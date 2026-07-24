'Lửa trắng' tập 12: Ông trùm gặp biến cố, Cương 'đen' dằn mặt đàn em

(VTC News) -

Sau hàng loạt biến cố ở tập trước, trong tập 12 phim Lửa trắng, Lão Công rơi vào tình thế nguy hiểm khiến Cương “đen” bất ngờ đứng ra điều hành công việc.

Theo preview vừa được hé lộ, sau khi nhận tin Mai (Việt Hoa) bị bắt cóc và đang gặp nguy hiểm, Lão Công (NSƯT Hồ Phong) lập tức lên đường tới căn hộ của con gái. Trên đường đi, ông liên tục xâu chuỗi các sự việc vừa xảy ra và nhanh chóng nhận ra có điều bất thường.

Lão Công bị gài bom trên xe trong tập 12 phim “Lửa trắng”.

Đúng lúc kịp tấp xe vào lề, một âm thanh “tít tít” vang lên dồn dập từ bên trong xe khiến Lão Công hoảng hốt, báo hiệu ông trùm có thể đã rơi vào một cái bẫy được giăng sẵn.

Ở một diễn biến khác, Sương (Cù Thị Trà) tỏ ra nghi ngờ động cơ của Lan (Thu Quỳnh). Cô phân tích với Lê Trường (Mạnh Cường) rằng việc Lan vừa bắt tay hợp tác với Lão Công đã lập tức cho người gài bom xe. Sương cho rằng người phụ nữ này đang có kế hoạch thâu tóm toàn bộ băng nhóm.

Sương lo ngại sau khi thâu tóm được toàn bộ băng nhóm của Lão Công, Lan sẽ quay sang ra tay với Lê Trường. Những nghi kỵ ngày càng lớn khiến nội bộ tổ chức tiếp tục rạn nứt.

Trong lúc tung tích của Lão Công chưa rõ, Cương “đen” (Duy Hưng) chủ động đứng ra điều hành mọi công việc. Cho rằng hệ thống không thể ngưng hoạt động, anh yêu cầu Trúc (Thanh Huế) ký giải ngân để xử lý các công việc phát sinh.

Cương ‘’đen‘’ dằn mặt Trúc.

Tuy nhiên, Trúc thẳng thừng từ chối vì chưa nhận được chỉ đạo trực tiếp từ Lão Công.

Đáp lại, Cương “đen” không giấu được sự tức giận và lập tức dằn mặt đàn em: “Biết điều thì ký đi, đừng để anh nóng. Tầm này mà làm hỏng việc của sếp là tao tiền trảm hậu tấu đấy”.

Màn đối đầu căng thẳng giữa Cương “đen” và Trúc cho thấy cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ băng nhóm đang ngày càng gay gắt.

Không chỉ nội bộ đường dây ma túy rạn nứt, ban chuyên án cũng đứng trước một vấn đề nghiêm trọng. Sau quá trình rà soát, lãnh đạo nhận định nhiều kế hoạch liên tiếp bị bại lộ không phải là sự trùng hợp.

“Qua kiểm tra quy trình tác nghiệp và rà soát một số vụ án gần đây, tôi nhận thấy có quá nhiều lỗ hổng thông tin. Cứ mỗi lần chúng ta định cất lưới thì đối tượng lại đánh hơi thấy và tẩu thoát hoặc thay đổi phương thức. Khả năng rất cao, trong hàng ngũ của chúng ta đang tồn tại nội gián”, lãnh đạo ban chuyên án nhận định.

Liệu Lão Công có kịp thoát khỏi chiếc xe gài bom? Ai là kẻ đứng sau vụ ám sát? Trúc có buộc phải nhượng bộ trước sức ép của Cương “đen”?

Tập 12 Lửa trắng phát sóng lúc 20h ngày 24/7 trên VTV3.