ngày công bố điểm thi lớp 10, nhiều học sinh phải đối diện với nỗi sợ thất vọng, sợ bị so sánh và áp lực từ những kỳ vọng xung quanh.
Sau khi dồn toàn bộ tiền tích góp mua hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ trị giá 250 triệu đồng, nữ giáo viên nghỉ hưu tiếp tục bị dẫn dụ ký thêm gói dịch vụ.
Bão nhiệt đới Mekkhala (tên địa phương là Franciso) đang mạnh dần lên khi tiến gần Philippines, với dự đoán đạt cường độ cực đại vào ngày 22/6 hoặc 23/6.
Một ngày sau vụ trọng án, người thân và hàng xóm chưa thể nguôi ngoai nỗi ám ảnh khi nhớ lại cuộc chạy đua tuyệt vọng để cứu các nạn nhân.
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Triển lãm "Hồ Vũ - Góc nhìn nửa thế kỷ" giới thiệu hành trình hơn 20 năm sáng tác của NSNA Hồ Vũ, đồng thời đấu giá ảnh gây quỹ học bổng cho sinh viên khó khăn.
Ngày Hạ chí năm nay rơi vào Chủ nhật 21/6, nhiệt độ thực đo lúc 13h cao nhất 38,9°C, ghi nhận tại trạm Tĩnh Gia (Thanh Hoá).
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