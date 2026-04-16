Khách mua thuốc chuyển nhầm 90 triệu đồng, chủ quầy nhờ công an hỗ trợ trả lại

Theo Công an xã Hướng Hiệp (Quảng Trị), sáng 16/4, tại trụ sở đơn vị, gần 90 triệu đồng được chị Trương Thị Tuyết Trinh trả lại cho người chuyển khoản nhầm. Sau khi trừ đi số tiền phải trả là 90.000 đồng, chị Trinh trả lại phần tiền thừa cho khách hàng là 89,91 triệu đồng.

Trước đó, chiều 15/4, chị Trương Thị Tuyết Trinh (khóm 1, xã Hướng Hiệp – chủ Quầy thuốc Nam Trinh) nhận được 90.000.000 đồng chuyển vào tài khoản. Đáng nói, số tiền khách hàng cần thanh toán chỉ 90.000 đồng.

Trước sự chứng kiến của cán bộ Công an xã Hướng Hiệp, chị Trương Thị Tuyết Trinh chuyển khoản số tiền 89,91 triệu đồng cho chị Hồ Thị Thuỷ. (Ảnh: Công an xã Hướng Hiệp)

Không chần chừ, chị Trương Thị Tuyết Trinh chủ động trình báo Công an xã Hướng Hiệp. Ngay trong tối cùng ngày, lực lượng Công an Hướng Hiệp nhanh chóng vào cuộc, xác minh thông tin, xác định người chuyển tiền là chị Hồ Thị Thủy (trú xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị) và kịp thời liên hệ hai bên để tổ chức trao trả lại số tiền theo quy định.

Đầu tháng 1/2026, nhờ sự phối hợp xác minh kịp thời của Công an xã Phát Diệm (tỉnh Ninh Bình) cùng các đơn vị liên quan, một người dân ở địa phương được nhận lại đầy đủ số tiền 700 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Theo Công an xã Phát Diệm, ngày 31/12/2025, đơn vị tiếp nhận trình báo của anh Ngô Văn Huy (sinh năm 1984, trú tại xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về việc trong quá trình thực hiện giao dịch tại Ngân hàng VietinBank - chi nhánh Phát Diệm, anh đã sơ suất chuyển nhầm 700 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phát Diệm nhanh chóng cử cán bộ phối hợp với Ngân hàng VietinBank chi nhánh Phát Diệm tiến hành xác minh. Qua đó, lực lượng chức năng xác định số tiền trên được chuyển nhầm vào tài khoản của anh Nguyễn Đức M. (sinh năm 2003, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Công an xã Phát Diệm sau đó phối hợp với Công an phường Bắc Giang và các đơn vị liên quan để liên hệ, làm việc với chủ tài khoản. Anh M. cho biết rất bất ngờ khi phát hiện số tiền lớn không rõ nguồn gốc chuyển vào tài khoản cá nhân. Sau khi được hướng dẫn cụ thể, anh đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và chuyển trả lại toàn bộ 700 triệu đồng cho anh Huy.