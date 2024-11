Người bị gan nhiễm mỡ bao lâu nên đi khám một lần?

(VTC News) -

Theo PGS.TS Nguyễn Công Long, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai, nhóm nguy cơ cao như viêm gan B mạn tính, xơ gan, gan nhiễm mỡ do rượu, gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa, cần phải kiểm tra định kỳ từ 3 đến 6 tháng/lần.

Qua các xét nghiệm và hình ảnh cận lâm sàng, các dấu hiệu lâm sàng, bác sĩ sẽ phát hiện những bất thường và đưa ra phương án điều trị sớm.

Ung thư gan thường được chẩn đoán muộn vì bệnh không có triệu chứng ở giai đoạn sớm và sự giám sát không đầy đủ ở người có nguy cơ cao.

Người bệnh thường mắc ung thư gan trên nền xơ gan do nhiễm viêm gan virus B, C hoặc xơ gan do uống quá nhiều rượu, bia; hoặc gan nhiễm mỡ, nhiễm độc tố aflatoxin do nấm mốc. Môi trường, chế độ ăn uống lạm dụng rượu bia, thuốc lá cũng là yếu tố nguy cơ.

Chuyên gia khuyên người bị gan nhiễm mỡ cần phải đi khám định kỳ từ 3 đến 6 tháng/lần. (Ảnh minh hoạ)

Dấu hiệu của ung thư gan rất nhạt nhòa, chỉ khi nào khối u đạt đủ kích thước, nằm gần đường dẫn mật chính mới gây ra một số dấu hiệu như chán ăn, đau, nặng tức vùng hạ sườn phải, chướng bụng, rối loạn tiêu hóa, vàng da, đi khám được chẩn đoán ung thư gan thì đã ở giai đoạn tiến triển, hoặc muộn.

Ung thư gan được điều trị theo nhiều phương pháp khác nhau, phụ thuộc vào giai đoạn của bệnh và mức độ nghiêm trọng của bệnh gan đi kèm.

Một số phương pháp như nút mạch, xạ trị, cắt gan, ghép gan, hay điều trị toàn thân. Điều quan trọng nhất vẫn là phát hiện và điều trị bệnh ở giai đoạn sớm, thời gian sống trên 5 năm tới 70-80%.

Theo các chuyên gia, bệnh lý về bệnh gan mật tụy luôn là gánh nặng y tế lớn không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh lý ung thư gan, tổn thương gan do thuốc hay biến chứng xuất huyết tiêu hóa do xơ gan vẫn ở mức cao.

Chuyên gia khuyến cáo, người dân cần được sàng lọc, chẩn đoán sớm bệnh ung thư gan để có thể xử trí, hướng tới việc cá thể hóa các phác đồ điều trị tối ưu.

Theo GLOBOCAN 2022, với hơn 24.500 ca mắc mới và 23.300 ca tử vong hàng năm, ung thư gan đang là gánh nặng cho rất nhiều người bệnh và toàn xã hội. Số ca tử vong vì ung thư gan tại nước ta tương đương với ca mắc mới, và cao nhất trong tất cả loại ung thư, cho thấy tỷ lệ chữa khỏi căn bệnh này rất thấp.

Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong cao là phần lớn người bệnh đến khám khi bệnh đã tiến triển đến giai đoạn muộn gây khó khăn cho việc điều trị và chi phí y tế cao.