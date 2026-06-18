Người dân TP.HCM đổ xô mua bánh ú, lá xông dịp Tết Đoan Ngọ

(VTC News) -

Càng gần ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch (Tết Đoan ngọ), các khu chợ truyền thống tại TP.HCM càng nhộn nhịp người mua sắm. Bánh ú tro, cơm rượu và những bó lá xông trở thành các mặt hàng được nhiều người dân tìm mua để chuẩn bị cho Tết Đoan Ngọ.

Bánh ú tro là mặt hàng được tiêu thụ mạnh nhất trong dịp Tết Đoan Ngọ. Nhiều tiểu thương phải chuẩn bị số lượng lên tới vài nghìn chiếc để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân.

Những chiếc bánh ú tro thường được gói với lá tre bương hay còn gọi là tre lồ ô. Ngoài ra tùy địa phương, các loại lá như lá dong, lá chuối cũng được sử dụng. Theo tiểu thương, bánh thường được gói vào chiều hôm trước, nấu ngày trong đêm và bán ngay từ sáng sớm để đảm bảo bánh còn tươi mới.

Giá bánh ú tro năm nay không tăng dù chi phí nguyên liệu và nhân công có nhiều biến động. Các loại bánh ú tro phổ biến hiện dao động từ 50.000-100.000 đồng/chục tùy kích cỡ, phổ biến là loại 60.000 đồng/chục.

Các loại bánh ú tro trên thị trường ngày càng đa dạng với nhiều lựa chọn từ bánh ú truyền thống đến bánh ú nhân đậu trứng muối. Sự phong phú này giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn cho mâm cúng ngày Tết Đoan Ngọ.

Các tiểu thương cho biết giá bánh ú, cơm rượu và lá xông năm nay gần như không thay đổi so với năm trước. Việc giữ giá ổn định giúp người dân dễ dàng chuẩn bị mâm cúng trong bối cảnh chi tiêu còn nhiều khó khăn.

Không chỉ phục vụ nhu cầu cúng lễ, bánh ú còn là món quà quê gợi nhớ ký ức tuổi thơ của nhiều người dân Nam Bộ mỗi dịp Tết Đoan Ngọ.

Những lớp lá tre xanh bao bọc bên ngoài không chỉ giúp bảo quản bánh mà còn tạo nên mùi thơm đặc trưng. Đây là nét ẩm thực dân gian được nhiều gia đình gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Hàng nghìn chiếc bánh ú được các tiểu thương chuẩn bị cho mùa bán cao điểm trong năm. Dù sức mua có biến động, đây vẫn là một trong những mặt hàng truyền thống bán chạy nhất dịp Tết Đoan Ngọ.

Nhiều người tranh thủ đi chợ sớm để sắm đồ cúng mùng 5 tháng 5 Âm lịch.

Bánh ú tro ngày càng đa dạng về hương vị mặn, ngọt và kích thước.

Tại một sạp hàng ở chợ Đo Đạc (phường Bình Trưng, TP.HCM), các bó lá xông được bó gọn gàng và bày bán từ sáng sớm. Dù chỉ có giá khoảng 15.000 đồng mỗi bó nhưng đây là mặt hàng không thể thiếu đối với nhiều gia đình Nam Bộ trong dịp Tết Đoan Ngọ.

Những bó lá xông được kết từ nhiều loại cây dân gian như lá dứa, dâu tằm, bạch đàn, sả, ổi, lá bưởi, xương rồng... Đây là mặt hàng đặc trưng chỉ xuất hiện rộn ràng tại các khu chợ miền Nam mỗi dịp Tết Đoan Ngọ.

Theo các tiểu thương, phần lớn nguyên liệu làm bó lá xông được thu hái từ các vùng quê miền Tây. Để có đủ các loại lá theo đúng phong tục, người bán phải đi nhiều nơi, từ bờ ao, bờ sông đến các khu vườn dân sinh.

Dù cuộc sống hiện đại ngày càng thay đổi, phong tục mua lá xông ngày mùng 5 tháng 5 vẫn được nhiều gia đình Nam Bộ duy trì. Với họ, đây là một nét văn hóa truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết Đoan Ngọ.

Theo quan niệm dân gian, treo bó lá trước cửa nhà giúp xua đuổi điều không may và mang lại bình an cho gia đình.

Các tiểu thương cho biết hôm nay nhiều người đã bắt đầu mua sắm đồ cúng mùng 5 và dự kiến sẽ tăng mạnh trong ngày mai.

Xôi, cơm rượu cũng được bày bán đa dạng với nhiều mức giá từ 30.000 - 40.000 đồng/phần.

Các loại hoa như hoa lay ơn, cúc... vẫn duy trì mức giá như ngày thường khoảng 35.000 - 60.000 đồng/bó.

Năm nay, giá nhiều mặt hàng phục vụ Tết Đoan Ngọ được ghi nhận tương đối ổn định, giúp người dân dễ dàng chuẩn bị lễ vật mà không chịu nhiều áp lực về chi phí.