Nha khoa Phương Sen ứng dụng số hóa phục hình trong trồng răng implant

Kỹ thuật phục hình số hóa mang đến bước tiến trong trong trồng răng implant

Phục hình số hóa (Shining 3D Implant Workflow) là kỹ thuật phục hình số hóa tiên tiến mà nha khoa Phương Sen ứng dụng trong điều trị. Ứng dụng phục hình số hóa cho phép quét toàn diện khu vực răng thực tế cấu trúc hàm một cách trực tiếp, giúp thiết kế hàm phục hình tương thích với trụ implant.

Toàn bộ quy trình các bước từ lấy dấu đến thiết kế và chế tác răng sứ được số hóa toàn bộ. Kết quả giúp implant và răng sứ tương thích, giảm thiểu sai lệch và nguy cơ chỉnh sửa nhiều lần.

Quy trình phục hình số hóa bao gồm việc tạo hồ sơ thông tin bệnh án khách hàng, thương hiệu trụ implant sử dụng. Tiếp theo, khách hàng được quét toàn diện (scanning) hàm trên, hàm dưới, đặc biệt tại vị trí cấy ghép implant. Tiếp đó, bác sĩ sẽ gắn các trụ body scan tương ứng với các trụ implant đã được cấy ghép trước đó, sau đó tiến hành quét toàn diện cả hai hàm. Kết quả sau khi scan được gửi đến các kỹ thuật viên lành nghề để thiết kế.

Tối ưu thiết kế phục hình số: Nâng cao độ chính xác và hiệu suất

Nha khoa Phương Sen sử dụng kỹ thuật pre-design, cho phép mô phỏng khung hàm trước khi chế tác. Công nghệ này giúp các bác sĩ dự đoán được tổng quan bố cục, hình dáng và vị trí của implant và răng sứ, đảm bảo phục hình vừa vặn và thẩm mỹ cao.

Nhờ áp dụng quy trình Scanning (quét toàn diện) - Pre design (thiết kế) - Restoration (phục hình) hoàn toàn bằng công nghệ số, không chỉ được rút ngắn thời gian điều trị mà còn đảm bảo độ khít sát, thẩm mỹ tự nhiên và hạn chế tối đa sai lệch, đáp ứng mong muốn trồng răng hiện đại, tiện lợi và hiệu quả khi về nước của nhiều cô chú kiều bào.Không chỉ nâng cao độ chính xác, số hóa phục hình còn rút ngắn thời gian điều trị đáng kể. Thay vì nhiều lần hẹn, khách hàng có thể hoàn tất quá trình trồng răng implant trong khoảng thời gian ngắn, nhưng vẫn đạt hiệu quả tối ưu.

Quy trình trải nghiệm liền mạch, hiện đại tối ưu thời gian dành cho kiều bào khi về nước

Quy trình Shining 3D Implant Workflow tại nha khoa Phương Sen mang đến trải nghiệm trồng răng Implant hiện đại, chính xác và an toàn nhờ ứng dụng công nghệ Shining 3D, giúp bác sĩ đánh giá chính xác cấu trúc xương, vị trí răng và mật độ xương của từng bệnh nhân, từ đó xây dựng kế hoạch điều trị cá nhân hóa. Dựa trên dữ liệu 3D, đội ngũ y bác sĩ sẽ lên kế hoạch phẫu thuật số chi tiết, mô phỏng vị trí cấy Implant, góc đặt và độ sâu tối ưu, giúp hạn chế tối đa sai sót và rủi ro.

Nhờ sự kết hợp giữa công nghệ 3D hiện đại và chuyên môn cao của bác sĩ, Shining 3D Implant Workflow mang lại trải nghiệm trồng răng Implant nhanh chóng, tiện lợi và hoàn toàn phù hợp với nhu cầu cá nhân của từng khách hàng.

Bên cạnh đó, hiểu được nhu cầu của các kiều bào khi về Việt Nam, nha khoa Phương Sen thiết kế một quy trình liền mạch, hỗ trợ tối đa về thời gian và dịch vụ. Đến với nha khoa Phương Sen, quý khách sẽ cảm nhận thực tế tiện ích đi kèm, bao gồm:

- Hỗ trợ chi phí đưa đón từ sân bay đến nha khoa: Hỗ trợ di chuyển thuận tiện hơn trong quá trình điều trị tại nha khoa.

- Hỗ trợ chi phí khách sạn: Nha khoa hỗ trợ chi phí và đặt phòng khách sạn cho quý cô chú thuận tiện hơn trong quá trình lưu trú.

- Tư vấn, hỗ trợ bảo hành 24/7: Đội ngũ tư vấn viên tại nha khoa Phương Sen luôn túc trực để hỗ trợ các vấn đề, tình trạng cùng thông tin bảo hành cho quý cô chú khách hàng.

Nha khoa Phương Sen xây dựng quy trình điều trị cá nhân hóa giúp kiều bào tiết kiệm thời gian, kết hợp chăm sóc răng với kỳ nghỉ hay công việc, mang đến trải nghiệm tiện lợi và hiện đại. Với công nghệ số hóa tiên tiến cùng quy trình dịch vụ chăm sóc tối ưu, nha khoa Phương Sen không chỉ mang lại nụ cười tự tin mà còn đảm bảo sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng. Đặc biệt, đối với cô chú kiều ào, đây là giải pháp trồng răng implant hiệu quả, tiết kiệm thời gian và tiện lợi, khi mỗi bước đều được tối ưu từ tư vấn, thiết kế, đến thực hiện và chăm hậu điều trị.

Đầu tư vào công nghệ số hóa phục hình là lời khẳng định của nha khoa Phương Sen trong việc mang đến chất lượng dịch vụ cao cấp, chuẩn quốc tế, giúp khách hàng trải nghiệm sự khác biệt trong từng giai đoạn điều trị.

