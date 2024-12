(VTC News) -

Rau ngót có tác dụng gì?

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BSNT Phan Bích Hằng - khoa Y học cổ truyền Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, rau ngót (tên khoa học: Sauropus androgynus), còn được gọi là bồ ngót, là loại cây thuộc họ Thầu dầu. Rau ngót thường được sử dụng phổ biến trong bữa ăn hàng ngày ở nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam.

Với vị ngọt, tính mát, và giàu dinh dưỡng, rau ngót không chỉ là loại thực phẩm ngon miệng mà còn có nhiều tác dụng dược lý trong y học cổ truyền.

Rau ngót chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như protein, chất xơ, vitamin C, vitamin K, canxi và sắt. Đặc biệt, hàm lượng protein trong rau ngót cao hơn nhiều so với các loại rau xanh khác, là nguồn cung cấp axit amin thiết yếu cho cơ thể. Nguồn vitamin C trong lá rau ngót thậm chí cao hơn nhiều so với cam hoặc ổi, do đó rau ngót được các nhà khoa học biết đến như một nguồn cung cấp vitamin C rất cao.

Theo y học cổ truyền, rau ngót vị ngọt thanh, tính mát, do đó thường được sử dụng để thanh nhiệt, giải độc và làm mát cơ thể, đặc biệt là trong những ngày oi nóng.

Rau ngót là thực phẩm tốt cho sức khoẻ nhưng không nên lạm dụng.

Trong y học cổ truyền, việc sử dụng rau ngót trong các bài thuốc hoặc món ăn hằng ngày có thể giúp giảm các triệu chứng như sốt, khát nước, và cảm giác nóng trong người. Bên cạnh đó, rau ngót giúp lợi tiểu, loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể qua đường tiểu.

Ngày nào cũng ăn rau ngót có tốt không?

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BS. Đoàn Hồng - Chuyên khoa Dinh dưỡng cho biết, mặc dù cây rau ngót nhiều tác dụng đối với sức khỏe, nhưng một số nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ quá nhiều thực phẩm màu xanh đậm có thể gây tác dụng phụ cũng như suy giảm chức năng phổi nghiêm trọng.

Ngoài ra việc tiêu thụ quá nhiều rau ngót cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như gây mất ngủ, cản trở quá trình hấp thu canxi, chán ăn.

Do đó, bạn không nên ăn rau ngót hàng ngày, thay vào đó bạn chỉ nên ăn rau ngót với một lượng tối đa 50g/ngày và không ăn liên tục trong thời gian dài. Bên cạnh đó, bạn nên ăn kết hợp nhiểu loại rau xanh khác nhau để có một chế độ ăn uống cân bằng.

Mặc dù rau ngót rất tốt cho sức khỏe với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào và giúp mẹ sau sinh có nhiều sữa hơn, tuy nhiên rau ngót vẫn có nhiều tác dụng phụ như gây ngộ độc, chán ăn, mất ngủ, giảm hấp thụ canxi, phốt pho. Do đó các mẹ sau sinh nên ăn rau ngót tối đa 50g/ngày và không ăn liên tục trong thời gian dài.

Trên đây là những thông tin giải đáp về băn khoăn "ngày nào cũng ăn rau ngót có tốt không?". Hãy ăn rau ngót đúng cách để tốt cho sức khoẻ nhé.