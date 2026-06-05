Nữ công nhân Thanh Hóa trúng 50 triệu đồng khi tham gia khuyến mãi sau giờ làm

(VTC News) -

Một năm sau, giữa những ngày nắng nóng gay gắt, thói quen uống Number 1 để tiếp năng lượng rồi xé nhãn nhập mã sau khi giải khát không còn xuất hiện ở riêng chị Ngọc.

Trong xưởng may nơi chị làm việc, nhiều công nhân giờ cũng giữ lại chai thêm vài giây sau khi uống để xé nhãn, nhập mã và chờ kết quả hiện lên trên điện thoại, với hy vọng biết đâu may mắn sẽ lại ghé thăm.

“50 triệu đồng đến đúng lúc gia đình khó khăn nhất”

Giữa tiếng máy may chạy liên tục trong xưởng ở xã Yên Phú, Thanh Hóa, chị Trịnh Thị Ngọc vẫn giữ thói quen khui một chai Nước tăng lực Number 1 vào mỗi ca chiều. Với nữ công nhân sinh năm 1992, đó đơn giản là cách giúp bản thân tỉnh táo hơn sau nhiều giờ làm việc bên chuyền may, tiếp thêm năng lượng để kịp tiến độ đơn hàng.

Nhưng điều khiến nhiều đồng nghiệp nhớ nhất về chị Ngọc lại là câu chuyện xảy ra vào mùa hè năm ngoái.

Chị Trịnh Thị Ngọc trong một lần xé nhãn chai Number 1 vào mùa hè năm ngoái đã nhận được giải thưởng 50 triệu đồng để trả bớt nợ xây nhà.

Sau khi uống xong chai Number 1 quen thuộc, chị tiện tay xé nhãn, lấy mã rồi nhắn tin tham gia chương trình khuyến mãi như bao lần trước. “Lúc đó mình chỉ nghĩ nhập thử cho vui thôi, chứ đâu nghĩ có ngày trúng lớn”, chị kể rồi bật cười.

Vài ngày sau, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Đầu dây bên kia thông báo chị là khách hàng trúng giải Nhất trị giá 50 triệu đồng tiền mặt từ chương trình khuyến mãi hè của Nước tăng lực Number 1. “Lúc đầu mình tưởng ai gọi trêu. Mình còn hỏi đi hỏi lại mấy lần rồi lên mạng kiểm tra vì không dám tin là thật”, chị nhớ lại.

Khoảnh khắc xác nhận mình thật sự trúng giải, chị Ngọc gần như bật khóc. “50 triệu đồng đến đúng lúc gia đình khó khăn nhất.”

Sau khi kết hôn tại vùng núi Ngọc Lặc (Thanh Hóa), cuộc sống mưu sinh khiến vợ chồng chị quyết định chuyển về quê ngoại ở Yên Phú sinh sống từ năm 2021. Bố mẹ cho một mảnh đất nhỏ để dựng nhà, nhưng để có được căn nhà che mưa che nắng cho các con, anh chị phải vay nợ hàng trăm triệu đồng.

Chồng chị làm nửa ngày để còn chăm con nhỏ. Còn chị đi may từ sáng tới chiều tối, nhận lương theo sản phẩm.

Chương trình khuyến mãi hè của Number 1 trong hàng chục năm qua đã trao hàng trăm giải thưởng trị giá hàng tỷ đồng giúp nhiều khách hàng vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

“Có tháng tiền học cho con, tiền sinh hoạt rồi tiền trả nợ gần như hết sạch lương”, chị kể.

Tổng thu nhập của hai vợ chồng chỉ khoảng 8 - 9 triệu đồng mỗi tháng. Những lúc công việc ít, cuộc sống càng chật vật hơn. Vì vậy, khi nhận được 50 triệu đồng tiền thưởng từ Number 1, điều đầu tiên chị nghĩ tới không phải mua sắm cho bản thân. “Việc đầu tiên mình làm là mang tiền đi trả bớt nợ xây nhà”, chị nói giản dị.

Với nhiều người, đó có thể là một khoản tiền may mắn. Nhưng với gia đình chị Ngọc, đó giống như khoảng thở hiếm hoi sau nhiều năm gồng gánh. “Lúc trả được một phần nợ, mình thấy nhẹ người hẳn”, chị cười.

Từ một lần xé nhãn “cho vui” đến câu chuyện lan khắp xưởng may

Sau lần trúng thưởng ấy, câu chuyện của chị Ngọc nhanh chóng lan khắp công ty. Đồng nghiệp gặp chị trong giờ nghỉ đều hỏi cách tham gia. Có người còn mang chai nước tới nhờ chị chỉ cách nhập mã vì sợ thao tác sai.

“Bây giờ trong xưởng ai uống xong cũng xé nhãn, nhắn tin tham gia chương trình khuyến mãi của Number 1, Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ”, chị cười.

Sau mỗi lần giải khát, chị Ngọc và nhiều đồng nghiệp vẫn giữ thói quen xé nhãn, nhập mã và chờ kết quả hiện lên trên điện thoại như một niềm vui nhỏ giữa ngày làm việc.

Không chỉ riêng chị Ngọc, chồng, em trai và cả bố mẹ chị giờ đây cũng đều hào hứng tham gia chương trình “Xé ngay trúng liền” mỗi ngày. Riêng em trai chị mới đây còn trúng liên tiếp hai giải thẻ nạp điện thoại. “Có hôm cả nhà ngồi nhập mã rồi chờ kết quả thấy vui lắm”, chị kể.

Dù chưa gặp thêm may mắn lớn, chị Ngọc vẫn đều đặn tham gia sau mỗi lần giải khát. “Ngày nào làm việc mệt quá mình cũng uống Number 1 cho tỉnh táo rồi tiện tay xé nhãn luôn”, chị nói.

Không chỉ Nước tăng lực Number 1, nhiều công nhân trong xưởng giờ đây còn chọn Trà Xanh Không Độ để giải nhiệt, giảm stress trong công việc hay Trà Dr Thanh để thanh nhiệt cơ thể giữa những ngày nắng nóng gay gắt rồi tiếp tục tham gia chương trình khuyến mãi sau khi uống.

Có người trúng vài thẻ nạp điện thoại vài chục ngàn đồng cũng đủ khiến cả chuyền may rôm rả suốt giờ nghỉ.

“Nhiều khi may mắn đến vào lúc mình không ngờ nhất”

Mùa hè năm nay, chương trình khuyến mãi “Xé ngay trúng liền” của Nước tăng lực Number 1, Trà Dr Thanh và Trà Xanh Không Độ đang mang đến hơn 500.000 phần thưởng là thẻ nạp điện thoại từ 10.000 đến 50.000 đồng được trao liên tục mỗi ngày.

Giữa những ngày nắng nóng gay gắt, nhiều người giờ giữ lại chai thêm vài giây sau khi uống để xé nhãn, nhập mã và chờ may mắn nhân đôi.

Cách tham gia khá đơn giản. Sau khi sử dụng sản phẩm có thông tin khuyến mãi, người dùng chỉ cần xé nhãn lấy mã rồi nhập trực tiếp trên website Xé ngay trúng liền hoặc gửi tin nhắn đến tổng đài 6020 là có thể biết kết quả gần như ngay lập tức.

Bên cạnh các giải trúng ngay, mỗi mã hợp lệ còn tiếp tục mang đến cơ hội tham gia quay số với 3 giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng tiền mặt cùng hàng chục giải Nhất trị giá 10 triệu đồng.

Các buổi livestream quay số sẽ diễn ra vào các ngày 4/06, 20/07 và 4/09 trên Fanpage chính thức của Nước tăng lực Number 1,Trà Xanh Không Độ và Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh

Giữa những ngày nóng như đổ lửa, hình ảnh nhiều người uống xong rồi giữ lại chai thêm vài giây để xé nhãn, nhập mã giờ đây đang dần trở nên quen thuộc ở không ít quán nước, nhà máy hay điểm dừng chân ven đường.

Đến bây giờ, chị Ngọc vẫn nhớ cảm giác run tay khi nhìn thấy dòng thông báo mình trúng giải năm ngoái. “Nhiều khi may mắn đến vào lúc mình không ngờ nhất”, chị nói.

Vừa thanh nhiệt cơ thể ngày nắng nóng với Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Number 1 vừa dễ dàng có cơ hội trúng hơn 500.000 giải thẻ nạp điện thoại và 3 giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng tiền mặt trong hè năm nay.

Có lẽ điều khiến những câu chuyện như chị Ngọc được nhiều người nhắc tới không chỉ nằm ở giá trị giải thưởng, mà ở cảm giác rất thật rằng may mắn đôi khi vẫn có thể ghé đến với những con người bình thường nhất.

Đó có thể là một công nhân đang cố trả nợ xây nhà. Một tài xế tranh thủ nghỉ giữa trưa nắng. Hay một người trẻ vừa tan ca, ghé quán ven đường mua chai nước giải khát sau ngày dài làm việc.

Và đôi khi, khoảng cách giữa một chai nước giải khát và một niềm vui đủ khiến ai đó nhẹ lòng hơn… chỉ bắt đầu từ vài giây xé nhãn chai và tham gia chương trình khuyến mãi sau khi uống.