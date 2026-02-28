Nhặt được iPhone 16, học sinh mầm non nhờ công an trả lại cho chủ

(VTC News) -

Chiều 28/2, Công an xã Bảo Lâm 1 (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị phối hợp với gia đình cháu Bùi Nguyễn Thục Anh (5 tuổi, học sinh mầm non) trao trả chiếc điện thoại iPhone 16 Pro Max cho người đánh rơi được cháu Thục Anh nhặt được.

Cháu Thục Anh trao chiếc điện thoại nhặt được cho các chú công an và nhờ trả lại cho người đánh rơi. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan chức năng, khoảng 21h ngày 17/2, khi cùng mẹ là chị Nguyễn Bảo Thy đi trên đường Hà Giang (phường 1 Bảo Lộc), cháu Thục Anh phát hiện chiếc điện thoại bị rơi giữa đường.

Sau khi nhặt được, hai mẹ con đứng chờ khoảng 30 phút nhưng không thấy ai đến nhận nên đã mang điện thoại đến Công an xã Bảo Lâm 1 giao nộp, nhờ hỗ trợ tìm chủ sở hữu.

Qua xác minh, Công an xã Bảo Lâm 1 xác định chủ nhân chiếc điện thoại là ông Phan Văn Tâm (trú tại phường B’Lao, Lâm Đồng) và hoàn tất thủ tục trao trả. Nhận lại tài sản, ông Tâm gửi lời cảm ơn chân thành tới mẹ con chị Bảo Thy và cháu Thục Anh.

Cháu Thục Anh hiện là học sinh lớp lá Trường Mầm non Sao Mai (xã Bảo Lâm 1). Công an xã Bảo Lâm 1 cho biết, hành động nhặt được của rơi trả lại người mất của cháu Thục Anh là việc làm đẹp, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm, có sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng; đồng thời là minh chứng sinh động cho hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và nhà trường.

Trước đó, chiều 16/2 (29 Tết), Công an xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã trao trả 80 triệu đồng cho một tiểu thương bán hoa không may đánh rơi sau khi được người dân nhặt được, chủ động giao nộp.

Những ngày giáp Tết, ông Đặng Văn Lắm (48 tuổi, quê xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long) lên Đồng Nai bán hoa Tết tại khu vực chợ mới Long Thành. Đến khoảng 12h20 ngày 29 Tết, sau khi bán hết hàng và chuẩn bị thu dọn về quê, ông Lắm vô tình làm rơi bọc ni lon chứa 80 triệu đồng - toàn bộ số tiền vốn tích góp sau nhiều ngày buôn bán.

Đây là khoản tiền ông dành dụm suốt mùa hoa, gắn với những ngày làm việc vất vả từ sớm đến khuya với mong muốn có cái Tết đủ đầy hơn cho gia đình. Khi phát hiện bị mất, ông Lắm hoang mang, lo lắng và lập tức đến Công an xã Long Thành trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh, rà soát. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền được tìm thấy khi một người dân (xin giấu tên) chủ động mang đến giao nộp cho cơ quan chức năng để trả lại người đánh rơi.

Trong thời khắc cận kề giao thừa, nhận lại nguyên vẹn 80 triệu đồng, ông Lắm không giấu được xúc động. Với ông, đó không chỉ là tiền vốn, là mồ hôi công sức của cả mùa buôn bán, mà còn là cái Tết của cả gia đình sau một năm lao động vất vả.