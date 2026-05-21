Chốt phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index giảm 16,34 điểm về ngưỡng 1.896 điểm. Toàn sàn HoSE có 144 mã tăng và 152 mã giảm.

Nhóm VN30 khá cân bằng với 16 mã tăng và 14 mã giảm, chốt phiên chỉ số nhóm này giảm nhẹ 1,43 điểm. Trong đó, các cổ phiếu nhóm năng lượng vẫn dẫn đầu với BSR giảm 3,46%, GAS giảm 2,68% và PLX giảm 2,05%; tuy nhiên, VIC vẫn là gánh nặng lớn nhất khi chốt phiên giảm 3,53%.

Ngược lại, MWG tăng tốt nhất với mức tăng 2,98%, theo sau là VPL tăng 2,07%, VJC tăng 1,7%, LPB tăng 1,72%,....

Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, tâm điểm đáng chú ý là PC1. Kết thúc phiên 21/5, cổ phiếu PC1 tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực khi tăng kịch trần lên 20.300 đồng/cổ phiếu, qua đó đưa vốn hóa thị trường lên hơn 3.349 tỷ đồng. Thanh khoản đạt hơn 27 triệu đơn vị. PC1 trong tình trạng "trắng bên bán", dư mua trần hơn 1,3 triệu cổ phiếu.

VN-Index mất mốc 1.900 điểm.

Trước phiên tăng kịch trần hôm nay, PC1 đã có hai phiên tăng liên tiếp vào ngày 19/5 và 20/5. Trong đó, phiên 20/5 đánh dấu phiên tăng trần trở lại đầu tiên của cổ phiếu này sau chuỗi giảm sâu, đồng thời cũng là phiên tăng trần đầu tiên kể từ ngày 26/3.

Xét về nhóm ngành, năng lượng vẫn là nhóm giảm sâu nhất bởi hầu hết các mã đều giảm khá sâu, theo sau là nhóm bất động sản khi chịu áp lực chính bởi mã lớn VIC.

Trên sàn HNX, chốt phiên, chỉ số HNX-Index tăng 3,04 điểm về ngưỡng 264 điểm, UpCom-Index tăng 0,82 điểm lên ngưỡng 126 điểm.

Trước diễn biến của thị trường chứng khoán, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị nhà đầu tư nên chậm lại và quan sát diễn biến cung cầu để đánh giá áp lực bán của thị trường, cũng như nỗ lực hỗ trợ của vùng 1.910 điểm.

Nếu vùng này vẫn tạo động lực hỗ trợ tốt thì thị trường vẫn còn cơ hội thử thách vùng cản trong thời gian tới. Mặc dù đồ thị kỹ thuật chưa vi phạm các vùng hỗ trợ ngắn hạn nhưng rủi ro rung lắc và phân hóa mạnh đang hiện hữu, đặc biệt trong trạng thái áp lực bán ròng từ khối ngo ại vẫn đang khá gay gắt.

Trong giai đoạn này, nhà đầu tư nên tạm hoãn việc gia tăng tỷ trọng tại các mã đã tăng nóng, đồng thời cân nhắc hạ tỷ trọng danh mục khi cổ phiếu xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật yếu ớt nhằm quản trị rủi ro tối ưu. Nếu tỷ trọng danh mục đang ở mức an toàn, nhà đầu tư có thể cân nhắc diễn biến điều chỉnh nhanh sau đợt tăng giá gần đây tại một số cổ phiếu để mua ngắn hạn.