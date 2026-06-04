Ngân hàng Nhà nước có 20 đơn vị, đổi tên 2 vụ từ 1/7

(VTC News) -

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 198/2026 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 26/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước (có hiệu lực từ ngày 1/7).

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: Hồng Sơn/Thời báo Ngân hàng)

Theo đó, Nghị định mới sửa đổi, bổ sung quy định về cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước theo hướng không thay đổi số lượng đơn vị (vẫn giữ 20 đơn vị).

Đồng thời, đổi tên Vụ Tín dụng các ngành kinh tế thành Vụ Tín dụng; Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính thành Vụ Dự báo, thống kê.

Theo quy định mới, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gồm: Vụ Chính sách tiền tệ; Vụ Thanh toán; Vụ Tín dụng; Vụ Dự báo, thống kê; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp chế; Vụ Tài chính - Kế toán; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng; Thanh tra Ngân hàng Nhà nước;

Sở Giao dịch; Cục Công nghệ thông tin; Cục Phát hành và kho quỹ; Cục Quản lý ngoại hối; Cục Phòng, chống rửa tiền; Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng; Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực (Ngân hàng Nhà nước Khu vực); Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam; Thời báo Ngân hàng.

Chính phủ quy định Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam và Thời báo Ngân hàng là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước. Các đơn vị còn lại là tổ chức hành chính giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng Ngân hàng Trung ương.

Nghị định số 198/2026/NĐ-CP bổ sung quy định "Sở Giao dịch và Ngân hàng Nhà nước Khu vực là tổ chức hành chính tương đương cục thuộc Ngân hàng Nhà nước" và thay đổi số lượng phòng thuộc các Vụ.

Vụ Dự báo, thống kê có 6 phòng; Vụ Chính sách tiền tệ có 5 phòng; Vụ Tín dụng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính - Kế toán có 4 phòng; Vụ Thanh toán, Vụ Hợp tác quốc tế có 3 phòng; Vụ Pháp chế có 2 phòng.

Theo quy định cũ, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính có 6 phòng; Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Tổ chức cán bộ có 5 phòng; Vụ Thanh toán có 4 phòng; Vụ Pháp chế có 3 phòng.