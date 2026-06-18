Ngân hàng Việt chuyển từ số hóa sang 'AI hóa'

(VTC News) -

Nếu trước đây lợi thế cạnh tranh của các ngân hàng chủ yếu nằm ở tốc độ chuyển đổi số thì hiện nay trọng tâm đang dần chuyển sang khả năng xây dựng nền tảng AI có chủ quyền, bảo đảm an toàn dữ liệu, tuân thủ quy định và kiểm soát hiệu quả các mô hình AI trong môi trường tài chính.

Đó là nhận định của ông Vũ Thanh Tùng, Tổng giám đốc GreenNode (đơn vị kinh doanh AI Cloud thuộc hệ sinh thái số của VNG Group), tại lễ ký kết mở rộng hợp tác chiến lược giữa GreenNode và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) ngày 17/6.

Ông Tùng nhấn mạnh việc triển khai ứng dụng AI thành công không chỉ phụ thuộc công nghệ mà ở khả năng tạo ra giá trị thực tế cho người dùng.

"AI chỉ thực sự thành công khi giúp khách hàng được phục vụ nhanh hơn nhưng vẫn chính xác hơn và an toàn hơn. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp đưa AI từ chiến lược vào vận hành, tạo ra giá trị thực tế cho người dùng cuối", Tổng giám đốc GreenNode nói.

Ông Vũ Thanh Tùng, Tổng giám đốc GreenNode.

Ngành ngân hàng Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc ứng dụng AI, khi công nghệ này không còn dừng ở các thử nghiệm riêng lẻ mà bắt đầu tham gia sâu vào hoạt động vận hành và kinh doanh.

Chẳng hạn, MSB cho biết đã ứng dụng AI vào nhiều quy trình nội bộ và bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Trợ lý AI Agent Gamma của ngân hàng hiện xử lý khoảng 20.000 câu hỏi mỗi tháng, hỗ trợ hàng nghìn yêu cầu tác vụ từ đội ngũ kinh doanh.

Trong khi đó, hệ thống số hóa và phân loại hồ sơ ứng dụng AI đã xử lý hơn 300.000 bộ hồ sơ với tốc độ từ 600 đến 1.800 ảnh mỗi giây, giúp tiết kiệm tương đương hơn 2.000 ngày công mỗi năm. Chatbot nhân sự sử dụng AI tạo sinh cũng đang phục vụ hơn 8.000 cán bộ, nhân viên trên toàn hệ thống.

"AI không chỉ là công cụ tối ưu vận hành mà là nền tảng để tái định nghĩa mô hình ngân hàng lấy khách hàng làm trung tâm. Trong ngành ngân hàng, AI chỉ tạo ra giá trị khi được triển khai trên nền tảng tuân thủ, bảo mật và làm chủ dữ liệu", ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Khối Công nghệ MSB, cho hay.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Khối Công nghệ MSB.

Thời gian tới, MSB và GreenNode phối hợp triển khai hạ tầng Hybrid AI Cloud, kết hợp trung tâm dữ liệu tại chỗ và điện toán đám mây, đồng thời xây dựng nền tảng AI doanh nghiệp (AI Enterprise Platform).

Nền tảng này cho phép chuẩn hóa việc phát triển, quản trị và mở rộng các ứng dụng AI trên toàn hệ thống, phục vụ hơn 8 triệu khách hàng cá nhân và trên 100.000 khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng.

Hai bên cũng sẽ nghiên cứu phát triển hệ sinh thái AI đa mô hình (Multimodel AI), cho phép linh hoạt lựa chọn và kết hợp nhiều mô hình AI tối ưu theo từng bài toán nghiệp vụ trên một hạ tầng thống nhất. Bên cạnh đó là hoạt động chuyển giao công nghệ và đào tạo đội ngũ kỹ sư nhằm xây dựng năng lực AI nội sinh cho ngân hàng.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng AI trong nước, MSB cho biết đang mở rộng hợp tác với các tập đoàn công nghệ quốc tế như Microsoft, OpenAI và Anthropic.

Ngân hàng đã triển khai Microsoft Copilot và Copilot Studio trong môi trường doanh nghiệp, cho phép nhân viên ứng dụng AI vào nhiều quy trình công việc hàng ngày cũng như phát triển các AI Agent phục vụ các nghiệp vụ chuyên biệt.

Đại diện MSB cho biết ngân hàng đang hướng tới mục tiêu nâng mức độ trưởng thành về AI từ cấp độ 2.0 lên 4.0 theo thang đánh giá của Gartner vào năm 2028, đưa AI trở thành một trong những nền tảng cốt lõi cho hoạt động kinh doanh và vận hành trong tương lai.