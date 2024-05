Nên làm nhà mái Thái hay mái bằng?

(VTC News) -

Hai kiểu mái phổ biến nhất hiện nay là mái Thái và mái bằng, mỗi loại sở hữu những ưu và nhược điểm riêng, phù hợp với những nhu cầu và điều kiện khác nhau. Bài viết này sẽ so sánh hai kiểu mái này để giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp cho ngôi nhà của mình.



Mái Thái

Ưu điểm: Mái Thái mang vẻ đẹp truyền thống, sang trọng, phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc từ cổ điển đến hiện đại. Độ dốc cao của mái Thái giúp thoát nước mưa nhanh chóng, hạn chế tình trạng ứ đọng nước trên mái, chống thấm hiệu quả. Mái Thái tạo ra khoảng không gian trống giữa mái và trần nhà, giúp lưu thông khí tốt, giảm tải nhiệt cho ngôi nhà, đặc biệt phù hợp với khí hậu nóng ẩm như ở Việt Nam. Cấu tạo đơn giản của mái Thái giúp việc sửa chữa, thay thế mái ngói dễ dàng và tiết kiệm chi phí.

Nhược điểm: Do cấu tạo phức tạp hơn mái bằng, mái Thái thường có chi phí thi công cao hơn. Mái Thái sử dụng nhiều vật liệu như ngói, kèo, mè,... khiến trọng lượng mái nhà nặng hơn so với mái bằng, đòi hỏi hệ thống khung đỡ chắc chắn hơn. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như bão giật, mái Thái có thể bị ảnh hưởng do ngói bị tốc mái.

Nhà mái Thái (trái) và nhà mái bằng (phải). (Ảnh minh họa)

Mái bằng

Ưu điểm: Cấu tạo đơn giản, sử dụng ít vật liệu hơn, mái bằng thường có chi phí thi công thấp hơn so với mái Thái. Mái bằng sử dụng các vật liệu nhẹ như bê tông cốt thép, tôn mạ kẽm,... giúp giảm tải trọng cho công trình, đặc biệt phù hợp với những công trình có nền đất yếu. Khi được thi công đúng kỹ thuật, mái bằng có khả năng chống thấm tuyệt đối, ngăn ngừa nước mưa thấm dột vào nhà. Mái bằng có thể tận dụng làm sân thượng, trồng cây, phơi đồ,... tạo thêm không gian sử dụng cho ngôi nhà.

Nhược điểm: Mái bằng có vẻ ngoài đơn giản, hiện đại, phù hợp với những phong cách kiến trúc tối giản, ít phù hợp với các phong cách truyền thống. Mái bằng cần được thi công với độ dốc nhất định để đảm bảo thoát nước tốt, nếu không sẽ dễ xảy ra tình trạng ứ đọng nước trên mái. Mái bằng hấp thụ nhiệt nhiều hơn so với mái Thái, khiến cho ngôi nhà nóng hơn, đặc biệt vào mùa hè. Mái bằng cần được bảo trì định kỳ để đảm bảo khả năng chống thấm, nếu không sẽ dễ bị bong tróc, rạn nứt.

Lựa chọn kiểu mái nào?

Lựa chọn mái Thái hay mái bằng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sở thích cá nhân, phong cách kiến trúc của ngôi nhà, điều kiện khí hậu khu vực, ngân sách xây dựng,... Dưới đây là một số gợi ý để bạn lựa chọn:

Nên chọn mái Thái nếu: Bạn thích vẻ đẹp truyền thống, sang trọng. Nhà bạn nằm ở khu vực có khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều. Bạn có ngân sách dư dả cho việc thi công.

Nên chọn mái bằng nếu: Bạn thích vẻ đẹp hiện đại, tối giản. Nhà bạn nằm ở khu vực có nền đất yếu. Bạn muốn tiết kiệm chi phí thi công. Bạn có nhu cầu sử dụng mặt bằng mái nhà.

Mỗi kiểu mái, mái Thái hay mái bằng, đều có những ưu và nhược điểm riêng. Việc lựa chọn kiểu mái nào phụ thuộc vào nhu cầu, sở thích và điều kiện thực tế của bạn. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố trên để đưa ra quyết định phù hợp nhất cho ngôi nhà của mình.