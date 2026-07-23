Phòng khám bơm sữa đậu nành tạo mủ giả, ép người bệnh chi tiền: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

(VTC News) -

Yêu cầu trên nằm trong công văn của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) gửi Sở Y tế Nghệ An sau khi tiếp nhận phản ánh về việc Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An sử dụng thủ đoạn bơm sữa đậu nành vào niệu đạo người bệnh để tạo dấu hiệu viêm nhiễm, từ đó tư vấn điều trị với chi phí cao.

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Sở Y tế Nghệ An cần phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn bộ hoạt động của phòng khám và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có theo quy định.

Đồng thời, Bộ Y tế yêu cầu địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi lợi dụng hoạt động y tế để trục lợi.

Sở Y tế Nghệ An phải báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ Y tế thông qua Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 27/7.

Phòng khám Đa khoa y học Nghệ An. (Ảnh: CACC)

Trước đó, ngày 23/7, Công an tỉnh Nghệ An thông tin Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều dấu hiệu bất minh trong hoạt động của Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An, địa chỉ số 72 đường Lê Lợi, phường Thành Vinh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ khoảng tháng 9/2024, nhóm do Tạ Thị Cẩm Vân (39 tuổi, trú phường Phú Thượng, Hà Nội) đứng đầu thành lập và điều hành phòng khám. Nhóm này tuyển dụng một số bác sĩ, nhân viên y tế, thuê bằng bác sĩ và sử dụng cả những người không có chuyên môn tham gia khám, tư vấn cho người bệnh.

Dưới vỏ bọc khám nam khoa và sản phụ khoa, các đối tượng bị cáo buộc tổ chức hoạt động nhằm lừa dối khách hàng để chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, khi người bệnh đến khám, phòng khám bố trí nhiều nhân viên liên tục tư vấn, cố tình thổi phồng tình trạng bệnh. Họ đưa ra những thông tin như có nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản hoặc có thể mắc ung thư nếu không điều trị ngay, khiến nhiều người hoang mang và chấp nhận các gói điều trị đắt đỏ.

Một trong những thủ đoạn được cơ quan điều tra xác định là bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi hút ngược trở lại để tạo dịch giống mủ, sau đó kết luận người bệnh bị viêm nhiễm nặng.

Với người đến khám phụ khoa, các đối tượng bị cáo buộc bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung rồi dùng máy soi tạo hình ảnh giống tổn thương mưng mủ để kết luận mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng. Thậm chí, có trường hợp bị tác động bằng dụng cụ kim loại vào tử cung gây đau nhằm khiến họ tin rằng mình mắc bệnh nguy hiểm.

Sau khi tạo tâm lý lo sợ, nhóm này chỉ thực hiện những thủ thuật đơn giản như vệ sinh, súc rửa hoặc cắt bao quy đầu nhưng thu tiền theo các “gói điều trị”, mỗi trường hợp lên tới hàng chục triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có hàng nghìn lượt người đến khám và điều trị tại phòng khám này, với tổng số tiền thu được lên đến hàng chục tỷ đồng. Đến nay, cơ quan công an đã làm việc với gần 100 người bị hại, bước đầu làm rõ số tiền thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời cảnh giác với các hình thức tư vấn, chẩn đoán bất thường nhằm ép buộc điều trị với chi phí cao.