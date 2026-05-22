Xuất bản ngày 22/05/2026 10:50 AM
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank hôm nay 22/5 bao nhiêu?

Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank hôm nay 22/5 là thông tin nhiều người quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu du học, du lịch và thanh toán quốc tế ngày càng tăng.

Vietcombank là ngân hàng có quy mô giao dịch ngoại tệ lớn bậc nhất tại Việt Nam. Bảng tỷ giá ngoại tệ được ngân hàng cập nhật nhiều lần trong ngày.

Bảng tỷ giá ngoại tệ Vietcombank hôm nay

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngân hàng Vietcombank mới nhất được khảo sát vào lúc 9h30 ngày 22/5/2026

Mã ngoại tệ

Tên ngoại tệ

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán

USD

US DOLLAR

26.131

26.160

26.390

EUR

EURO

29.849,06

30.150,57

31.422,60

GBP

Bảng Anh

34.482,72

34.831,03

35.946,38

JPY

Yen Nhật

160,07

162,29

170,88

AUD

Đô la Úc

18.270,06

18.454,61

19.045,56

SGD

Đô la Singapore

20.070,3420.273,0720.964,14

THB

Baht Thái

712,26791,40824,96

CAD

Đô la Canada

18.673,6718.862,2919.466,29

CHF

Franc Thụy Sĩ

32.652,8132.982,6434.038,80

HKD

Đô la Hong Kong

3.271,003.304,043.430,37

CNY

Nhân dân tệ

3.779,073.817,243.939,47

DKK

Krone Đan Mạch

4.024,184.178,04

INR

Rupee Ấn Độ

270,70282,35

KRW

Won Hàn Quốc

15,1716,8618,29

KWD

Dinar Kuwait

85.426,8489.567,04

MYR

Ringgit Malaysia

6.570,736.713,65

NOK

Krone Na Uy

2.785,052.903,13

RUB

Rúp Nga

350,85388,37

SAR

Riyal Ả Rập Xê Út

6.984,587.285,15

SEK

Krona Thụy Điển

2.762,822.879,96

Cách tra cứu tỷ giá ngoại tệ Vietcombank

Để tra cứu tỷ giá ngoại tệ Vietcombank nhanh chóng và chính xác, khách hàng có thể lựa chọn một số cách sau:

Tra cứu trực tiếp trên Website Vietcombank

Đây là cách xem bảng tỷ giá phổ biến và đầy đủ của tất cả các ngoại tệ.

Tại đây, khách hàng có thể xem trực tiếp bảng giá, chọn loại ngoại tệ cần chuyển đổi và tải xuống tệp Excel nếu cần.

Tra cứu qua ứng dụng Vietcombank

Đây là cách tiện lợi nhất để tra tỷ giá khi đang di chuyển hoặc thực hiện quy đổi nhanh.

Trước hết, khách hàng đăng nhập vào ứng dụng VCB Digibank trên điện thoại. Sau đó, tại màn hình chính, vào mục "Tìm kiếm" và gõ "Tra cứu tỷ giá ngoại tệ".

Tra cứu qua tổng đài tự động

Khách hàng gọi đến số Hotline của Vietcombank: 1900 54 54 13. Sau đó làm theo hướng dẫn của hệ thống thoại tự động để tra cứu thông tin tỷ giá ngoại tệ.

Tra cứu trực tiếp tại quầy giao dịch

Ngoài những cách trên, khách hàng có thể đến bất kỳ chi nhánh hoặc phòng giao dịch nào của Vietcombank trên toàn quốc để được nhân viên hỗ trợ thông tin về tỷ giá ngoại tệ.

Hoàng Lan
