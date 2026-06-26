Đời thực gợi cảm của 'nữ tiến sĩ văn hoá' gây bàn tán trên phim giờ vàng VTV

Mỹ nhân VTV từng chia sẻ con gái là cô bé cá tính, có chính kiến riêng, tình cảm và rất hiểu chuyện, ngay từ nhỏ đã tự lập. Cả hai mẹ con thường xuyên đồng hành trong nhiều chuyến đi. Có cô con gái lớn đi bên cạnh, Thùy Dương trông như người chị gái vì vẫn giữ được vẻ trẻ trung.