MC Mù Tạt mang thai con đầu lòng, Đức Huy hài hước báo tin vui
MC Huyền Trang và cầu thủ Phạm Đức Huy vừa chia sẻ tin vui chuẩn bị đón con đầu lòng sau vài tháng kết hôn.
Hai con trai của NSND Hoàng Dũng: Người là võ sư, người đóng phim giờ vàng
Hai con trai của cố NSND Hoàng Dũng đều có tài năng diễn xuất, nhưng một người bỏ nghề để theo đuổi võ thuật, người là gương mặt quen thuộc trên phim giờ vàng.
Nam NSƯT quen mặt phim giờ vàng sắp kết hôn lần 3 với bạn gái kém 7 tuổi
Sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân, nam diễn viên này chuẩn bị kết hôn với bạn gái kém 7 tuổi.
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Chỉ thỉnh thoảng cảm thấy mệt mỏi và nghĩ do áp lực công việc, cô gái trẻ bất ngờ phát hiện mắc dị tật thông liên nhĩ, có nguy cơ dẫn đến suy tim nếu không điều trị.
Đời thực gợi cảm của 'nữ tiến sĩ văn hoá' gây bàn tán trên phim giờ vàng VTV
Khác với tạo hình nghiêm túc trên màn ảnh, diễn viên Thuỳ Dương - vai nữ tiến sĩ văn hoá trong phim "Phía bên kia thành phố" ngoài đời theo đuổi phong cách gợi cảm.
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