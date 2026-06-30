Đời thực kín tiếng của 'bà trùm' trong phim hình sự 'Lửa trắng' trên VTV

(VTC News) -

Sau hơn một năm vắng bóng trên sóng giờ vàng để tập trung chăm sóc con gái thứ hai, Thu Quỳnh trở lại với bộ phim truyền hình Lửa trắng. Đây là dự án chính luận - hình sự được thực hiện với sự phối hợp của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, khai thác cuộc chiến chống tội phạm ma túy trong bối cảnh hiện đại.

''Bà trùm'' mới của phim giờ vàng VTV

Trong phim, Thu Quỳnh đảm nhận vai Lan (tên thật Lệ) - người phụ nữ đứng sau một đường dây tội phạm ma túy nguy hiểm. Nhân vật được xây dựng với nhiều lớp tâm lý, bề ngoài mềm mỏng, điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng, quyết đoán và tàn nhẫn khi cần. Đây được xem là tuyến phản diện có sức nặng nhất của bộ phim và cũng là dạng vai phù hợp với thế mạnh diễn xuất của nữ diễn viên.

Chia sẻ tại buổi ra mắt phim, Thu Quỳnh cho biết đây là bộ phim hình sự đầu tiên cô tham gia kể từ khi trở lại màn ảnh. Dù từng đóng nhiều vai phản diện, nữ diễn viên vẫn xem việc góp mặt trong dự án lần này là vinh dự bởi có cơ hội tiếp xúc, lắng nghe những câu chuyện thực tế từ các cán bộ C04 để hiểu hơn về sự hy sinh của lực lượng phòng chống tội phạm ma túy.

Thu Quỳnh đóng vai ''bà trùm'' ma tuý trong phim hình sự "Lửa trắng" trên VTV.

Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn bộ phim không chỉ mang đến những màn đấu trí hấp dẫn mà còn góp phần cảnh báo giới trẻ trước hiểm họa ma túy. Theo cô, dù đảm nhận vai chính diện hay phản diện thì người nghệ sĩ vẫn có trách nhiệm lan tỏa những thông điệp tích cực tới khán giả.

Diễn viên Thu Quỳnh sinh năm 1988 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố là diễn viên múa, mẹ công tác tại Đoàn Kịch nói Quân đội nên Thu Quỳnh sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cô về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ.

Ít người biết, trước khi nổi tiếng với vai trò diễn viên, Thu Quỳnh từng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2008 khi mới 20 tuổi. Thời điểm đó, cô gây ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng, gương mặt phúc hậu cùng chiều cao 1,66 m.

Sự nghiệp của Thu Quỳnh thực sự bứt phá nhờ hàng loạt bộ phim truyền hình như Sống chung với mẹ chồng, Ngược chiều nước mắt, Về nhà đi con, Hương vị tình thân, Hành trình công lý, Cuộc chiến không giới tuyến... Tuy nhiên, vai diễn đưa tên tuổi cô lên hàng ngôi sao là My "Sói" trong Quỳnh búp bê.

Nữ diễn viên từng ghi dấu với vai phản diện My ''Sói''.

Hình ảnh cô gái giang hồ xảo quyệt, độc ác nhưng đầy cá tính giúp Thu Quỳnh trở thành một trong những nữ diễn viên hiếm hoi ghi dấu ấn mạnh mẽ với tuyến phản diện trên màn ảnh Việt. Chính vì vậy, vai bà trùm Lan trong Lửa trắng được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của My "Sói" sau gần một thập kỷ.

Cuộc sống kín tiếng sau những biến cố tình cảm

Trái ngược với hình ảnh gai góc trên phim, ngoài đời Thu Quỳnh lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng.

Năm 2014, cô kết hôn với diễn viên Chí Nhân. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng một năm trước khi cả hai đường ai nấy đi. Họ có chung một con trai.

Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, năm 2024, Thu Quỳnh bất ngờ thông báo sinh con gái thứ hai tên ở nhà là Tằm nhưng quyết định không công khai danh tính bố em bé. Nữ diễn viên cho biết cô muốn khán giả nhớ đến mình qua những vai diễn thay vì đời tư.

Về đời tư, Thu Quýnh sống kín tiếng bên hai con nhỏ.

Thu Quỳnh từng chia sẻ rằng cô và bố của bé Tằm có mối quan hệ rất đáng yêu. Theo nữ diễn viên, điều khiến cô trân trọng nhất là cảm giác được sống đúng với con người mình, không phải "gồng" để trở thành một phiên bản khác khi ở bên đối phương.

Ở giai đoạn hiện tại, nữ diễn viên cho biết điều cô tìm kiếm không còn là sự hào nhoáng mà là một người điềm đạm, biết sẻ chia và mang lại cảm giác bình yên.