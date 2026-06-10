Gian lận bảo hiểm bằng AI tăng mạnh tại Anh

(VTC News) -

Công ty bảo hiểm Aviva (trụ sở ở London, Anh) cho biết đã phát hiện các yêu cầu bồi thường gian lận trị giá 233 triệu bảng Anh (hơn 8.100 tỷ đồng) trong năm 2025. Điều đáng chú ý là xuất hiện ngày càng nhiều trường hợp sử dụng AI để tạo hiện trường tai nạn và tài liệu giả.

Chiếc ô tô thực tế (trái) và hình ảnh do AI tạo ra (phải) với các vết nứt được thêm vào cản trước để làm giả yêu cầu bồi thường bảo hiểm. (Ảnh: The Guardian)

Theo báo cáo, công ty đã xác định hơn 18.400 hồ sơ bồi thường đáng ngờ trong năm qua. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận, dù cũng là năm đầu tiên số liệu bao gồm các thương hiệu thuộc Direct Line - doanh nghiệp được Aviva mua lại vào năm ngoái.

Ông Pete Ward, Giám đốc bộ phận chống gian lận bồi thường của Aviva, cho rằng các hình thức gian lận đang trở nên tinh vi hơn nhờ công nghệ.

"Gian lận bảo hiểm không phải là hành vi không có nạn nhân. Nó làm tăng chi phí bảo hiểm đối với tất cả khách hàng. Chúng tôi đang chứng kiến các vụ việc từ khai khống thiệt hại đến sử dụng tài liệu do AI tạo ra", ông nói.

Trong số các vụ gian lận bị phát hiện, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất, tương đương hơn 70% tổng số trường hợp tại hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ của Aviva tại Anh.

Thay vì dàn dựng các vụ va chạm giao thông như trước đây, nhiều đối tượng chuyển sang khai tăng mức độ hư hỏng phương tiện, chi phí sửa chữa, chi phí thuê xe thay thế hoặc mức độ thương tích để yêu cầu bồi thường cao hơn. Giá trị các vụ gian lận liên quan đến bảo hiểm xe cơ giới vì vậy tăng 39% so với năm trước.

Đáng chú ý, Aviva ghi nhận sự gia tăng của các hồ sơ sử dụng hình ảnh do AI tạo ra hoặc tài liệu đã bị chỉnh sửa. Các đối tượng sử dụng công cụ AI để dựng hiện trường tai nạn, tạo hình ảnh hư hỏng phương tiện hoặc làm giả giấy tờ nhằm hỗ trợ yêu cầu bồi thường.

Để đối phó, công ty cho biết đang ứng dụng các công cụ AI kết hợp hệ thống phân tích dữ liệu nâng cao nhằm phát hiện nhanh những dấu hiệu bất thường, đồng thời duy trì sự giám sát của con người trong quá trình thẩm định.

Trong một vụ việc điển hình, nhóm đối tượng đã cố tình gây ra va chạm giao thông để yêu cầu bồi thường khoảng 470.000 bảng Anh (hơn 16 tỷ đồng) cho thương tích và chi phí thuê xe thay thế.

Tuy nhiên, bằng chứng video cho thấy các nhân chứng xuất hiện tại tòa không có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Kết quả, hai chị em gái bị kết tội âm mưu lừa đảo và một người phải thi hành án tù.

Aviva cho biết các vụ gian lận nghiêm trọng liên quan đến doanh nghiệp này và Direct Line trong năm 2025 đã dẫn đến tổng cộng 37 năm án tù hoặc án treo đối với các đối tượng vi phạm.

Ngoài bảo hiểm xe cơ giới, công ty cũng ghi nhận tình trạng khách hàng khai tăng giá trị thiệt hại trong các hồ sơ bảo hiểm nhà ở và du lịch. Riêng gian lận trong bảo hiểm nhà ở tăng 15% trong năm qua.

Aviva nhấn mạnh mọi yêu cầu bồi thường sẽ bị từ chối nếu cơ quan thẩm định phát hiện hành vi gian lận.