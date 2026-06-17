Cúng Tết Đoan ngọ 2026 vào ngày, giờ nào?

(VTC News) -

Tết Đoan ngọ (còn gọi là Tết Đoan Dương hoặc Tết diệt sâu bọ) là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng trong đời sống văn hóa của người Việt Nam. Đây là dịp giữa năm khi thời tiết bước vào giai đoạn nắng nóng nhất, tạo điều kiện cho sâu bệnh trên cây trồng cũng như nhiều loại dịch bệnh phát triển mạnh.

Vì vậy, người dân từ lâu đã duy trì các nghi thức cúng bái tổ tiên, thần linh để cầu mong sức khỏe, bình an, thuận lợi trong cuộc sống và mùa màng bội thu.

Gợi ý mâm lễ cúng Tết Đoan ngọ đầy đủ, đẹp mắt. (Ảnh: Vũ Thu Hương)

Tết Đoan ngọ 2026 cúng ngày nào, giờ nào?

Theo lịch vạn niên, năm 2026, Tết Đoan ngọ rơi vào thứ Sáu ngày 19/6 Dương lịch, tức ngày 5/5 Âm lịch.

Trong quan niệm dân gian, việc lựa chọn thời điểm thực hiện lễ cúng có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp gia chủ thêm an tâm và thể hiện sự thành kính.

Theo sách "Lịch Âm Dương Cát Tường năm Bính Ngọ 2026" của tác giả Cao Minh, Nhà xuất bản Hồng Đức, những khung giờ hoàng đạo thích hợp để tiến hành lễ cúng Tết Đoan Ngọ năm 2026 ngày 5/5 Âm lịch gồm:

Giờ Mão: từ 5h đến 7h.

Giờ Ngọ: từ 11h đến 13h.

Giờ Thân: từ 15h đến 17h.

Trong số các khung giờ trên, giờ Ngọ (11h - 13h) được xem là thời điểm đẹp nhất để tiến hành nghi lễ. Sở dĩ giờ Ngọ được coi trọng bởi tên gọi Tết "Đoan Ngọ" vốn gắn liền với khoảng thời gian này. Trong đó, "đoan" có nghĩa là bắt đầu, còn "ngọ" là khoảng thời gian từ 11h đến 13h.

Đây được xem là lúc dương khí trong ngày đạt mức mạnh nhất, đồng thời cũng là thời điểm nhiệt độ thường lên cao nhất. Người xưa quan niệm đây là thời khắc tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và thịnh vượng của vạn vật.

Trong quá trình hành lễ, gia chủ thường thắp hương theo số lẻ. Tùy vào không gian thờ cúng và phong tục của từng gia đình, có thể thắp một hoặc ba nén hương để bày tỏ lòng thành kính.

Ngoài ra, khi thực hiện nghi lễ cúng Tết Đoan ngọ, gia chủ cần ăn mặc chỉnh tề, kín đáo, giữ không gian thờ cúng sạch sẽ và trang nghiêm. Trong thời gian hành lễ nên hạn chế tiếng ồn, tránh nói cười hoặc làm những việc gây mất sự tôn nghiêm. Nhiều gia đình cũng chuẩn bị sẵn văn khấn Tết Đoan Ngọ để việc cúng bái diễn ra chu đáo, tránh đọc sai hoặc thực hiện qua loa.

Tùy vào đặc trưng của từng vùng miền mà mâm lễ cúng Tết Đoan ngọ có sự khác nhau về thành phần. (Ảnh: Hồng Thúy)

Mâm cúng Tết Đoan ngọ gồm những gì?

Tết Đoan ngọ thường diễn ra sau vụ mùa nên mâm cúng của nhiều gia đình khá phong phú với nhiều loại nông sản theo mùa. Dù có sự khác biệt giữa các vùng miền, những lễ vật cơ bản thường xuất hiện trên mâm cúng tổ tiên ngày 5/5 Âm lịch gồm:

Trái cây đặc trưng màu hè

Trầu cau

Hoa tươi

Hương và vàng mã

Nước.

Cơm rượu nếp.

Trong đó, trầu cau, hương hoa là những lễ vật mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện sự kính trọng đối với tổ tiên và thần linh.

Đặc biệt, rượu nếp là món ăn gần như không thể thiếu trong ngày Tết diệt sâu bọ. Được làm từ gạo nếp lên men, món ăn này theo quan niệm dân gian có tác dụng tiêu diệt ký sinh trùng và sâu bọ trong cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe.

Tùy từng địa phương, người dân còn bổ sung nhiều món ăn truyền thống khác để tạo nên nét đặc sắc riêng cho mâm cúng ngày Tết Đoan Ngọ.

Mâm cúng Tết Đoan ngọ miền Bắc

Mâm cúng Tết Đoan ngọ ở miền Bắc mang đậm dấu ấn truyền thống với các loại quả đặc trưng của đầu mùa hè như mận và vải.

Đây là hai loại trái cây phổ biến nhất trong dịp Tết Đoan ngọ. Không chỉ được dùng để dâng cúng tổ tiên, mận và vải còn là một phần của nghi thức diệt sâu bọ. Người dân quan niệm vị chua ngọt đặc trưng của các loại quả này giúp làm sạch cổ họng và loại bỏ ký sinh trùng trong cơ thể.

Bên cạnh đó, bánh gio hay bánh tro cũng là lễ vật quen thuộc trên mâm cúng của nhiều gia đình miền Bắc. Loại bánh này được làm từ gạo nếp ngâm trong nước tro đốt. Khi thưởng thức, bánh thường được chấm với mật mía, tạo nên hương vị thanh mát, ngọt dịu rất phù hợp với tiết trời mùa hè.

Tại một số địa phương như Lào Cai, người dân còn chuẩn bị thêm bánh khúc - món bánh truyền thống của người Nùng với lớp vỏ nếp dẻo thơm và phần nhân đỗ bùi béo hấp dẫn.

Rượu nếp là món ăn quen thuộc trong ngày Tết Đoan ngọ, được làm từ gạo nếp lên men. (Ảnh: Vũ Thu Hương)

Mâm cúng Tết Đoan ngọ miền Trung

Đối với người miền Trung, thịt vịt từ lâu đã trở thành món ăn quan trọng trong dịp Tết Đoan ngọ. Theo quan niệm dân gian, sau mùng 5/5 Âm lịch là thời điểm vịt vào mùa ngon nhất, thịt săn chắc, thơm và giảm mùi hôi. Vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn các món như vịt luộc, cháo vịt, gỏi vịt hoặc vịt tiềm thuốc bắc để dâng cúng tổ tiên.

Không chỉ mang ý nghĩa truyền thống, thịt vịt còn được cho là có tác dụng giải nhiệt, giúp cơ thể thích nghi với thời tiết nóng nực của mùa hè. Hiện nay, tục ăn thịt vịt trong ngày Tết Đoan ngọ không chỉ phổ biến ở miền Trung mà còn xuất hiện tại nhiều địa phương khác trên cả nước.

Bên cạnh các món từ vịt, chè kê cũng là món ăn đặc trưng không thể thiếu trong mâm cúng của nhiều gia đình miền Trung. Với vị ngọt thanh dễ chịu, chè kê thường được ăn kèm bánh tráng vừng giòn rụm, mang đến hương vị riêng biệt cho ngày Tết truyền thống.

Mâm cúng Tết Đoan ngọ miền Trung không thể thiếu thịt vịt. (Ảnh: Huỳnh Hà Kiều Uyên)

Mâm cúng Tết Đoan Ngọ miền Nam

Khác với miền Bắc và miền Trung, mâm cúng Tết Đoan ngọ của người miền Nam nổi bật bởi sự đa dạng của các loại bánh và món chè truyền thống.

Trong đó, bánh ú tro là món ăn quen thuộc với hình chóp đặc trưng, được gói bằng lá tre hoặc lá chuối. Phần nhân thường làm từ đỗ xanh giã nhuyễn, kết hợp với lớp nếp có màu nâu đặc trưng, tạo nên hương vị thanh nhẹ, dễ ăn.

Bánh ú tro là món ăn Tết Đoan ngọ đặc trưng ở miền Nam. (Ảnh: Xuan Kieu)

Ngoài bánh ú tro còn có bánh ú bá trạng - món bánh có nguồn gốc từ cộng đồng người Hoa. Loại bánh này thường có kích thước lớn hơn và sử dụng nhiều loại nhân phong phú, được gói kỹ trong lá rồi hấp hoặc luộc chín.

Một món ăn không thể thiếu khác là chè trôi nước. Được làm từ bột nếp với nhân đậu xanh ngọt bùi, chè trôi nước tượng trưng cho sự hanh thông, thuận lợi và mọi việc trôi chảy trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, nhiều gia đình miền Nam còn chuẩn bị thêm xôi gấc, xôi vò với mong muốn cầu chúc sự đủ đầy, sung túc và thịnh vượng cho cả gia đình trong thời gian tới.