Ngâm bể sục rồi ngủ điều hòa, nam sinh liệt mặt sau một đêm

(VTC News) -

Mới đây, một nam sinh viên năm cuối đại học phải nhập viện Bạch Mai trong tình trạng méo miệng, lệch mặt, không thể cười và nhắm kín mắt.

Trước đó anh ngâm mình trong bể sục nước nóng khoảng 2 - 3 giờ, sau đó trở về phòng nghỉ bật điều hòa. Đến sáng hôm sau, khi thức dậy, anh hoảng hốt thấy miệng không khép kín, uống nước bị chảy ra ngoài, đánh răng khó khăn, mắt không nhắm kín và một bên lông mày gần như không cử động.

Anh được chẩn đoán liệt dây thần kinh số VII ngoại biên (liệt mặt).

ThS. BS Hoàng Duy Luân, Khoa Y học cổ truyền - Bệnh viện Bạch Mai điện châm cho người bệnh liệt mặt (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ chỉ định điều trị bằng thuốc kháng viêm kết hợp các phương pháp y học cổ truyền như điện châm, xoa bóp bấm huyệt, giác hơi. Sau thời gian ngắn, tình trạng cải thiện rõ rệt, vận động cơ mặt dần phục hồi, sinh hoạt thuận lợi hơn.

Người bệnh cho biết thời điểm mới phát bệnh rất lo lắng vì khuôn mặt thay đổi đột ngột, giao tiếp khó khăn, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và tâm lý. Tuy nhiên, sau điều trị, các triệu chứng giảm rõ, tinh thần cũng ổn định trở lại.

Vì sao mùa hè vẫn bị liệt mặt?

Theo ThS.BS Hoàng Duy Luân, Khoa Y học cổ truyền – Bệnh viện Bạch Mai, liệt dây thần kinh số VII ngoại biên là tình trạng khá phổ biến, có thể gặp ở mọi lứa tuổi.

Nhiều người cho rằng bệnh chỉ xảy ra khi trời lạnh, nhưng mùa hè lại là thời điểm dễ mắc do sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Việc di chuyển liên tục giữa môi trường nóng - lạnh, đặc biệt là từ ngoài trời nắng vào phòng điều hòa hoặc để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào mặt, đầu, gáy có thể gây co thắt mạch máu, thiếu máu cục bộ và viêm dây thần kinh.

Các dấu hiệu điển hình gồm: Mặt mất cân đối, méo lệch một bên, mắt nhắm không kín, miệng lệch, uống nước dễ chảy ra ngoài, nói không tròn tiếng, không huýt sáo được, có thể kèm đau tai, ù tai, giảm vị giác, điều trị sớm để tránh di chứng.

Theo các bác sĩ, liệt mặt ngoại biên không đe dọa tính mạng nhưng nếu phát hiện muộn có thể để lại di chứng kéo dài như co cứng cơ mặt, méo miệng dai dẳng, ảnh hưởng ngoại hình và tâm lý.

Nếu được điều trị sớm trong “giai đoạn vàng”, khả năng phục hồi rất cao. Tùy từng trường hợp, người bệnh sẽ được điều trị nội khoa kết hợp các phương pháp y học cổ truyền để tăng hiệu quả.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, lệch mặt, mắt nhắm không kín… cần đến cơ sở y tế sớm, không nên tự ý cạo gió, đắp thuốc hoặc trì hoãn điều trị.