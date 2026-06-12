Ngôi sao Nhật Bản rời World Cup 2026 đúng ngày khai mạc, ra quyết định bất ngờ

(VTC News) -

Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) thông báo đội trưởng Wataru Endo rút khỏi danh sách tham dự World Cup 2026. Ngôi sao của câu lạc bộ Liverpool không thể tham dự giải đấu vì chấn thương bàn chân không kịp bình phục. Không lâu sau đó, tiền vệ này gây bất ngờ hơn khi tuyên bố kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển Nhật Bản.

Cầu thủ 33 tuổi đăng tải quyết định của mình trên tài khoản X (trước là Twitter) cá nhân, chỉ 3 ngày trước trận ra quân của Nhật Bản tại bảng F gặp Hà Lan (15/6, 3h giờ Việt Nam). Endo bày tỏ niềm tự hào khi được giữ băng đội trưởng kể từ sau kỳ World Cup trước, đồng thời gửi gắm niềm tin vào thành công của thế hệ hiện tại cũng như tương lai của bóng đá Nhật Bản.

Endo phát biểu trước buổi tập của đội tuyển Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

"Kể từ khi dính chấn thương cho đến lúc này, tôi đã làm tất cả những gì có thể và không có gì phải hối tiếc”, Endo viết. Tiền vệ này đã phẫu thuật bàn chân trái vào cuối tháng 2 và phải rời sân ngay sau hiệp một trong trận giao hữu của Nhật Bản trước Iceland tại Tokyo hôm 31/5.

"Tất nhiên tôi rất thất vọng vì không thể tham dự World Cup lần này... nhưng tôi tự hào vì đã được dẫn dắt và cùng phát triển với một tập thể có thể tự tin nói về mục tiêu vô địch World Cup”, Endo chia sẻ tiếp.

Endo đã kêu gọi người hâm mộ Nhật Bản tiếp sức cho đội tuyển xứ mặt trời mọc tại World Cup 2026. "Đội hình hiện tại của chúng ta thực sự là một tập thể tuyệt vời. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ vượt qua mọi nghịch cảnh và cho chúng ta thấy những điều chưa từng thấy trước đây. Với lời chia sẻ này, tôi xin chính thức giã từ đội tuyển quốc gia. Từ bây giờ, tôi sẽ ủng hộ đội tuyển Nhật Bản với tư cách là một người hâm mộ”, Endo viết trên trang cá nhân.

"Chắc chắn sẽ đến khoảnh khắc Nhật Bản vô địch World Cup... Để biến điều đó thành hiện thực ngay tại giải đấu lần này, hãy cùng nhau đoàn kết sức mạnh của cả đất nước hướng về World Cup”, anh viết thêm.

Giám đốc đội tuyển Nhật Bản, Masakuni Yamamoto cho biết hậu vệ của Ajax, Ko Itakura, được chỉ định làm đội trưởng mới. Trong khi đó, tiền đạo Shuto Machino của Borussia Monchengladbach được triệu tập để thay thế Endo.

Theo Kyodo News, Endo đã phải tập riêng trong phần lớn thời gian chuẩn bị cùng đội tuyển Nhật Bản. Mãi đến hôm thứ Tư, anh mới tham gia một phần buổi tập chung của toàn đội tại khu vực gần Nashville, Tennessee (Mỹ), nơi đặt đại bản doanh của Nhật Bản tại World Cup. Yamamoto cho biết quyết định cuối cùng được HLV Hajime Moriyasu đưa ra sau khi nhận báo cáo từ đội ngũ y tế.

"Việc mất đội trưởng ở thời điểm này thực sự là rất đau đớn với chúng tôi", Itakura nói sau khi đến phòng riêng của Endo để trò chuyện với cầu thủ của Liverpool.

Itakura nói thêm: "Tôi nghĩ không dễ để chấp nhận một quyết định như thế... nhưng Endo không thể hiện điều đó ra ngoài và vẫn giữ được sự bình tĩnh”.

Wataru Endo đã khoác áo ĐT Nhật Bản từ năm 2016 và có 73 lần ra sân, ghi 4 bàn thắng. Tiền vệ này đã cùng đội tuyển Nhật Bản giành vị trí á quân ở Asian Cup 2019. Mùa giải vừa qua, Endo chỉ có 8 lần ra sân cho Liverpool tại Premier League.