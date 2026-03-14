Nhận 500 triệu từ tài khoản lạ, chiến sỹ công an Thanh Hóa tìm người trả lại

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại trụ sở Công an xã Ngọc Lặc mới đây diễn ra buổi bàn giao số tiền 500 triệu đồng do người dân chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân của một chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa.

Người trực tiếp trao trả số tiền trên là chiến sĩ Triệu Minh Tuấn (Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 6).

Chiến sỹ Triệu Minh Tuấn trao trả lại số tiền chuyển nhầm cho anh Đỗ Viết Tuấn. (Ảnh: CA)

Buổi bàn giao diễn ra công khai, minh bạch với sự chứng kiến của đại diện chỉ huy Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 6, Công an xã Ngọc Lặc, đại diện Ngân hàng Agribank cùng người dân liên quan.

Sự việc không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trung thực của cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sỹ vì Nhân dân phục vụ.

Trước đó, trưa 10/3, trong khi kiểm tra tài khoản cá nhân, chiến sỹ Triệu Minh Tuấn phát hiện có số tiền 500 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của mình.

Nhận thấy đây là khoản tiền lớn và có khả năng do người khác chuyển nhầm, anh Tuấn nhanh chóng báo cáo sự việc với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Đồng thời, anh phối hợp với lực lượng công an và ngân hàng để tiến hành xác minh thông tin người chuyển tiền nhằm kịp thời trả lại.

Sau quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là anh Đỗ Viết Tuấn (SN 1984, trú xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) nên phối hợp, tổ chức cho chiến sỹ Triệu Minh Tuấn trao trả số tiền kể trên cho anh Tuấn theo quy định.

Nhận lại số tiền lớn sau nhiều ngày lo lắng, anh Đỗ Viết Tuấn không giấu được sự xúc động và vui mừng. Anh bày tỏ sự cảm kích sâu sắc trước nghĩa cử trung thực, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa , đặc biệt là chiến sỹ Triệu Minh Tuấn.

Anh Tuấn cho biết trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng xảy ra sơ suất dẫn đến việc chuyển nhầm tiền, khiến bản thân rất hoang mang khi phát hiện sự việc. Việc nhận lại đầy đủ số tiền giúp anh giải tỏa áp lực và ổn định cuộc sống.

Để bày tỏ lòng biết ơn, anh Đỗ Viết Tuấn đgửi thư cảm ơn tới lãnh đạo, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa, đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến chiến sỹ Triệu Minh Tuấn cùng tập thể đơn vị tận tình hỗ trợ, giúp anh nhận lại tài sản.