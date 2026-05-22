Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank hôm nay 22/5 bao nhiêu?

Vietcombank là ngân hàng có quy mô giao dịch ngoại tệ lớn bậc nhất tại Việt Nam. Bảng tỷ giá ngoại tệ được ngân hàng cập nhật nhiều lần trong ngày.
Bảng tỷ giá ngoại tệ Vietcombank hôm nay
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngân hàng Vietcombank mới nhất được khảo sát vào lúc 9h30 ngày 22/5/2026
Mã ngoại tệ
Tên ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
USD
US DOLLAR
26.131
26.160
26.390
EUR
EURO
29.849,06
30.150,57
31.422,60
GBP
Bảng Anh
34.482,72
34.831,03
35.946,38
JPY
Yen Nhật
160,07
162,29
170,88
AUD
Đô la Úc
18.270,06
18.454,61
19.045,56
SGD
Đô la Singapore
|20.070,34
|20.273,07
|20.964,14
THB
Baht Thái
|712,26
|791,40
|824,96
CAD
Đô la Canada
|18.673,67
|18.862,29
|19.466,29
CHF
Franc Thụy Sĩ
|32.652,81
|32.982,64
|34.038,80
HKD
Đô la Hong Kong
|3.271,00
|3.304,04
|3.430,37
CNY
Nhân dân tệ
|3.779,07
|3.817,24
|3.939,47
DKK
Krone Đan Mạch
|4.024,18
|4.178,04
INR
Rupee Ấn Độ
|270,70
|282,35
KRW
Won Hàn Quốc
|15,17
|16,86
|18,29
KWD
Dinar Kuwait
|85.426,84
|89.567,04
MYR
Ringgit Malaysia
|6.570,73
|6.713,65
NOK
Krone Na Uy
|2.785,05
|2.903,13
RUB
Rúp Nga
|350,85
|388,37
SAR
Riyal Ả Rập Xê Út
|6.984,58
|7.285,15
SEK
Krona Thụy Điển
|2.762,82
|2.879,96
Cách tra cứu tỷ giá ngoại tệ Vietcombank
Để tra cứu tỷ giá ngoại tệ Vietcombank nhanh chóng và chính xác, khách hàng có thể lựa chọn một số cách sau:
Tra cứu trực tiếp trên Website Vietcombank
Đây là cách xem bảng tỷ giá phổ biến và đầy đủ của tất cả các ngoại tệ.
Tại đây, khách hàng có thể xem trực tiếp bảng giá, chọn loại ngoại tệ cần chuyển đổi và tải xuống tệp Excel nếu cần.
Tra cứu qua ứng dụng Vietcombank
Đây là cách tiện lợi nhất để tra tỷ giá khi đang di chuyển hoặc thực hiện quy đổi nhanh.
Trước hết, khách hàng đăng nhập vào ứng dụng VCB Digibank trên điện thoại. Sau đó, tại màn hình chính, vào mục "Tìm kiếm" và gõ "Tra cứu tỷ giá ngoại tệ".
Tra cứu qua tổng đài tự động
Khách hàng gọi đến số Hotline của Vietcombank: 1900 54 54 13. Sau đó làm theo hướng dẫn của hệ thống thoại tự động để tra cứu thông tin tỷ giá ngoại tệ.
Tra cứu trực tiếp tại quầy giao dịch
Ngoài những cách trên, khách hàng có thể đến bất kỳ chi nhánh hoặc phòng giao dịch nào của Vietcombank trên toàn quốc để được nhân viên hỗ trợ thông tin về tỷ giá ngoại tệ.
