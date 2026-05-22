Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank hôm nay 22/5 bao nhiêu?

Vietcombank là ngân hàng có quy mô giao dịch ngoại tệ lớn bậc nhất tại Việt Nam. Bảng tỷ giá ngoại tệ được ngân hàng cập nhật nhiều lần trong ngày.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngân hàng Vietcombank mới nhất được khảo sát vào lúc 9h30 ngày 22/5/2026

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán USD US DOLLAR 26.131 26.160 26.390 EUR EURO 29.849,06 30.150,57 31.422,60 GBP Bảng Anh 34.482,72 34.831,03 35.946,38 JPY Yen Nhật 160,07 162,29 170,88 AUD Đô la Úc 18.270,06 18.454,61 19.045,56 SGD Đô la Singapore 20.070,34 20.273,07 20.964,14 THB Baht Thái 712,26 791,40 824,96 CAD Đô la Canada 18.673,67 18.862,29 19.466,29 CHF Franc Thụy Sĩ 32.652,81 32.982,64 34.038,80 HKD Đô la Hong Kong 3.271,00 3.304,04 3.430,37 CNY Nhân dân tệ 3.779,07 3.817,24 3.939,47 DKK Krone Đan Mạch 4.024,18 4.178,04 INR Rupee Ấn Độ 270,70 282,35 KRW Won Hàn Quốc 15,17 16,86 18,29 KWD Dinar Kuwait 85.426,84 89.567,04 MYR Ringgit Malaysia 6.570,73 6.713,65 NOK Krone Na Uy 2.785,05 2.903,13 RUB Rúp Nga 350,85 388,37 SAR Riyal Ả Rập Xê Út 6.984,58 7.285,15 SEK Krona Thụy Điển 2.762,82 2.879,96

Cách tra cứu tỷ giá ngoại tệ Vietcombank

Để tra cứu tỷ giá ngoại tệ Vietcombank nhanh chóng và chính xác, khách hàng có thể lựa chọn một số cách sau:

Tra cứu trực tiếp trên Website Vietcombank

Đây là cách xem bảng tỷ giá phổ biến và đầy đủ của tất cả các ngoại tệ.

Tại đây, khách hàng có thể xem trực tiếp bảng giá, chọn loại ngoại tệ cần chuyển đổi và tải xuống tệp Excel nếu cần.

Tra cứu qua ứng dụng Vietcombank

Đây là cách tiện lợi nhất để tra tỷ giá khi đang di chuyển hoặc thực hiện quy đổi nhanh.

Trước hết, khách hàng đăng nhập vào ứng dụng VCB Digibank trên điện thoại. Sau đó, tại màn hình chính, vào mục "Tìm kiếm" và gõ "Tra cứu tỷ giá ngoại tệ".

Tra cứu qua tổng đài tự động

Khách hàng gọi đến số Hotline của Vietcombank: 1900 54 54 13. Sau đó làm theo hướng dẫn của hệ thống thoại tự động để tra cứu thông tin tỷ giá ngoại tệ.

Tra cứu trực tiếp tại quầy giao dịch

Ngoài những cách trên, khách hàng có thể đến bất kỳ chi nhánh hoặc phòng giao dịch nào của Vietcombank trên toàn quốc để được nhân viên hỗ trợ thông tin về tỷ giá ngoại tệ.