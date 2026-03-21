Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa ra mắt gói tiền gửi tiết kiệm ngày vàng huy động từ 18/3 đến 21/3 mới với lãi suất tối đa lên tới 8,4%/năm cho kỳ hạn từ 6 tháng, áp dụng khi khách hàng gửi tiền qua ứng dụng ngân hàng số.

Đi kèm mức lãi suất cao, sản phẩm cho phép chuyển nhượng sổ tiết kiệm trực tiếp trên nền tảng số, giúp người gửi linh hoạt thu hồi vốn khi cần mà không phải tất toán trước hạn và chịu thiệt về lãi.

Ngân hàng VPBank mới đây đã triển khai chương trình lãi suất mới dành cho khách hàng ưu tiên, theo đó, khách hàng có thể được hưởng lãi suất lên tới 8,3%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 8,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, nhưng chỉ áp dụng cho khách hàng gửi số tiền từ 50 tỉ đồng trở lên và chỉ có hạn mức nhất định.

Trong khi đó, mức lãi suất huy động áp dụng cho khách hàng cá nhân thông thường kỳ hạn 6 tháng của ngân hàng này là từ 6,4 - 6,9%/năm (tùy thuộc mức tiền gửi, hình thức gửi). Lãi suất kỳ hạn 12 tháng được niêm yết 6,5 - 7%/năm.

SeABank đang áp dụng lãi suất tiền gửi 8%/năm cho khách hàng gửi từ 100 triệu đồng với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Tại Vikki Bank, mức lãi suất áp dụng với gửi online với kỳ hạn 6 - 12 - 13 tháng lần lượt là 8,3/năm - 8,4%/năm - 8,5%/năm.

Lãi suất huy động nhiều ngân hàng vượt 8%/năm. (Ảnh minh hoạ).

Cake by VPBank ngoài áp dụng mức lãi suất 7,1-7,5%/năm cho các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng, trong tháng 3, ngân hàng số này còn triển khai chính sách cộng thêm lãi suất lên tới 0,9%/năm, qua đó đẩy mức lãi suất thực nhận tối đa vượt 8,4%/năm.

NCB cũng áp dụng mức lãi suất 8-8,2%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng, với số tiền gửi tối thiểu 50 triệu đồng. Một số ngân hàng khác như MBV, GPBank đưa ra lãi suất ưu đãi quanh 8%/năm, nhưng yêu cầu số tiền gửi từ vài trăm triệu đồng.

Xu hướng tăng lãi suất được dự báo có khả năng sẽ tiếp diễn trong nửa đầu năm 2026, cho đến khi tỉ giá và xung đột địa chính trị hạ nhiệt.

Theo các chuyên gia, mặt bằng lãi suất huy động nhiều khả năng vẫn duy trì xu hướng tăng nhẹ trong ngắn hạn, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài. Nguyên nhân đến từ nhu cầu vốn gia tăng, áp lực tỷ giá và việc các ngân hàng phải cạnh tranh để cải thiện thanh khoản.

Tuy nhiên, dư địa tăng mạnh là không lớn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn định hướng ổn định mặt bằng lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, lãi suất có thể tiếp tục nhích lên nhưng chỉ cục bộ ở một số ngân hàng, khó hình thành một chu kỳ tăng mạnh trên diện rộng.

Với lãi suất cho vay, các chuyên gia cho rằng, sẽ không tăng tương ứng ngay với lãi suất đầu vào. Các ngân hàng vẫn đang chịu định hướng giữ ổn định mặt bằng lãi suất từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế.