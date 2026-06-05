Ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

(VTC News) -

Sáng 5/6, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đã bầu 135 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV. Sau đó, Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV bầu Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

4 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, gồm: bà Thái Thu Xương, ông Ngọ Duy Hiểu, ông Nguyễn Xuân Hùng, ông Lê Văn Nghĩa.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, chiều 4/6. (Ảnh: Hải Nguyễn)

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1979, quê quán tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngành Ngân hàng tài chính; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Anh Tuấn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong nhiều năm công tác tại Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Anh Tuấn từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học; Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị; Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Tháng 7/2022, ông Nguyễn Anh Tuấn được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Ba năm sau đó, Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Theo hội nghị công bố quyết định ngày 2/3, Bộ Chính trị quyết định để ông Nguyễn Anh Tuấn thôi giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đồng thời điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 5/3, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhất trí bầu ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.