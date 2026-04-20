Nhiều đặc sản Hà Tĩnh sẽ có mặt tại Hà Nội

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh, UBND phường Hoàn Kiếm, Tiktok shop và Công ty Cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam tổ chức.

Đáng chú ý, sự kiện diễn ra ngay trước kỳ nghỉ lễ dài 30/4–1/5, thời điểm nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân có xu hướng gia tăng. Sự kiện không chỉ góp phần kết nối cung – cầu, mà còn tạo điều kiện để sản phẩm địa phương tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng trong thời điểm thị trường sôi động.

Đây cũng là lần đầu Sức sống hàng Việt tổ chức theo chuyên đề gắn với một địa phương cụ thể, qua đó làm nổi bật các sản phẩm đặc trưng và giúp người tiêu dùng nhận diện rõ hơn giá trị hàng Việt của từng tỉnh.

Nhiều đặc sản Hà Tĩnh được giới thiệu tới người tiêu dùng.

Các đặc sản làm nên thương hiệu Hà Tĩnh sẽ được giới thiệu tới người tiêu dùng như: Cu đơ Lệ Phương; Nước mắm Luận Nghiệp; Nhung hươu Hiền Ngọc; Trầm hương Tâm Thiên Hương; Bánh đa vừng Nguyên Lâm; Bánh ram Anh Thu; Mật ong Cường Nga,...

Các sản phẩm được chuẩn hóa đồng bộ về bao bì, nhãn mác và thông tin, đáp ứng yêu cầu của hệ thống phân phối hiện đại. Đồng thời, việc tăng cường minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc góp phần củng cố niềm tin, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm địa phương trong bối cảnh thị trường ngày càng khắt khe.

Trong thời gian diễn ra, người tiêu dùng có thể trực tiếp dùng thử sản phẩm, tìm hiểu quy trình sản xuất cũng như các giá trị văn hóa và nghề truyền thống gắn với từng đặc sản Hà Tĩnh.

Đáng chú ý, chương trình không chỉ diễn ra tại không gian trực tiếp mà còn được quảng bá rộng rãi trên các nền tảng số. Tâm điểm là phiên phát trực tiếp (livestream) từ 19h-22h, ngày 24/4 trên kênh TikTok “Cục Quản lý và Phát triển TTTN”.

Phiên livestream có sự góp mặt của Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh và NSND Lan Hương – nghệ sĩ gạo cội, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn đậm nét trên truyền hình – trong vai trò KOL. Hoạt động này góp phần gia tăng khả năng tiếp cận và lan tỏa sản phẩm của Hà Tĩnh tới người tiêu dùng trên nền tảng trực tuyến.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng Thủ đô và du khách có thể mua sắm các đặc sản Hà Tĩnh với chất lượng được kiểm soát và mức giá phù hợp. Đây là nỗ lực của các doanh nghiệp địa phương nhằm mở rộng thị trường, từng bước nâng cao năng lực phân phối và tham gia sâu hơn vào hệ thống tiêu dùng hàng Việt trong nước.

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc đưa đặc sản địa phương hiện diện tại “phố hiệu” Tràng Tiền là một trong những cách làm cụ thể nhằm kết nối cung – cầu, đưa hàng Việt tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng trong các không gian tiêu dùng trọng điểm, qua đó nâng cao khả năng nhận diện, mở rộng kênh phân phối và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước.

Ông Lê Trung Phước, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh cho biết, việc tham gia chương trình là cơ hội để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của tỉnh tiếp cận trực tiếp với thị trường lớn, qua đó từng bước hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu của các kênh phân phối. “Chúng tôi xác định, cùng với nâng cao chất lượng, việc chuẩn hóa sản phẩm và mở rộng kênh tiêu thụ là yếu tố then chốt để đặc sản Hà Tĩnh phát triển bền vững”, ông Phước nhấn mạnh.

Trong bối cảnh thị trường trong nước ngày càng đóng vai trò quan trọng, việc đưa sản phẩm địa phương vào các không gian tiêu dùng lớn, gắn với phương thức tiếp cận đa kênh, không chỉ góp phần mở rộng thị trường mà còn từng bước nâng cao vị thế hàng Việt. Định hướng này phù hợp với chủ trương của Bộ Công Thương về phát triển thị trường trong nước theo hướng hiện đại, bền vững, gắn với chuyển đổi số và đa dạng hóa hệ thống phân phối.