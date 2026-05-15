Dàn mỹ nhân phim giờ vàng VTV gây sốt với nhan sắc thời thi hoa hậu

(VTC News) -

Trước khi trở thành những gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Bắc, nhiều nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng VTV từng thử sức ở các cuộc thi nhan sắc, gây ấn tượng bởi vẻ đẹp nổi bật từ khi còn rất trẻ.

Hồng Diễm vào Top 10 Hoa hậu Ngọc trai phương Đông

Trong nhiều năm qua, Hồng Diễm luôn được xem là một trong những “bóng hồng” nổi bật nhất của phim truyền hình VTV. Sở hữu gương mặt phúc hậu đậm nét Á Đông cùng nụ cười dịu dàng, nữ diễn viên ghi dấu trong loạt phim như Hướng dương ngược nắng, Hoa hồng trên ngực trái, Cả một đời ân oán, Trạm cứu hộ trái tim, Lằn ranh...

Hồng Diễm vào Top 10 Hoa hậu Ngọc trai phương Đông.

Trước khi đến với diễn xuất, Hồng Diễm hoạt động với vai trò người mẫu. Với chiều cao 1m67, vóc dáng mảnh mai cùng thần thái nền nã, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều nhà thiết kế yêu thích. Vì vóc dáng nhỏ nhắn hơn nhiều đồng nghiệp, Hồng Diễm thường được lựa chọn đảm nhận vị trí mở màn trên sàn catwalk.

Năm 2004, nữ diễn viên từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Ngọc trai phương Đông và lọt Top 10 chung cuộc. Dù không đi sâu vào con đường thi sắc đẹp, Hồng Diễm vẫn được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp nhẹ nhàng, sang trọng.

Ở tuổi ngoài 40, nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Sau hai lần sinh con, cô vẫn duy trì vóc dáng thon gọn cùng phong thái nền nã, quý phái. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay trên màn ảnh, Hồng Diễm đều nhận được nhiều lời khen bởi vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng theo thời gian.

Thu Quỳnh từng lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam

Thu Quỳnh sinh năm 1988 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là diễn viên múa còn mẹ công tác tại Đoàn Kịch nói Quân đội. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cô về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và dần khẳng định tên tuổi qua hàng loạt vai diễn trên sân khấu. Cô cũng ghi dấu ấn trong một số phim truyền hình như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân, Hành trình công lý, Cuộc chiến không giới tuyến, Cha tôi, người ở lại...

Ít ai biết rằng trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, Thu Quỳnh từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 khi đang là sinh viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Thời điểm đó, cô mới 20 tuổi, sở hữu chiều cao 1m66 cùng gương mặt bầu bĩnh, nụ cười ngọt ngào và vẻ đẹp dịu dàng đậm chất Á Đông.

Thu Quỳnh từng lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam năm 2008.

Dù không có lợi thế nổi bật về chiều cao, Thu Quỳnh vẫn gây chú ý nhờ thần thái tự tin và phong cách trình diễn duyên dáng. Người đẹp xuất sắc lọt Top 15 chung cuộc và được đánh giá là một trong những gương mặt sáng giá của cuộc thi năm đó. Cô cho biết cuộc thi là dấu ấn đáng nhớ trong thời thanh xuân.

Hiện tại, Thu Quỳnh vẫn giữ được sự tươi trẻ, thân hình cân đối. Cô đã là mẹ của 2 con, có cuộc sống bình yên bên gia đình.

Vân Dung lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam 1992

Vân Dung từ lâu đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình nhờ lối diễn hài hước, duyên dáng trong Gặp nhau cuối năm. Bên cạnh hài kịch, nữ nghệ sĩ còn ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Ghét thì yêu thôi hay Hướng dương ngược nắng.

Thời trẻ, Vân Dung từng sở hữu nhan sắc nổi bật với đôi mắt to tròn, gương mặt sáng và nụ cười rạng rỡ. Năm 1992, nữ nghệ sĩ tham gia Hoa hậu Việt Nam 1992 (khi đó còn mang tên Hoa hậu báo Tiền Phong) chủ yếu để động viên chị gái dự thi vì chị khá nhút nhát.

Vân Dung lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam năm 1992

Thời điểm ấy, Vân Dung mới 16 tuổi và là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi. Hai chị em gần như không có kinh nghiệm chuẩn bị váy áo hay trang điểm, mọi thứ đều giản dị, quần áo đi mượn từ bạn bè, còn mẹ nữ nghệ sĩ tự tay trang điểm cho hai con gái.

Dù chỉ xem cuộc thi là một kỷ niệm tuổi trẻ, Vân Dung vẫn gây chú ý bởi vẻ đẹp trong trẻo và xuất sắc lọt Top 15 chung cuộc, trong khi chị gái của cô tiến vào Top 10. Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc thời trẻ của nữ nghệ sĩ không hề thua kém những mỹ nhân nổi bật của showbiz Việt thời bấy giờ.

Thanh Hương từng giành Á hậu khi học cấp 3

Thanh Hương là gương mặt quen thuộc của màn ảnh VTV qua nhiều bộ phim như Sống chung với mẹ chồng, Quỳnh búp bê hay Mùa hoa tìm lại. Nữ diễn viên ghi dấu ấn với những vai diễn gai góc, cá tính nhưng giàu cảm xúc.

Ít ai biết rằng trước khi bén duyên với diễn xuất, Thanh Hương từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hải Dương khi mới 17 tuổi. Sở hữu chiều cao 1m70, làn da trắng và gương mặt sắc sảo, cô nhanh chóng trở thành thí sinh nổi bật dù là người nhỏ tuổi nhất cuộc thi.

Thanh Hương từng giành Á hậu khi học cấp 3

Kết quả, Thanh Hương xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 1. Đây cũng là cột mốc đầu tiên giúp nữ diễn viên được nhiều người biết đến trước khi theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp.

Hiện tại, dù đã là mẹ hai con, Thanh Hương vẫn giữ được vóc dáng săn chắc cùng nhan sắc ngày càng mặn mà. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên gây chú ý với hình ảnh quyến rũ, hiện đại và tràn đầy năng lượng.