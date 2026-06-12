Phim học đường toàn diễn viên Gen Z gây sốt trên sóng giờ vàng VTV

(VTC News) -

Dù mới chỉ bắt đầu hành trình trên sóng giờ vàng, “Phía bên kia thành phố” nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội khi các cắt đoạn của phim liên tục thu hút triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận sôi nổi từ khán giả.

Bộ phim lấp đầy được khoảng trống của dòng phim học đường vốn thưa thớt suốt nhiều năm qua, mang đến luồng gió mới thực tế và gần gũi trên màn ảnh nhỏ. Khán giả không chỉ khen ngợi nội dung phim phản ánh đúng hiện thực xã hội mà còn vô cùng phấn khích trước những tình tiết "ăn miếng trả miếng" đầy sảng khoái. Điều này đã giúp bộ phim chiếm trọn tình cảm của đa dạng đối tượng người xem.

Bộ phim Phía bên kia thành phố xoay quanh hành trình trưởng thành của đôi bạn cấp 3 có cá tính hoàn toàn đối lập: Khuê (Thái Vũ) - "thiên tài toán học" hướng nội, luôn sống trong sự cô độc và mặc cảm vì bị bạn bè cô lập, miệt thị. Cương (Võ Hoài Vũ) - chàng trai ngổ ngáo, học kém nhưng đầy nghĩa khí, luôn sẵn sàng dùng nắm đấm để bảo vệ bạn mình.

Sự kết hợp của cặp đôi đã tạo nên hiệu ứng tích cực, mang đến làn gió mới đầy năng lượng trên màn ảnh nhỏ.

Bên cạnh hai gương mặt nam chính, phim còn quy tụ dàn diễn viên trẻ trung như Tú Quyên trong vai Tuyết Lan, cô bạn chuyển trường xinh đẹp nhưng đầy bí ẩn; cùng Ali Thục Phương trong vai Thảo, em gái tinh nghịch của Cương.

Đáng chú ý, tuyến nhân vật phụ huynh được đảm nhận bởi dàn diễn viên gạo cội như Minh Tiệp, Huyền Sâm, Khánh Linh, Thùy Dương... tạo nên điểm tựa vững chắc, giúp lý giải những vết thương tâm lý của các nhân vật trẻ thông qua mối liên hệ mật thiết với gia đình.

Diễn viên Ali Hoàng Phương (bên trái), Tú Quyên (bên phải)

Đề tài cũ nhưng cách khai thác mới đầy kịch tính

Thay vì chỉ xoay quanh những mộng mơ thuần túy của tuổi học trò, Phía bên kia thành phố đi sâu vào các vấn đề gai góc và mang tính thời sự nóng hổi như nạn bạo lực học đường, áp lực thành tích và những tổn thương tâm lý của các em học sinh.

Phim khai thác hiện tượng cô lập bạn học, sự đố kỵ và những khiếm khuyết trong sự quan tâm của gia đình đối với con trẻ. Khán giả đánh giá cao nội dung phim vì sự thực tế, phản ánh đúng hiện thực xã hội khi đề cập đến việc một "thiên tài toán học" như Khuê lại trở thành mục tiêu của sự miệt thị và bắt nạt chỉ vì thiếu vắng bóng dáng người cha.

Dưới bàn tay nhào nặn của NSƯT Vũ Trường Khoa, bộ phim không tạo cảm giác nặng nề dù khai thác những vấn đề tiêu cực. Đạo diễn khéo léo đặt các nhân vật trẻ trong mối liên hệ chặt chẽ với gia đình để lý giải căn nguyên của những vết thương tâm lý, sự nổi loạn hay mặc cảm của các em.

Hình ảnh các bà mẹ trong phim như bà Xuân, bà Phúc, bà Nhung với những kỳ vọng quá lớn hay áp lực mưu sinh vô tình đẩy con vào tổn thương đều được xây dựng rất đời thực và giàu cảm xúc, tạo nên sự đồng cảm sâu sắc với người xem.

Dàn diễn viên Gen Z gây chú ý

Sự trùng hợp ngẫu nhiên khi hai diễn viên chính đều sinh năm 2000 và cùng mang tên Vũ, tạo nên cặp bài trùng trên màn ảnh nhỏ.

Một trong những điểm thu hút nhất của bộ phim chính là diễn xuất ăn ý của cặp đôi nam chính Võ Hoài Vũ và Thái Vũ, hay còn được khán giả gọi thân mật là cặp "song Vũ".

Võ Hoài Vũ, con trai của NSƯT Võ Hoài Nam, mang đến một nhân vật Cương đầy năng lượng, ngổ ngáo nhưng lại vô cùng trượng nghĩa và giàu tình cảm. Những màn chống lưng đầy sảng khoái và quyết liệt của Cương dành cho bạn thân trước những kẻ bắt nạt nhận được "cơn mưa lời khen" từ người xem vì sự hấp dẫn và sức nặng trong từng lời thoại.

Trong khi đó, Thái Vũ trong vai Khuê tiếp tục phát huy thế mạnh diễn xuất nội tâm để lột tả thành công sự cô độc và sợ hãi của một "thiên tài toán học" sống khép kín và chịu nhiều tổn thương do bạo lực học đường.

Thái Vũ chia sẻ đây là một vai diễn khó với chiều sâu tâm lý phức tạp, khi nhân vật luôn mang trong mình mặc cảm vì sự trêu chọc từ bạn bè. Sự tương tác giữa một bên là cậu học trò hướng nội và một bên là cậu bạn cá biệt đầy nghĩa khí đã tạo nên một tình bạn đẹp, giúp cả hai gắn bó và bù đắp cho nhau những thiếu hụt trong hành trình trưởng thành của mình.

Lên sóng đúng kỳ nghỉ hè

Trong bối cảnh phim truyền hình về đề tài thiếu nhi và học đường đang vắng bóng suốt những năm qua, khi các nhân vật học sinh chủ yếu chỉ xuất hiện ở các tuyến phụ, Phía bên kia thành phố xuất hiện như một luồng gió mới mang lại cảm giác mới mẻ cho màn ảnh nhỏ.

Việc bộ phim lên sóng đúng vào dịp hè không chỉ góp phần lấp đầy khoảng trống của dòng phim này mà còn đáp ứng nhu cầu giải trí của khán giả trẻ trong thời gian nghỉ học. Đồng thời, những câu chuyện giàu tính giáo dục, đề cao sự thấu hiểu và gắn kết gia đình xuất hiện trong bộ phim cũng nhận được sự quan tâm từ nhiều bậc phụ huynh.

Với diễn biến ngày càng hấp dẫn và nhiều nút thắt kịch tính, “Phía bên kia thành phố” được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút và tạo dấu ấn trên khung giờ vàng VTV trong thời gian sắp tới.